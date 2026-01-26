Hà Nội

Tượng mini thời tiền sử giúp hiểu rõ hơn nền văn minh cổ

Kho tri thức

Những bức tượng kim loại nhỏ bí ẩn thời tiền sử thuộc nền văn minh Nuragic ở Sardinia có nguồn gốc từ bán đảo Iberia.

Khi tiến hành khai quật khu thánh địa thuộc nền văn minh Nuragic quan trọng: Santa Vittoria di Serri, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Ý đã có một khám phá phi thường. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ý.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc giải mã những bí mật được giữ kín nhất về những bức tượng nhỏ bằng đồng bí ẩn của nền văn hóa Nuragic ở Sardinia, nước Ý. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ý.
Sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, nghiên cứu đã tái tạo lại “lịch sử” của những vật thể này, từ việc khai thác quặng đến hình dạng cuối cùng của chúng, hé lộ một mạng lưới tương tác phức tạp và các hoạt động luyện kim ở phía tây Địa Trung Hải vào đầu thế kỷ thứ nhất Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ý.
Những bức tượng nhỏ, mô tả các chiến binh, thủ lĩnh, động vật và tàu thuyền. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ý.
Số khác là phần nhỏ của các bức tượng nhỏ, chẳng hạn như bàn tay, bàn chân hoặc sừng mũ bảo hiểm, đảm bảo rằng mỗi mảnh vỡ thuộc về một bức tượng khác nhau. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ý.
Chúng là một trong những vật thể mang tính biểu tượng nhất của nền văn minh Nuragic thời tiền sử. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ý.
Các nghệ nhân tiền sử thuộc nền văn minh Nuragic không sử dụng một loại đồng duy nhất, mà đã pha trộn các kim loại từ nhiều nguồn gốc khác nhau để chế tác những bức tượng nhỏ nổi tiếng của họ. Nhiều khả năng đến từ mỏ đồng Sa Duchessa, thuộc khu vực Iglesiente-Sulcis (Tây Nam Sardinia). Thứ hai là mỏ đồng Iberia: Có nguồn gốc từ bán đảo Iberia, cụ thể là từ vùng thung lũng Alcudia hoặc quận Linares, thuộc dãy núi Sierra Morena. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ý.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
