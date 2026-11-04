Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Tác giả Việt hồi sinh Messenger trên máy tính bằng AI

Sau khi Meta ngừng ứng dụng Messenger trên máy tính, nhà phát triển Toàn Hồ dùng AI Claude tạo fMess, hỗ trợ đổi giao diện sang Zalo, WhatsApp và Teams.

Thiên Trang (th)

Sau khi Meta khai tử ứng dụng Messenger độc lập trên máy tính, người dùng muốn trò chuyện mà không bị phân tâm bởi bảng tin hay video ngắn phải chuyển sang sử dụng trình duyệt. Để giải quyết bất tiện này, nhà phát triển Việt Nam Toàn Hồ đã kết hợp với công cụ trí tuệ nhân tạo Claude tạo ra fMess, ứng dụng nhắn tin dành cho Windows, macOS và Linux. Dự án được giới thiệu ngày 1/11 và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

f.png
fMess do nhà phát triển Việt Nam Toàn Hồ thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI Claude.

Theo tác giả, việc Meta dừng cung cấp Messenger riêng biệt trên máy tính khiến những người chỉ có nhu cầu trao đổi tin nhắn gặp nhiều bất tiện. Khi truy cập Facebook qua trình duyệt, người dùng dễ bị cuốn vào News Feed hoặc Reels thay vì tập trung vào công việc. fMess được xây dựng theo hướng tối giản, tập trung vào các cuộc hội thoại và loại bỏ những nội dung không cần thiết. Qua đó, ứng dụng hướng đến trải nghiệm tương tự phần mềm Messenger độc lập trước đây.

Điểm khác biệt đáng chú ý của fMess là khả năng thay đổi giao diện sang phong cách của những nền tảng nhắn tin phổ biến như Zalo, WhatsApp và Microsoft Teams. Người dùng cũng có thể tự thiết kế giao diện bằng cách bổ sung tập tin CSS. Tính năng này tạo ra một cách sử dụng khá thú vị, khi cửa sổ Messenger có thể mang diện mạo của ứng dụng phục vụ công việc. Bên cạnh đó, phần mềm có dung lượng chỉ vài MB nhờ tận dụng thành phần WebView tích hợp sẵn trên từng hệ điều hành, thay vì đóng gói thêm một trình duyệt riêng.

f-7470.png
Người dùng có thể tùy biến giao diện fMess theo phong cách Messenger, Zalo, WhatsApp hoặc Teams.

Dù gọn nhẹ, fMess vẫn hỗ trợ nhiều chức năng quen thuộc như gọi thoại, gọi video, thông báo tin nhắn và trả lời nhanh ngay trên biểu ngữ thông báo. Ứng dụng có thể chạy nền, hiển thị số tin nhắn chưa đọc trên thanh Dock, đồng thời cung cấp chế độ không làm phiền, giao diện tối và tùy chọn ẩn trạng thái đang nhập. Các phím tắt tìm kiếm, chuyển đổi hội thoại và điều chỉnh cỡ chữ cũng được tích hợp nhằm giúp thao tác thuận tiện hơn. Đáng chú ý, tác giả cho biết phần mềm hỗ trợ cả những cuộc gọi trong hội thoại được mã hóa đầu cuối.

fMess được phát hành miễn phí dưới dạng mã nguồn mở trên GitHub. Theo Toàn Hồ, ứng dụng không thu thập dữ liệu người dùng và quá trình đăng nhập được thực hiện trực tiếp thông qua hệ thống Facebook. Tuy nhiên, phần mềm vẫn có giới hạn do bản chất là ứng dụng đóng gói giao diện web, không can thiệp sâu vào nền tảng Messenger. Vì vậy, nếu phiên bản Messenger trên trình duyệt gặp tình trạng chậm hoặc giật, fMess cũng có thể bị ảnh hưởng tương tự. Dù chưa thể thay thế hoàn toàn một ứng dụng độc lập do Meta phát triển, dự án cho thấy AI đang giúp các nhà phát triển cá nhân nhanh chóng tạo ra giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế.

Mời quý độc giả xem thêm video: Anthropic mở đường IPO định giá tới 2.000 tỷ USD: Doanh thu bùng nổ, lỗ khổng lồ, cảnh báo AI vượt kiểm soát và cam kết hạ tầng choáng váng.
#fMess #Toàn Hồ #AI Claude #Messenger máy tính #ứng dụng nhắn tin #Zalo

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Nhắn tin trên mạng, làm sao để không như bày bí mật giữa chợ?

Tin nhắn có thể chứa nhiều thông tin cá nhân, riêng tư. Việc chọn ứng dụng nhắn tin vì thế không còn là thói quen, mà là quyết định an toàn.

Trong môi trường Internet nơi dữ liệu cá nhân có thể bị thu thập, sao chép và khai thác, mã hóa đầu cuối được xem là “ổ khóa” quan trọng nhất để bảo vệ nội dung trao đổi. Tuy nhiên, các ứng dụng nhắn tin hiện nay áp dụng tiêu chuẩn bảo mật rất khác nhau. Sự khác biệt đó buộc người dùng phải tự trang bị nhận thức và lựa chọn công cụ phù hợp để bảo vệ mình trên không gian mạng.

ts-nguyen-thanh-binh-2.png
Minh họa rủi ro lộ lọt dữ liệu tại máy chủ cung cấp dịch vụ khi không sử dụng và có sử dụng mã hóa đầu cuối (E2EE).
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Vì sao không nên đổi iPhone mới mỗi năm?

iPhone ngày càng đắt đỏ, trong khi cải tiến giữa các thế hệ không còn quá lớn. Người dùng có thể tiết kiệm đáng kể nếu kéo dài chu kỳ nâng cấp lên 3-4 năm.

Việc sở hữu iPhone mới nhất mỗi năm từng được xem là cách để trải nghiệm những công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, xu hướng này đang trở nên kém hấp dẫn khi giá bán liên tục tăng, còn những cải tiến giữa các thế hệ ngày càng thu hẹp. Thay vì mang lại khác biệt rõ rệt, một số nâng cấp chủ yếu tập trung vào hiệu năng, camera hoặc thời lượng pin - những yếu tố không phải người dùng nào cũng cần cải thiện ngay lập tức.

4.png
Những cải tiến giữa các thế hệ iPhone gần đây không phải lúc nào cũng đủ lớn để thuyết phục người dùng đổi máy mỗi năm. (Ảnh: Apple)
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota tiếp tục là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2026

Trong bảng xếp hạng năm 2026, thương hiệu Toyota đứng đầu ngành ôtô và xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng tổng thể. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz đã vượt BMW.

Video: Top 5 mẫu xe Toyota đáng mua nhất năm 2026.

Toyota tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới trong báo cáo Best Global Brands mới nhất của Interbrand. Trong bảng xếp hạng năm 2026, hãng xe Nhật Bản đứng đầu ngành ôtô và xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng tổng thể, sau các thương hiệu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung, Nvidia, Instagram và Coca-Cola.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới