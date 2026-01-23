Hà Nội

Kho tri thức

Bí ẩn gây tranh cãi về nữ hoàng quyền lực của Ai Cập cổ

Nữ hoàng Ahmose Nefertari của Ai Cập cổ đại nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, quyền lực. Tuy nhiên, màu da của bà trở thành chủ đề gây tranh luận suốt nhiều năm.

Tâm Anh (TH)
Chào đời vào khoảng năm 1570 trước Công nguyên, Nữ hoàng Ahmose Nefertari là con gái của Seqenenre Tao - pharaoh cuối cùng của triều đại thứ 17. Bà được biết đến nhiều với vai trò là em gái và vợ của pharaoh Ahmose I. Ảnh: Neues Museum, Berlin.
Ahmose I là pharaoh đầu tiên của triều đại thứ 18. Theo đó, Ahmose Nefertari trở thành nữ hoàng đầu tiên của triều đại này. Việc anh chị em ruột trong hoàng tộc Ai Cập cổ đại kết hôn với nhau là một "truyền thống" được thực hiện suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Museo Egizio, Turin, Italy.
Sau khi kết hôn, pharaoh Ahmose I và Nữ hoàng Ahmose Nefertari đồng cai trị Ai Cập. Dưới sự trị vì của họ, lực lượng Ai Cập đã đánh đuổi người Hyksos khỏi Ai Cập để tái lập quyền cai trị của người Ai Cập bản địa. Ảnh: ancientegyptonline.co.uk.
Với sự hỗ trợ của Nữ hoàng Ahmose Nefertari, pharaoh Ahmose I đã thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập dưới chế độ quân chủ Theban. Nhờ đó, vợ chồng pharaoh Ahmose I trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và có ảnh hưởng nhất ở Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: ancientegyptonline.co.uk.
Liên quan đến Nữ hoàng Ahmose Nefertari, một bí ẩn gây tranh luận suốt nhiều năm là nước da của bà. Hầu hết các bức tượng điêu khắc mô tả vị nữ hoàng này có nước da sẫm màu. Ảnh: ancientegyptonline.co.uk.
Theo một số nhà nghiên cứu, Nữ hoàng Ahmose Nefertari được cho có nguồn gốc Nubia. Nguyên do là bởi người Nubia thường được miêu tả với màu da sẫm màu hơn. Ảnh: Wikipedia.
Ahmose Nefertari là Nữ hoàng Ai Cập đầu tiên được tuyên bố là vợ của thần Amun. Điều này khiến bà có quyền lực lớn trong đời sống tâm linh ở Thebes. Thậm chí, Nữ hoàng Ahmose Nefertari được ban cho danh hiệu Nữ thần Adooratrix. Ảnh: Public Domain.
Thần Amun thường được miêu tả với nước da màu đen. Điều này khiến một số nhà nghiên cứu tin rằng, Nữ hoàng Ahmose Nefertari có làn da màu đen thay vì nước da sáng như nhiều cư dân Ai Cập. Ảnh: lampmagician.com.
Tuy nhiên, giới khoa học hiện vẫn chưa tìm được bằng chứng khoa học giúp giải mã chính xác màu da của Nữ hoàng Ahmose Nefertari. Ảnh: lampmagician.com.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
#Nữ hoàng Ai Cập #Ai Cập cổ đại #Ai Cập

