Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/10: Kim Ngưu gặp khó, Cự Giải vượng quý nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/10: Kim Ngưu gặp khó, Cự Giải vượng quý nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/10, Kim Ngưu nên giữ tỉnh táo, gặp rắc rối chớ nản lòng. Cự Giải có vận quý nhân, làm việc có tâm sẽ vượng phát.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương là người thông minh, nhiều ý tưởng, thường thích góp ý giúp người khác. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc, bạn có khả năng ứng biến linh hoạt khi gặp tình huống bất ngờ, nhiều sáng kiến giúp giải quyết vấn đề nên dễ được cấp trên và khách hàng khen ngợi. Tài lộc: Vận tài chính ổn định, một số ý tưởng của bạn cần được thực hiện cụ thể mới có thể mang lại lợi nhuận, hãy chú ý điều này. Tình cảm: Khi ở bên người ấy, bạn luôn muốn trở thành chỗ dựa, không muốn làm gánh nặng cho đối phương. Sức khỏe: Cơ thể ổn, chỉ cần vận động nhẹ nhàng, đừng ở nhà quá nhiều.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu dễ gặp trở ngại, cần linh hoạt tìm cách giải quyết hoặc nhờ sự hỗ trợ từ người khác. Sự nghiệp: Trong công việc, nên giữ tinh thần tỉnh táo, khi gặp rắc rối phải phản ứng kịp thời, đừng để bị động. Tài lộc: Vận tài chính giảm sút, tiến độ các dự án dễ bị đình trệ, thu nhập khó tăng. Tình cảm: Trong mối quan hệ thân mật, giao tiếp không suôn sẻ, hai bên khó hiểu được ý nhau. Sức khỏe: Thể trạng hơi yếu, chỉ nên tập luyện vừa phải, tránh vận động quá sức.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc cẩn trọng, tỉnh táo và tránh được rủi ro. Sự nghiệp: Trong công việc, nếu cảm thấy có điều gì không ổn, hãy kiểm tra kỹ lưỡng, sự cẩn thận giúp bạn tránh được sai sót và thiệt hại. Tài lộc: Tài vận ổn, nên tập trung vào lĩnh vực quen thuộc, việc đầu tư vào mảng mình hiểu rõ sẽ mang lại lợi nhuận và tránh bị “kẹt vốn”. Tình cảm: Bạn nên quan tâm và chủ động hơn với người ấy, nhất là khi cảm thấy đối phương có điều gì bất thường. Sức khỏe: Thể trạng và tinh thần đều tốt, tràn đầy năng lượng.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải dễ gặp quý nhân giúp đỡ, chỉ cần làm việc có tâm sẽ không bị phê bình. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc, bạn làm việc chỉn chu, nghiêm túc, dễ được cấp trên và khách hàng ghi nhận, đồng thời nên khiêm tốn lắng nghe góp ý của người khác. Tài lộc: Tài vận tốt, có thể cân nhắc đầu tư vào các sản phẩm của những tổ chức uy tín để đảm bảo an toàn. Tình cảm: Đối phương là người biết lý lẽ, hai bạn có thể giải quyết mọi chuyện một cách lý trí và hòa thuận. Sức khỏe: Tình trạng ổn định, chỉ cần chú ý bổ sung nước đầy đủ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cảm thấy mệt mỏi vì làm việc gì cũng gặp khó khăn, chưa xong việc này đã phát sinh việc khác. Sự nghiệp: Trong công việc, không nên cố gắng quá sức, việc nào không thuộc trách nhiệm thì nên từ chối khéo léo để tránh tự làm khổ mình. Tài lộc: Vận tài chính kém, đầu tư nên lựa chọn các dự án phù hợp với khả năng tài chính, tránh quá tầm. Tình cảm: Trong mối quan hệ, bạn thường giúp đỡ đối phương nhiều, cả về sức lực lẫn tiền bạc, nên biết cân bằng. Sức khỏe: Thể lực yếu, cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ làm việc chăm chỉ, có chuẩn bị nên luôn tự tin hơn. Sự nghiệp: Trong công việc, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nếu chủ động trao đổi trước với cấp trên hoặc khách hàng thì mọi việc sẽ trôi chảy hơn. Tài lộc: Vận tiền bạc khá, có thể tìm được dự án phù hợp, tuy lợi nhuận đến chậm nhưng chắc chắn. Tình cảm: Mối quan hệ với người ấy êm ấm, cả hai biết nhường nhịn và thấu hiểu lẫn nhau. Sức khỏe: Cơ thể ổn định, vận động nhẹ giúp tinh thần thoải mái.
