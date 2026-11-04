Tác giả Việt hồi sinh Messenger trên máy tính bằng AI

Sau khi Meta khai tử ứng dụng Messenger độc lập trên máy tính, người dùng muốn trò chuyện mà không bị phân tâm bởi bảng tin hay video ngắn phải chuyển sang sử dụng trình duyệt. Để giải quyết bất tiện này, nhà phát triển Việt Nam Toàn Hồ đã kết hợp với công cụ trí tuệ nhân tạo Claude tạo ra fMess, ứng dụng nhắn tin dành cho Windows, macOS và Linux. Dự án được giới thiệu ngày 1/11 và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

fMess do nhà phát triển Việt Nam Toàn Hồ thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI Claude.

Theo tác giả, việc Meta dừng cung cấp Messenger riêng biệt trên máy tính khiến những người chỉ có nhu cầu trao đổi tin nhắn gặp nhiều bất tiện. Khi truy cập Facebook qua trình duyệt, người dùng dễ bị cuốn vào News Feed hoặc Reels thay vì tập trung vào công việc. fMess được xây dựng theo hướng tối giản, tập trung vào các cuộc hội thoại và loại bỏ những nội dung không cần thiết. Qua đó, ứng dụng hướng đến trải nghiệm tương tự phần mềm Messenger độc lập trước đây.

Điểm khác biệt đáng chú ý của fMess là khả năng thay đổi giao diện sang phong cách của những nền tảng nhắn tin phổ biến như Zalo, WhatsApp và Microsoft Teams. Người dùng cũng có thể tự thiết kế giao diện bằng cách bổ sung tập tin CSS. Tính năng này tạo ra một cách sử dụng khá thú vị, khi cửa sổ Messenger có thể mang diện mạo của ứng dụng phục vụ công việc. Bên cạnh đó, phần mềm có dung lượng chỉ vài MB nhờ tận dụng thành phần WebView tích hợp sẵn trên từng hệ điều hành, thay vì đóng gói thêm một trình duyệt riêng.

Người dùng có thể tùy biến giao diện fMess theo phong cách Messenger, Zalo, WhatsApp hoặc Teams.

Dù gọn nhẹ, fMess vẫn hỗ trợ nhiều chức năng quen thuộc như gọi thoại, gọi video, thông báo tin nhắn và trả lời nhanh ngay trên biểu ngữ thông báo. Ứng dụng có thể chạy nền, hiển thị số tin nhắn chưa đọc trên thanh Dock, đồng thời cung cấp chế độ không làm phiền, giao diện tối và tùy chọn ẩn trạng thái đang nhập. Các phím tắt tìm kiếm, chuyển đổi hội thoại và điều chỉnh cỡ chữ cũng được tích hợp nhằm giúp thao tác thuận tiện hơn. Đáng chú ý, tác giả cho biết phần mềm hỗ trợ cả những cuộc gọi trong hội thoại được mã hóa đầu cuối.

fMess được phát hành miễn phí dưới dạng mã nguồn mở trên GitHub. Theo Toàn Hồ, ứng dụng không thu thập dữ liệu người dùng và quá trình đăng nhập được thực hiện trực tiếp thông qua hệ thống Facebook. Tuy nhiên, phần mềm vẫn có giới hạn do bản chất là ứng dụng đóng gói giao diện web, không can thiệp sâu vào nền tảng Messenger. Vì vậy, nếu phiên bản Messenger trên trình duyệt gặp tình trạng chậm hoặc giật, fMess cũng có thể bị ảnh hưởng tương tự. Dù chưa thể thay thế hoàn toàn một ứng dụng độc lập do Meta phát triển, dự án cho thấy AI đang giúp các nhà phát triển cá nhân nhanh chóng tạo ra giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế.