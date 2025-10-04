Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/10: Song Ngư lộc trời ban, chớ bỏ phí

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/10: Song Ngư lộc trời ban, chớ bỏ phí

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/10, Song Ngư được lộc trời ban, đừng băn khoăn mà lỡ mất cơ hội. Cự Giải chậm mà chắc, chớ tham đầu tư.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương ít còn cảm giác do dự, tinh thần phấn đấu và sự tự tin được nâng cao. Sự nghiệp vẫn thuận lợi, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình, biết nỗ lực, đặt đúng vị trí và chăm làm việc chính thì sẽ ổn. Tài vận ổn định, về đầu tư tài chính không nên tham gia những dự án có gánh nặng cao, bớt tham vọng thì mới tránh được rủi ro. Tình cảm khá ổn, bạn sẵn sàng giao tiếp với nửa kia, khi thái độ nghiêm túc thì mâu thuẫn cũng khó nảy sinh. Sức khỏe tốt, bổ sung vitamin hợp lý là đủ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu việc làm được gì thì làm, đừng gắng gượng quá. Sự nghiệp ổn định, làm việc dựa trên năng lực của bản thân, đi từng bước chắc chắn sẽ ít gặp sai sót, mọi chuyện dần trở nên thuận lợi hơn. Tài vận khởi sắc, về đầu tư tài chính cần chú ý giữ cân bằng thu chi, tiêu dùng hợp lý và tích lũy nhiều hơn. Tình cảm tốt đẹp, bạn và nửa kia giao tiếp thuận lợi, cả hai đều có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Sức khỏe khá ổn, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử bảo thủ, không muốn mạo hiểm khi chưa chuẩn bị. Sự nghiệp ổn, công việc đa phần đi theo quy trình, bạn biết cách xử lý và cũng tôn trọng mọi người trong nhóm, có người có thể được giao những nhiệm vụ quan trọng nên cần chuẩn bị tâm lý. Tài vận bình thường,chi tiêu khá tiết chế, không tiêu quá nhiều trong một lúc. Tình cảm trung bình, trong mối quan hệ thân mật không có vấn đề lớn, chỉ là bạn hơi ngại bày tỏ suy nghĩ thật của mình. Sức khỏe ổn, nên giữ tâm trạng vui vẻ và bớt lo lắng.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải có thể phải xử lý hậu quả do người khác để lại, nên chuẩn bị nhiều phương án. Sự nghiệp kém, có thể phải đảm nhận nhiệm vụ khó giải quyết, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, chậm mà chắc. Tài vận không tốt, cần tăng cường ý thức rủi ro, tránh tham gia vào các dự án có độ nguy hiểm cao, tích lũy sẽ tốt hơn. Tình cảm yếu, cả hai đều thiếu tinh thần và năng lượng để duy trì tình yêu, thiếu sự nhiệt tình và bùng nổ. Sức khỏe bình thường, khi ra ngoài nên cẩn thận tránh bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cần kết bạn nhiều hơn, bớt gây mâu thuẫn để khi cần có người hỗ trợ. Sự nghiệp ổn, làm việc chăm chỉ, biết hợp tác nhóm để đỡ vất vả, lúc này năng lực tận dụng sức mạnh tập thể rất cần thiết. Tài vận khá tốt, về đầu tư tài chính cứ giữ vững nhịp độ hiện tại là được, đạt thành quả không khó. Tình cảm hài hòa, bạn và nửa kia chung sống êm ấm, ít mâu thuẫn. Sức khỏe tốt, cơ thể không có vấn đề gì.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ dễ tự tiêu hao năng lượng, lo lắng quá mức không có lợi. Sự nghiệp không tốt, suy nghĩ nhiều, áp lực cao, người xung quanh cũng đang thử thách khả năng chịu đựng của bạn. Tài vận hơi yếu, áp lực kinh tế lớn, việc tăng thu nhập là cấp thiết. Tình cảm khá kém, khi ở bên nhau đừng quá bận tâm về ý nghĩa từng câu nói của nửa kia, có gì hãy hỏi trực tiếp. Sức khỏe không tốt, vận động giúp giảm bớt căng thẳng.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình nên thử nhiều điều mới, có thể tìm được hướng phát triển mới. Sự nghiệp khá, nếu muốn điều chỉnh phương hướng thì cần chuẩn bị kế hoạch, chọn đúng thời điểm sẽ dễ thành công, đừng do dự. Tài vận khá ổn, chỉ cần làm theo kế hoạch là được, lợi nhuận cần thời gian để thấy kết quả. Tình cảm tạm ổn, mối quan hệ tiến triển suôn sẻ, hai người đều thoải mái thể hiện bản thân và bao dung hơn. Sức khỏe khá tốt, vận động nhẹ nhàng là đủ.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp suy nghĩ quá nhiều chỉ làm tâm trạng xấu đi, tốt hơn là tập trung vào việc cần làm. Sự nghiệp kém, bạn có kế hoạch riêng trong công việc, nhưng đừng quá cứng nhắc. Tài vận yếu, nên trò chuyện nhiều với người xung quanh, biết đâu có thể mở ra ý tưởng mới, tìm được cách kiếm tiền phù hợp. Tình cảm không tốt, hai người cần giữ tâm thế cởi mở, đừng xem nhẹ sự cần thiết của giao tiếp chân thành. Sức khỏe hơi kém, nên chú ý chăm sóc cảm xúc của mình.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã đủ năng lượng, làm việc hiệu quả hơn. Sự nghiệp ổn, trong công việc thường phối hợp với người khác, không quá mạnh mẽ hay áp đặt, trong mắt sếp và khách hàng là người dễ hợp tác. Tài vận tạm ổn, đừng vì một lúc bốc đồng mà tiêu tiền, nên dựa trên nhu cầu thực tế của bản thân. Tình cảm khá ổn, bạn và nửa kia có cơ hội cải thiện mối quan hệ, chỉ cần không cố tình né tránh vấn đề. Sức khỏe tốt, giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên ít tranh cãi, giảm nguy cơ hiểu lầm do hiếu thắng. Sự nghiệp ổn, nếu bản thân chưa làm tốt việc chính mà còn thích xen vào chuyện người khác thì chắc chắn gây phản cảm, nên ít xen vào chuyện ngoài. Tài vận bình thường, trong đầu tư tài chính bớt cố chấp, nên lắng nghe lời khuyên của chuyên gia để tránh thiệt hại. Tình cảm trung bình, cả hai đều hơi nhạy cảm, giao tiếp không được trôi chảy, hiệu quả. Sức khỏe bình thường, nên bổ sung thêm vitamin.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình khó tập trung vào một việc cụ thể, dễ bị phân tán. Sự nghiệp tạm, trong công việc xử lý nhiều việc cùng lúc chưa chắc đạt kết quả tốt, nên dồn sức làm xong một việc trước. Tài vận bình thường, có một số dự án cần kiểm tra kỹ, đừng vội vàng kết luận. Tình cảm ở mức thường, có gì hãy sớm chia sẻ, nếu để mất đi sự hứng thú thì sẽ chẳng còn gì để nói. Sức khỏe trung bình, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc quá sức.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có sức bật, có ý chí, khát vọng thành công lớn. Sự nghiệp thuận lợi, làm việc trong khả năng của mình là tốt nhất, gắng gượng chưa chắc có kết quả, làm việc phù hợp với năng lực cá nhân sẽ dễ thành công hơn. Tài vận khá ổn, có lộc trời ban, đầu tư tài chính nên chọn những gì mình giỏi, như vậy sẽ ít gặp khó khăn. Tình cảm tốt, trong mối quan hệ có sự bao dung lớn, không làm khó đối phương. Sức khỏe khá tốt, vận động nhẹ rất có lợi cho cơ thể.
