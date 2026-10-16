TS.BS Trần Mạnh Linh: Hai thập kỷ tìm cơ hội sống khỏe cho phụ nữ

Khi hai sinh mệnh cùng cần một quyết định chính xác

Khi còn làm việc ở phòng sinh tại Huế, TS.BS Trần Mạnh Linh cùng đồng nghiệp từng nhiều lần đối diện với các tình huống đòi hỏi quyết định kịp thời để bảo vệ cả mẹ và con. Trước bệnh nhân bị băng huyết hay biến chứng thai kỳ, ông cho biết, sự bình tĩnh phải đi cùng khả năng nhận định chính xác, lựa chọn phương án và phối hợp xử trí đúng lúc.

Nhờ đảm nhiệm vai trò trưởng phiên trực và phụ trách phòng Tiền sản, bác sĩ Linh tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quản lý thai kỳ nguy cơ cao cũng như cấp cứu sản khoa. Nền tảng chuyên môn còn được bồi đắp từ quá trình đào tạo nội trú, những năm vừa điều trị, vừa giảng dạy tại Đại học Y Dược, Đại học Huế cùng các đợt tu nghiệp ở Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Hong Kong (Trung Quốc).

Kinh nghiệm xử trí những ca mổ lấy thai phức tạp như rau tiền đạo, rau cài răng lược góp phần bồi đắp bản lĩnh của TS.BS Trần Mạnh Linh trong phòng mổ. (Ảnh: Vinmec)

Theo bác sĩ Linh, kiến thức cần đủ chắc để trở thành căn cứ cho mỗi quyết định khi người bệnh gửi gắm sức khỏe vào tay mình. “Ca mổ kết thúc nhưng cuộc sống của người bệnh còn tiếp tục. Khi lựa chọn phương án điều trị, tôi luôn phải nghĩ đến cả những ngày họ đã rời bệnh viện”, ông nói.

TS.BS Trần Mạnh Linh từng cùng ê-kíp phẫu thuật nội soi, bảo tồn tử cung cho một phụ nữ 66 tuổi bị sa sinh dục tại Vinmec Hạ Long. Mỗi thao tác trong vùng tiểu khung hẹp, gần các mạch máu lớn, đều đòi hỏi sự chính xác. Kỹ thuật chuyên sâu ấy giúp người bệnh đã chịu gần 6 tháng nặng tức bụng dưới, khó khăn cả khi đi lại và sinh hoạt cá nhân, có thể hồi phục và trở lại đời sống thường ngày.

Từ trăn trở nghề nghiệp đến mô hình chăm sóc chủ động

Không phải mọi cuộc gặp trong hành trình làm nghề đều để lại cảm giác trọn vẹn. Bác sĩ Linh vẫn nhớ trường hợp một phụ nữ ngoài 30 tuổi được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến triển. Nỗi lo của người bệnh không chỉ nằm ở quá trình điều trị phức tạp, mà còn ở nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản khi tuổi đời còn khá trẻ.

Những trường hợp như vậy càng thôi thúc ông tìm cách nhận diện nguy cơ sớm, giúp người bệnh có thêm thời gian chuẩn bị và nhiều lựa chọn hơn. Ngay trong luận án tiến sĩ của mình, ông nghiên cứu sàng lọc nguy cơ tiền sản giật từ 3 tháng đầu thai kỳ và hiệu quả điều trị dự phòng. Kinh nghiệm của người từng xử trí biến chứng được nối với câu hỏi của người làm khoa học: Làm thế nào để nhận diện nguy cơ sớm, có thêm thời gian theo dõi, chuẩn bị cho mẹ và con?

Từ năm 2019, bác sĩ Linh tham gia nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc ung thư cổ tử cung, tiếp tục tìm kiếm những cách tiếp cận mới để phát hiện bệnh sớm hơn. (Ảnh: Vinmec)

Trên hành trình ấy, bác sĩ Linh cùng nhóm tác giả được trao “Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ đợt VI” năm 2021 - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước trong lĩnh vực này. Cụm công trình về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tiếp tục được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023”.

“Tôi mong những điều mình nghiên cứu sẽ giúp một người mẹ được chăm sóc sớm hơn, một đồng nghiệp có thêm căn cứ để quyết định. Khi ấy, kiến thức mới thực sự có ý nghĩa với người bệnh”, bác sĩ Linh chia sẻ.

Hành trình vì sức khỏe phụ nữ của TS.BS Trần Mạnh Linh còn được nối dài qua những người đồng nghiệp. Khi tham gia biên soạn hướng dẫn sàng lọc, dự phòng tiền sản giật của Bộ Y tế và đào tạo sàng lọc ung thư cổ tử cung cho y tế cơ sở miền Trung, ông đã góp phần đưa kiến thức chuyên sâu vào thực hành chăm sóc hàng ngày. Thông qua chia sẻ chuyên môn với các đồng nghiệp, đóng góp của ông có thể đến với những người chưa từng bước vào phòng khám của mình.

Qua việc tham gia biên soạn giáo trình Sản phụ khoa ở bậc đại học và sau đại học, bác sĩ Linh còn góp sức chuẩn bị nền tảng chuyên môn cho những thế hệ thầy thuốc tiếp nối. (Ảnh:Vinmec)

Tại Vinmec Hạ Long, nơi bác sĩ Linh đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Sản phụ khoa từ tháng 6/2022, ông cùng đồng nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu chăm sóc sớm qua mô hình Dự phòng và Quản lý toàn diện ung thư phụ khoa. Mỗi người được đánh giá nguy cơ riêng, xây dựng kế hoạch sàng lọc và theo dõi phù hợp. Sự phối hợp đa chuyên khoa kết nối các bước chăm sóc giúp người bệnh hiểu rõ và được hướng dẫn kịp thời khi xuất hiện bất thường. Với phụ nữ Quảng Ninh, sự đồng hành ấy góp phần tạo nên một điểm tựa chăm sóc lâu dài, nơi mỗi người được lắng nghe, tư vấn và chăm sóc phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mình.

“Quan trọng nhất là giúp phụ nữ chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động bảo vệ sức khỏe của mình cũng như có thêm thời gian, thêm lựa chọn trước những quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời”, ông nhấn mạnh.

Hơn hai thập kỷ làm nghề, TS.BS Trần Mạnh Linh vẫn luôn hướng đến những cuộc gặp sớm, khi người phụ nữ còn nhiều cơ hội gìn giữ sức khỏe và tương lai. Với ông, ý nghĩa của nghề y không chỉ nằm ở kết quả điều trị, mà còn được viết tiếp trong những năm tháng người bệnh có thể sống khỏe, trở về với những điều mình yêu và tiếp tục những dự định của cuộc đời.