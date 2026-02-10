Top 6 cây cảnh dễ trồng đón Tết, hút đầy tài lộc... an yên

Hà Nội

Lựa chọn cây cảnh phù hợp để trang trí Tết, tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và sức khỏe, dễ chăm sóc, phù hợp mọi không gian nhà.

Theo Hải Yến/Dân Việt
Cây cảnh phát tài phát lộc - tre may mắn (lucky bamboo) là một trong những loài hoa phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên Đán. Cây cảnh tượng trưng cho "sự thịnh vượng và tiến bộ không ngừng", biểu thị một năm giàu có và sự nghiệp thành công cho gia đình.
Cây cảnh rất thích hợp để đặt trong phòng khách, bên cạnh ghế sofa hoặc trên bàn cà phê. Nó không chỉ mang lại vẻ tươi mới và tự nhiên mà còn không cần nhiều ánh sáng, chịu được bóng râm tốt và phát triển tốt ngay cả ở những góc tối. Chăm sóc cây cảnh này cũng rất đơn giản; chỉ cần tưới nước thường xuyên và giữ cho nước sạch là đủ.
2. Cây quất - biểu tượng của sự giàu có dồi dào: Quất là cây cảnh được yêu thích trưng bày nhất vào dịp tết Nguyên đán. Cây cảnh có quả mọng, màu vàng óng, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình chọn đặt một chậu quất trong phòng khách, tượng trưng cho sự xuất hiện của của cải và may mắn trong năm mới. Quất chịu được bóng râm và dễ thích nghi, phát triển tốt ngay cả ở những nơi thiếu ánh nắng.
Quan trọng hơn, chúng cần rất ít sự chăm sóc; chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần và tỉa cành thỉnh thoảng là đủ và cây cảnh sẽ vẫn tươi tốt và xanh mướt ngay cả sau khi ra hoa.
3. Cây cảnh anh thảo - biểu tượng của hòa bình và may mắn: Hoa anh thảo là loài hoa mùa xuân với màu sắc rực rỡ và những bông hoa tuyệt đẹp. Nó tượng trưng cho "hòa bình và may mắn", mang ý nghĩa tốt lành là đón nhận vận may.
Cây cảnh anh thảo rất thích hợp để trồng trong nhà, đặc biệt là trong phòng khách, nơi nó vừa trang trí không gian vừa mang lại may mắn. Hoa anh thảo có thời gian ra hoa dài và chịu được bóng râm, chỉ cần ít ánh nắng trực tiếp và thích hợp đặt ở những góc khuất.
Hơn nữa, hoa anh thảo chịu được lạnh và không dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp, vẫn tiếp tục phát triển ngay cả trong mùa đông lạnh giá.
4. Cây cảnh thanh tâm - biểu tượng của sự trường thọ và sức khỏe: Cây cảnh thanh tâm (Aglaonema modestum) là một cây cảnh lý tưởng trang trí Tết Nguyên đán, tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe và sự vĩnh cửu. Cây cảnh này có vẻ ngoài giản dị, là cây thân thảo, thường xanh với những chiếc lá lớn xanh ngắt. Đây là loại cây lý tưởng để trồng trong nhà.
Cây cảnh không chỉ hấp thụ các chất độc hại trong không khí mà còn thanh lọc không khí, giúp ngôi nhà của bạn trong lành hơn. Hơn nữa, nó không cần nhiều ánh nắng mặt trời, nên rất thích hợp đặt ở những nơi râm mát trong phòng khách.
Trong phong thủy, cây thanh tâm mang ý nghĩa bình lặng, thanh tịnh, giúp xua tan muộn phiền và mang lại may mắn. Cây cảnh thanh tâm cũng có khả năng chịu bóng râm tốt và chỉ cần tưới nước thỉnh thoảng, rất dễ chăm sóc.
5. Cây cảnh mơ mai - biểu tượng của ngũ phúc: Cây cảnh này được gọi là mơ, mơ ta, mơ Đông Á, mơ mai (tên khoa học là Prunus mume). Đây là một loài thuộc chi Mận mơ (Prunus) có nguồn gốc châu Á thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae). Hoa mai có loại bạch mai và hồng mai, có cánh đơn và cánh kép.
Mơ mai là loài hoa tượng trưng cho ngũ phúc, bao gồm: Trường thọ; Phú quý, tiền của dồi dào, địa vị tôn quý; Sự an lạc, thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên ổn; Đức hạnh, lương thiện; Cái chết êm ả, thanh thản, không đau đớn vì bệnh tật, không vướng bận phiền não, ôn hòa tự tại rời khỏi nhân gian.
Năm phước lành trên có thể nói bao hàm mọi sự an khang thịnh vượng trong cuộc sống nên rất nhiều người xưa thích cây mai. Mơ mai dễ trồng và chịu được bóng râm, nên rất thích hợp để đặt ở ban công hoặc những góc râm mát trong phòng khách.
Những bông hoa mỏng manh và tươi mát của chúng toát lên vẻ cao quý. Mơ mai cũng rất dễ chăm sóc; duy trì độ ẩm vừa phải và tỉa cành định kỳ sẽ đảm bảo chúng nở hoa và kết trái trong năm mới, mang đến vô vàn hy vọng và phước lành.
6. Cây cảnh lưỡi hổ - biểu tượng của sự may mắn: Cây lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) là loại cây chịu bóng râm rất tốt. Nó không chỉ đẹp và thanh lịch mà còn có giá trị trang trí cao. Nó tượng trưng cho "sự may mắn liên tục và hòa thuận gia đình".
Lá của nó có hoa văn sọc độc đáo, làm cho nó vừa khác biệt vừa thanh lịch. Cây lưỡi hổ đặc biệt thích hợp để đặt ở những góc thiếu sáng trong phòng khách. Cây cảnh chịu bóng râm, chịu hạn tốt và tương đối dễ chăm sóc; chỉ cần duy trì độ ẩm thích hợp và tránh tưới quá nhiều nước, chúng sẽ phát triển tốt.
