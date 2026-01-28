Hà Nội

Tìm thấy mộ cổ 1.400 năm 'quan trọng nhất trong một thập kỷ'

Tổng thống Mexico gọi việc phát hiện một ngôi mộ 1.400 tuổi của nền văn hóa Zapotec ở Oaxaca là "phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong một thập kỷ".

Tâm Anh (theo Livescience)
Các nhà khảo cổ học ở Mexico đã phát hiện một ngôi mộ 1.400 năm tuổi thuộc nền văn hóa Zapotec được bảo tồn rất tốt. Trong số các hiện trong mộ có một bức tường trang trí hình ảnh con cú độc đáo và những bức tranh tường nhiều màu sắc cùng các hình khắc. Ảnh: Luis Gerardo Peña Torres/INAH.
Ngôi mộ trên được các chuyên gia tìm thấy sau khi điều tra một báo cáo nặc danh về việc cướp bóc tại địa điểm này. Cuộc điều tra của họ đã tiết lộ "phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong một thập kỷ ở Mexico", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/1. Ảnh: Luis Gerardo Peña Torres/INAH.
Theo các chuyên gia, ngôi mộ được phát hiện ở San Pablo Huitzo, miền nam Mexico vào năm 2025. Ngôi mộ có niên đại khoảng năm 600, khi người Zapotec bản địa phát triển hưng thịnh trong khu vực này. Ảnh: INAH.
Nền văn minh Zapotec tồn tại từ khoảng năm 700 trước Công nguyên và sụp đổ do cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha vào năm 1521. Dù vậy, hàng trăm nghìn người nói tiếng Zapotec vẫn sinh sống ở vùng đất ngày nay là Mexico. Ảnh: INAH.
Tại lối vào của ngôi mộ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tường độc đáo mô tả hình ảnh con cú lớn. Mỏ của nó mở ra để lộ khuôn mặt của một lãnh chúa Zapotec. Ảnh: INAH.
Trong văn hóa Zapotec cổ đại, con cú tượng trưng cho cái chết và quyền lực. Con vật này ngậm trong miệng bức chân dung của tổ tiên được đặt trong ngôi mộ. Ảnh: INAH.
Bên trong lăng mộ, ngưỡng cửa giữa hai buồng được chạm khắc tinh xảo. Phía trên có một thanh ngang làm bằng các phiến đá chạm khắc tên của các vị thần và những người quan trọng được đặt một biểu tượng cụ thể gắn liền với ngày sinh của họ. Ảnh: INAH.
Hai bên cửa là những hình khắc một người đàn ông và một người phụ nữ, có lẽ đại diện cho tổ tiên được chôn cất trong ngôi mộ hoặc người bảo vệ cung điện. Ảnh: INAH.
Các bức tường bên trong mộ còn lưu giữ những bức tranh nhiều màu sắc với các màu trắng, xanh lá cây, đỏ và xanh dương. Chúng mô tả một đám rước tang lễ gồm những người mang theo những bao "copal" - một loại nhựa cây được đốt làm hương trong các nghi lễ ở vùng Mesoamerica thời tiền Columbus. Ảnh: mayaincaaztec.com.
Giới chuyên gia đang nỗ lực bảo tồn ngôi mộ để tránh bị hư hại, cướp bóc. Họ sẽ tiến hành các nghiên cứu về các hiện vật, những bộ hài cốt và cấu trúc của khu mộ để giải mã những bí ẩn liên quan. Ảnh: plumedconch.blogspot.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
