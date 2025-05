Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tối 11/5 cho biết đã xử phạt tài xế Luân 5 triệu đồng về hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn, theo Nghị định 168.

Tài xế đẩy cửa vào cặp vợ chồng có con nhỏ gây bức xúc Công ty xe buýt Đông Bắc đã đình chỉ công tác tài xế Luân để xem xét xử lý nội bộ. Đại diện Công ty xe buýt Đông Bắc xác nhận sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 10/5 tại khu vực ngã tư chợ Vinh (TP. Vinh, Nghệ An), nơi giao nhau giữa đường Quang Trung và Trần Phú. Dự kiến, công ty sẽ tổ chức họp hội đồng kỷ luật vào hôm nay 12/5 để đưa ra hình thức xử lý cuối cùng. Trước đó, vào sáng ngày 11/5, một đoạn clip dài hơn 15 giây đã lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung clip cho thấy một cặp vợ chồng chở theo con nhỏ trên xe máy mang biển kiểm soát 37H1-399.85 đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư chợ Vinh. Bên cạnh là chiếc xe buýt của Công ty Đông Bắc. Hình ảnh trong clip thể hiện tài xế xe buýt bất ngờ đẩy mạnh cửa xe, trúng vào lưng người chồng. Sau đó, tài xế này còn tiếp tục đẩy cửa thêm một lần nữa và có lời lẽ đe dọa đối với cặp vợ chồng. Clip được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người dùng. Tài xế Luân trình bày với công ty rằng hành động của mình xuất phát từ việc bị người đi xe máy vỗ mạnh vào xe. Theo tài xế, khi anh mở cửa ra thì bị người đi xe máy chửi bới, dẫn đến bức xúc và có hành vi đẩy cửa như trong video ghi lại.