Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/10: Bọ Cạp tài vận hư hao, Xử Nữ thuận lợi

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/10: Bọ Cạp tài vận hư hao, Xử Nữ thuận lợi

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/10, Bọ Cạp tài vận không tốt, đừng tiêu phí kẻo hối hận. Xử Nữ mọi chuyện thuận lợi, biết tận dụng dễ được giàu sang.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương chỉ cần làm việc theo kế hoạch là cơ bản không có vấn đề gì, còn có thể đạt được kết quả như mong muốn. Sự nghiệp khá thuận lợi, trong công việc cứ chăm chỉ làm việc là sẽ có kết quả tốt, hiện nay là thời điểm quan trọng nên vẫn cần kiên trì. Tài vận khá tốt, các dự án bạn đang thực hiện có thể mang lại thu nhập ổn định, chỉ cần giữ bình tĩnh là sẽ không mắc sai lầm. Tình cảm hơi khởi sắc, bạn và đối phương tương tác vui vẻ, lúc nào cũng có chuyện để nói cùng nhau. Sức khỏe ổn định, cơ thể khỏe mạnh, ít khi cảm thấy mệt mỏi.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương chỉ cần làm việc theo kế hoạch là cơ bản không có vấn đề gì, còn có thể đạt được kết quả như mong muốn. Sự nghiệp khá thuận lợi, trong công việc cứ chăm chỉ làm việc là sẽ có kết quả tốt, hiện nay là thời điểm quan trọng nên vẫn cần kiên trì. Tài vận khá tốt, các dự án bạn đang thực hiện có thể mang lại thu nhập ổn định, chỉ cần giữ bình tĩnh là sẽ không mắc sai lầm. Tình cảm hơi khởi sắc, bạn và đối phương tương tác vui vẻ, lúc nào cũng có chuyện để nói cùng nhau. Sức khỏe ổn định, cơ thể khỏe mạnh, ít khi cảm thấy mệt mỏi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc có chừng mực, biết điều gì nên tránh và biết cách né rủi ro. Sự nghiệp suôn sẻ, trong công việc cần chú ý sắp xếp thời gian hợp lý, nếu cảm thấy quá sức thì nên tìm cách giải quyết sớm; phát hiện vấn đề hoặc rủi ro thì rút lui kịp thời, đừng ngại ngần. Tài vận tốt, nên kiểm soát ham muốn chi tiêu, giữ cân bằng thu chi. Tình cảm thuận lợi, bạn và nửa kia nên dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn là điều tốt nhất. Sức khỏe ổn định, nên chú ý ăn uống đầy đủ dưỡng chất.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc có chừng mực, biết điều gì nên tránh và biết cách né rủi ro. Sự nghiệp suôn sẻ, trong công việc cần chú ý sắp xếp thời gian hợp lý, nếu cảm thấy quá sức thì nên tìm cách giải quyết sớm; phát hiện vấn đề hoặc rủi ro thì rút lui kịp thời, đừng ngại ngần. Tài vận tốt, nên kiểm soát ham muốn chi tiêu, giữ cân bằng thu chi. Tình cảm thuận lợi, bạn và nửa kia nên dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn là điều tốt nhất. Sức khỏe ổn định, nên chú ý ăn uống đầy đủ dưỡng chất.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử ít được người khác giúp đỡ, mọi việc đều phải tự mình gánh vác. Sự nghiệp bình thường, muốn tìm được cộng sự hợp ý, đáng tin cậy thì cần thời gian hòa hợp, có những nhiệm vụ nên tự mình hoàn thành thì tốt hơn, tránh để người khác xen vào. Tài vận trung bình, khi giúp đỡ người khác về tiền bạc cần cân nhắc khả năng của bản thân, đừng khiến mình quá mệt mỏi. Tình cảm hơi yếu, đối phương dường như không có thời gian và tâm trí để quan tâm bạn, khiến bạn thấy hơi hụt hẫng. Sức khỏe bình thường, nên giảm bớt lo toan.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử ít được người khác giúp đỡ, mọi việc đều phải tự mình gánh vác. Sự nghiệp bình thường, muốn tìm được cộng sự hợp ý, đáng tin cậy thì cần thời gian hòa hợp, có những nhiệm vụ nên tự mình hoàn thành thì tốt hơn, tránh để người khác xen vào. Tài vận trung bình, khi giúp đỡ người khác về tiền bạc cần cân nhắc khả năng của bản thân, đừng khiến mình quá mệt mỏi. Tình cảm hơi yếu, đối phương dường như không có thời gian và tâm trí để quan tâm bạn, khiến bạn thấy hơi hụt hẫng. Sức khỏe bình thường, nên giảm bớt lo toan.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải gặp phải nhiều người thiếu rõ ràng, nói lý mà không thông trong công việc và cuộc sống. Sự nghiệp không thuận, bạn làm việc hơi cẩu thả, lại ít gặp được người hỗ trợ, việc gì cũng phải tự mình lo trong khi khả năng còn hạn chế nên khó làm tốt. Tài vận hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên thận trọng, tránh hành động bốc đồng hay mơ mộng làm giàu nhanh. Tình cảm cũng hơi kém, cả hai đều khá mơ hồ, dễ vô tình làm điều khiến đối phương không vui. Sức khỏe trung bình, khi ra ngoài nên cẩn thận tránh chấn thương.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải gặp phải nhiều người thiếu rõ ràng, nói lý mà không thông trong công việc và cuộc sống. Sự nghiệp không thuận, bạn làm việc hơi cẩu thả, lại ít gặp được người hỗ trợ, việc gì cũng phải tự mình lo trong khi khả năng còn hạn chế nên khó làm tốt. Tài vận hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên thận trọng, tránh hành động bốc đồng hay mơ mộng làm giàu nhanh. Tình cảm cũng hơi kém, cả hai đều khá mơ hồ, dễ vô tình làm điều khiến đối phương không vui. Sức khỏe trung bình, khi ra ngoài nên cẩn thận tránh chấn thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc theo quy tắc, không dùng tiểu xảo hay tìm đường tắt. Sự nghiệp thuận lợi, cần nghiêm túc và tuân thủ quy định, nếu làm việc cẩu thả để người khác lợi dụng thì khi xảy ra thiệt hại sẽ rất khó xử lý. Tài vận khá tốt, trong đầu tư nên chọn những dự án phù hợp với khả năng tài chính của bản thân, kết quả sẽ tốt. Tình cảm hài hòa, nếu hai người chịu khó giao tiếp, giảm bớt nghi ngờ thì quan hệ sẽ ngày càng tốt đẹp, tâm trạng cũng vui hơn. Sức khỏe ổn, chú ý ăn uống cân bằng dinh dưỡng.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc theo quy tắc, không dùng tiểu xảo hay tìm đường tắt. Sự nghiệp thuận lợi, cần nghiêm túc và tuân thủ quy định, nếu làm việc cẩu thả để người khác lợi dụng thì khi xảy ra thiệt hại sẽ rất khó xử lý. Tài vận khá tốt, trong đầu tư nên chọn những dự án phù hợp với khả năng tài chính của bản thân, kết quả sẽ tốt. Tình cảm hài hòa, nếu hai người chịu khó giao tiếp, giảm bớt nghi ngờ thì quan hệ sẽ ngày càng tốt đẹp, tâm trạng cũng vui hơn. Sức khỏe ổn, chú ý ăn uống cân bằng dinh dưỡng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ những việc bạn định làm cơ bản đều có thể thành công, không cần quá lo lắng. Sự nghiệp thuận lợi, bạn có nguyên tắc riêng, không vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến việc lớn, được người khác tín nhiệm, thường được nhờ tư vấn. Nếu biết tận dụng lợi thế này thì hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng dễ dàng. Tài vận khá tốt, nên chọn những dự án đầu tư chắc chắn, vừa đảm bảo lợi nhuận vừa kiểm soát được rủi ro. Tình cảm tốt, cả hai đều hài lòng với hiện tại và muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ lâu dài. Sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ những việc bạn định làm cơ bản đều có thể thành công, không cần quá lo lắng. Sự nghiệp thuận lợi, bạn có nguyên tắc riêng, không vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến việc lớn, được người khác tín nhiệm, thường được nhờ tư vấn. Nếu biết tận dụng lợi thế này thì hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng dễ dàng. Tài vận khá tốt, nên chọn những dự án đầu tư chắc chắn, vừa đảm bảo lợi nhuận vừa kiểm soát được rủi ro. Tình cảm tốt, cả hai đều hài lòng với hiện tại và muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ lâu dài. Sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần nâng cao khả năng hợp tác với người khác. Sự nghiệp ổn định, tìm được cộng sự phù hợp không dễ, nếu đã có người hợp tác thì hãy trân trọng, đừng nóng nảy khiến họ khó chịu, ảnh hưởng đến công việc. Tài vận trung bình, trong đầu tư nên tự mình quyết định, nghe quá nhiều ý kiến dễ rối. Tình cảm bình thường, nếu đối phương không hợp tác thì đừng vội bực bội, hãy tìm hiểu lý do họ có cảm giác kháng cự. Sức khỏe trung bình, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần nâng cao khả năng hợp tác với người khác. Sự nghiệp ổn định, tìm được cộng sự phù hợp không dễ, nếu đã có người hợp tác thì hãy trân trọng, đừng nóng nảy khiến họ khó chịu, ảnh hưởng đến công việc. Tài vận trung bình, trong đầu tư nên tự mình quyết định, nghe quá nhiều ý kiến dễ rối. Tình cảm bình thường, nếu đối phương không hợp tác thì đừng vội bực bội, hãy tìm hiểu lý do họ có cảm giác kháng cự. Sức khỏe trung bình, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cảm thấy hơi kiệt sức, cần nghỉ ngơi và điều chỉnh. Sự nghiệp không nổi bật, công việc nhiều, luôn bận rộn, thể lực và tinh thần bị thử thách, nên làm việc chậm lại một chút. Tài vận trung bình, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tiêu xài bốc đồng kẻo hối hận sau. Tình cảm bình thường, cả hai đều bận rộn với việc riêng, ít thời gian dành cho nhau. Sức khỏe ổn định, chỉ cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cảm thấy hơi kiệt sức, cần nghỉ ngơi và điều chỉnh. Sự nghiệp không nổi bật, công việc nhiều, luôn bận rộn, thể lực và tinh thần bị thử thách, nên làm việc chậm lại một chút. Tài vận trung bình, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tiêu xài bốc đồng kẻo hối hận sau. Tình cảm bình thường, cả hai đều bận rộn với việc riêng, ít thời gian dành cho nhau. Sức khỏe ổn định, chỉ cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần chú ý xem có sai sót nào trong cách làm việc để kịp thời điều chỉnh, tránh để sự việc rắc rối thêm. Sự nghiệp khá trắc trở, có thể sẽ đối mặt với những thay đổi ngoài ý muốn, tốt nhất nên để mọi việc diễn ra tự nhiên. Tài vận yếu, môi trường đầu tư không thuận lợi, tạm thời không nên đầu tư lớn, hãy quan sát thêm. Tình cảm kém, bạn và đối phương dễ xảy ra tranh cãi vì những yếu tố bên ngoài tác động. Sức khỏe không tốt, dễ bị cảm cúm.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần chú ý xem có sai sót nào trong cách làm việc để kịp thời điều chỉnh, tránh để sự việc rắc rối thêm. Sự nghiệp khá trắc trở, có thể sẽ đối mặt với những thay đổi ngoài ý muốn, tốt nhất nên để mọi việc diễn ra tự nhiên. Tài vận yếu, môi trường đầu tư không thuận lợi, tạm thời không nên đầu tư lớn, hãy quan sát thêm. Tình cảm kém, bạn và đối phương dễ xảy ra tranh cãi vì những yếu tố bên ngoài tác động. Sức khỏe không tốt, dễ bị cảm cúm.