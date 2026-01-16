Hà Nội

TikToker “ăn thùng uống vại” Quỳnh Trương đẹp nhẹ nhàng trong bộ ảnh mới

Cộng đồng trẻ

Gác lại hình ảnh quen thuộc trong các video mukbang, Quỳnh Trương khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với phong cách dịu dàng, nữ tính trong bộ ảnh mới.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quỳnh Trương lựa chọn trang phục mang tông màu pastel nhẹ nhàng, thiết kế tối giản nhưng tinh tế.
Kiểu dáng thanh thoát giúp tổng thể của Quỳnh Trương tôn lên vóc dáng mảnh mai, trong khi cách tạo dáng mềm mại làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết, đúng với hình ảnh “thần tiên tỷ tỷ” mà cộng đồng mạng ưu ái dành cho cô.
Điểm thu hút nhất của Quỳnh Trương vẫn là gương mặt xinh xắn với những đường nét hài hòa.
Đôi mắt to tròn, sống mũi thanh và làn da trắng hồng tự nhiên kết hợp lớp trang điểm trong veo khiến Quỳnh Trương trông vừa mong manh vừa cuốn hút.
Nụ cười nhẹ cùng ánh nhìn dịu dàng mang đến cảm giác gần gũi, khác hẳn sự sôi động thường thấy trong các clip ăn uống trước đó.
Quỳnh Trương sinh năm 2002, quê Nghệ An. Ít ai ngờ rằng phía sau hình ảnh một TikToker nổi tiếng là một cô gái có nền tảng học vấn vững vàng khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).
Sự kết hợp giữa tư duy công nghệ và khả năng sáng tạo nội dung đã giúp Quỳnh Trương nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng trên mạng xã hội.
Trong sự nghiệp sáng tạo nội dung, Quỳnh Trương được biết đến rộng rãi nhờ các video mukbang với phong cách “ăn thùng uống vại” nhưng vẫn giữ hình ảnh sạch sẽ, đẹp mắt và nhẹ nhàng.
Chính nét đối lập thú vị giữa khả năng ăn uống “đỉnh cao” và ngoại hình trong trẻo đã giúp cô thu hút lượng người theo dõi lớn.
Hiện tại, kênh TikTok _ttqueen của Quỳnh Trương sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, mỗi video đều nhận về lượng tương tác ấn tượng.