Thiên Bình (23/9 - 22/10):Thiên Bình nên buông bỏ bớt những chuyện không cần thiết để bản thân thoải mái hơn. Sự nghiệp: Trong công việc, có thể gặp những dự án khó nhằn, đừng quá căng thẳng, hãy bình tĩnh đối diện. Tài lộc: Vận tài chính yếu, áp lực kinh tế lớn, nên kiểm soát chi tiêu và hạn chế vay nợ. Tình cảm: Hai bên dễ gặp trở ngại trong giao tiếp, cảm thấy xa cách và gượng gạo. Sức khỏe: Cần chú ý đến tim mạch, tránh căng thẳng và xúc động mạnh.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nếu không muốn bị người khác phàn nàn thì chính bạn cũng nên bớt lời. Sự nghiệp: Trong công việc, hãy tuân theo nguyên tắc “điều gì mình không thích thì đừng làm với người khác”, ít nói, tập trung hành động sẽ tránh được rắc rối. Tài lộc: Vận tiền bạc bình thường, bạn có xu hướng đầu tư an toàn nhưng đừng quá tin vào một quan điểm nào, nên nhìn nhận vấn đề khách quan hơn. Tình cảm: Hai bạn đều giữ khoảng cách, ai cũng có chút sĩ diện nên khó cởi mở. Sức khỏe: Dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, cần thư giãn đầu óc.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có vận trình khá ổn, bạn tập trung hơn vào việc của mình, không muốn xen vào chuyện người khác. Sự nghiệp: Trong công việc, bạn có đủ kinh nghiệm để xử lý các tình huống, nhưng cần lắng nghe góp ý của người khác để cải thiện. Tài lộc: Vận tài chính ổn định, nên học hỏi thêm về cách quản lý tài chính và tiết kiệm hợp lý. Tình cảm: Nên chú trọng giao tiếp tinh thần, tìm sự đồng điệu để gắn bó hơn với đối phương. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, chăm sóc bản thân chưa bao giờ là muộn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên làm nhiều điều khiến mình vui vẻ để tăng sự tự tin. Sự nghiệp: Trong công việc, hãy biết tận dụng sức mạnh tập thể, phối hợp tốt với đồng nghiệp sẽ dễ đạt kết quả cao. Tài lộc: Tài vận tốt, bạn có thể học hỏi thêm về đầu tư và mở rộng kiến thức tài chính, điều này giúp nâng cao khả năng sinh lời. Tình cảm: Mối quan hệ hạnh phúc, vui vẻ, hai bạn ở bên nhau tự nhiên và thoải mái. Sức khỏe: Thể trạng dồi dào, tinh thần và thể lực đều sung mãn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có nhiều kế hoạch muốn triển khai cùng lúc. Sự nghiệp: Trong công việc, nếu biết sắp xếp hợp lý, bạn có thể xử lý nhiều việc cùng lúc mà vẫn đạt hiệu quả, nhưng đừng quá sức. Tài lộc: Tài chính ở mức ổn, việc phân tán đầu tư giúp giảm rủi ro nhưng cũng làm lợi nhuận bị chia nhỏ. Tình cảm: Hai bạn là chỗ dựa cho nhau, luôn hỗ trợ và cùng tiến, không ai kéo lùi người kia. Sức khỏe: Cơ thể ổn định, không có vấn đề đáng lo.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư vài rắc rối nhỏ trong công việc và cuộc sống không thể cản trở bạn. Sự nghiệp: Trong công việc, nên chọn những việc phù hợp với năng lực để tránh sai sót, các khó khăn nhỏ đều có thể tự giải quyết. Tài lộc: Vận tài chính tốt, nhưng cần kiểm soát ham muốn mua sắm, tránh chi tiêu bốc đồng. Tình cảm: Mối quan hệ ổn định, cả hai hòa thuận, không có mâu thuẫn lớn. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, vận động điều độ giúp tinh thần thư thái.