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có dũng khí và tinh thần phấn đấu, làm việc không sợ khó. Sự nghiệp ở mức trung bình, có ý chí thôi chưa đủ, cần có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, nên chọn đồng đội phù hợp để chia sẻ công việc, vừa giảm rủi ro vừa tăng hiệu quả. Tài vận trung bình, chỉ cần làm việc theo kế hoạch đề ra nhưng vẫn linh hoạt khi cần. Tình cảm bình thường, mối quan hệ khá hài hòa, cả hai giao tiếp thoải mái. Sức khỏe ổn định, thể trạng tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có dũng khí và tinh thần phấn đấu, làm việc không sợ khó. Sự nghiệp ở mức trung bình, có ý chí thôi chưa đủ, cần có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, nên chọn đồng đội phù hợp để chia sẻ công việc, vừa giảm rủi ro vừa tăng hiệu quả. Tài vận trung bình, chỉ cần làm việc theo kế hoạch đề ra nhưng vẫn linh hoạt khi cần. Tình cảm bình thường, mối quan hệ khá hài hòa, cả hai giao tiếp thoải mái. Sức khỏe ổn định, thể trạng tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình dễ mất tập trung. Sự nghiệp bình thường, đầu óc linh hoạt và nhiều ý tưởng, thích hợp với các công việc liên quan đến sáng tạo hoặc hoạch định, tuy nhiên cần cải thiện khả năng tập trung để đạt hiệu quả cao hơn. Tài vận trung bình, nên lắng nghe những ý kiến thực sự hữu ích, tránh tin vào tin đồn. Tình cảm bình thường, bạn thích trò chuyện cùng người ấy, nên chọn những chủ đề nhẹ nhàng vui vẻ. Sức khỏe trung bình, cơ thể không có vấn đề lớn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình dễ mất tập trung. Sự nghiệp bình thường, đầu óc linh hoạt và nhiều ý tưởng, thích hợp với các công việc liên quan đến sáng tạo hoặc hoạch định, tuy nhiên cần cải thiện khả năng tập trung để đạt hiệu quả cao hơn. Tài vận trung bình, nên lắng nghe những ý kiến thực sự hữu ích, tránh tin vào tin đồn. Tình cảm bình thường, bạn thích trò chuyện cùng người ấy, nên chọn những chủ đề nhẹ nhàng vui vẻ. Sức khỏe trung bình, cơ thể không có vấn đề lớn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư chỉ cần phát huy đúng khả năng của mình trong công việc và cuộc sống là ổn, đừng quá lo lắng. Sự nghiệp ổn định, làm việc theo nhịp độ của bản thân, được cấp trên và khách hàng tin tưởng, chỉ cần không quá dè dặt là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tài vận bình thường, nên chọn đầu tư vào lĩnh vực mình quen thuộc, ưu tiên an toàn và lợi nhuận ổn định. Tình cảm ở mức trung bình, đối phương quan tâm bạn ở khía cạnh thực tế nhiều hơn là tinh thần. Sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư chỉ cần phát huy đúng khả năng của mình trong công việc và cuộc sống là ổn, đừng quá lo lắng. Sự nghiệp ổn định, làm việc theo nhịp độ của bản thân, được cấp trên và khách hàng tin tưởng, chỉ cần không quá dè dặt là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tài vận bình thường, nên chọn đầu tư vào lĩnh vực mình quen thuộc, ưu tiên an toàn và lợi nhuận ổn định. Tình cảm ở mức trung bình, đối phương quan tâm bạn ở khía cạnh thực tế nhiều hơn là tinh thần. Sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo hôm nay #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT