TP HCM chốt liên danh siêu cảng Cần Giờ 5 tỷ USD
UBND TP HCM vừa chính thức chốt liên danh đầu tư siêu cảng Cần Giờ với tổng vốn 5 tỷ USD, gồm VIMC, Cảng Sài Gòn và tập đoàn MSC.
Mỹ phong tỏa Hormuz, giá dầu bất ngờ rớt khỏi mốc 100 USD
Ngày 14/4/2026, ngay khi Mỹ áp lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu Brent và WTI đã giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng do Iran đề nghị đàm phán hòa bình.
45% người trẻ Việt nói không với rượu bia, ưu tiên sức khỏe
Khảo sát mới cho thấy, 45% người trẻ Việt chủ động hạn chế rượu bia, ưu tiên sức khỏe và thể chất.
Hơn 60.000 học sinh Hà Nội chưa đăng ký lớp 10: Hạn chót 17/4
Hà Nội cảnh báo khẩn về hơn 60.000 học sinh chưa đăng ký lớp 10 công lập 2026, thời hạn cuối ngày 17/4. Phụ huynh cần lưu ý.
Xe điện gây tranh cãi ở hầm chung cư Hà Nội về chi phí sạc
Quỹ quản lý vận hành các chung cư tại Hà Nội đối mặt thâm hụt lớn do chi phí sạc xe điện, kèm nguy cơ cháy nổ từ pin và thiếu hạ tầng trạm sạc.
Đàm phán Mỹ-Iran đổ vỡ, giá dầu thế giới tăng 8%, Việt Nam vẫn rẻ
Đàm phán Mỹ-Iran thất bại khiến giá dầu toàn cầu tăng 8%. Việt Nam duy trì giá xăng nhờ cắt giảm thuế.
Dự án nghìn tỉ Suối Voi ở Huế bị rà soát thu hồi vì chậm tiến độ
Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát và thu hồi dự án Khu du lịch Suối Voi trị giá hơn 1.000 tỉ đồng tại Huế vì chậm tiến độ.
Miền Bắc sắp đón mưa dông từ 16/4 sau nắng nóng trên 40 độ C
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 16 đến ngày 17/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông, giúp dịu bớt nắng nóng gay gắt.
Iran công bố video tàu Mỹ suýt bị phá hủy ở eo biển Hormuz
Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 11/4 công bố video gây sốc về cuộc đối đầu căng thẳng tại eo biển Hormuz, nơi hai tàu khu trục Mỹ suýt bị phá hủy.
USD tăng nhẹ, ngân hàng bán ra kịch trần sau thỏa thuận Mỹ-Iran
Sáng 13/4/2026, USD tăng nhẹ, ngân hàng bán ra kịch trần sau thỏa thuận Mỹ-Iran, tỷ giá trung tâm đạt 25.106 đồng.