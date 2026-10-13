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Sony từ bỏ XR, bán hàng trăm bằng sáng chế cho Meta

Meta đã mua lại rất nhiều bằng sáng chế của Sony, trong đó có các bằng sáng chế liên quan đến thiết bị thực tế mở rộng (XR).

Tuệ Minh

Meta đã mua lại một số bằng sáng chế của Sony, bao gồm cả những bằng sáng chế liên quan đến kính thực tế mở rộng (XR), cho thấy Sony đang rút lui đáng kể khỏi tham vọng phát triển lĩnh vực XR.

Theo thông tin đầu tiên được ZDNet Korea đăng tải, một đợt chuyển nhượng 43 bằng sáng chế tại Mỹ đã diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm các bằng sáng chế về kính thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và thực tế hỗn hợp (MR).

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Sony đã chuyển nhượng rất nhiều bằng sáng chế liên quan đến công nghệ XR cho Meta.

Các bằng sáng chế này bao gồm những công nghệ như xử lý thông tin dành riêng cho các ứng dụng XR, màn hình gắn đầu và nhiều loại kính XR khác nhau, được Sony đăng ký từ năm 2010 đến 2022.

Theo thỏa thuận chuyển nhượng xác nhận được hai công ty ký kết vào tháng 12 năm 2025, tổng cộng 419 bằng sáng chế toàn cầu dự kiến sẽ được chuyển giao, ZDNet cho biết. Trong số này, có 180 bằng sáng chế tại Mỹ. 239 bằng sáng chế còn lại được đăng ký tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu và các khu vực khác.

Việc Sony chuyển giao hàng loạt bằng sáng chế cho Meta có thể cho thấy công ty này đang thu hẹp đáng kể tham vọng phát triển phần cứng XR. Hiện cả hai công ty đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Kính thực tế ảo PSVR 2 của Sony đã ra mắt vào tháng 2 năm 2023. Vài tháng trước khi phát hành, trong cộng đồng phát triển đã xuất hiện tin đồn rằng Sony không đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nội dung cho thiết bị VR thế hệ mới này, dù đây là một phần cứng VR xuất sắc.

Kính Play Station VR 2 của Sony được đánh giá là một sản phẩm xuất sắc.
Kính Play Station VR 2 của Sony được đánh giá là một sản phẩm xuất sắc.

Thực tế, chỉ có một số ít tựa game nổi bật xuất hiện trên PSVR 2 khi ra mắt: Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra (nay đã ngừng hoạt động) và một số chế độ VR cho Resident Evil Village, Resident Evil 4 và Gran Turismo 7.

Dù nhiều tựa game hơn nữa hiện đã có mặt trên PSVR 2, nhưng với mức giá khởi điểm 550 USD cao hơn 150 USD so với phiên bản PSVR đầu tiên. Điều này cho thấy thiết bị này đã trở thành một lựa chọn khó tiếp cận hơn đối với cả chủ sở hữu PS5 lẫn các nhà phát triển muốn hỗ trợ nền tảng này.

Chỉ hơn một năm sau đó, Sony đã tách PSVR 2 khỏi PS5 bằng cách bán bộ chuyển đổi PC VR, cho phép người dùng PSVR 2 chơi các trò chơi SteamVR thông qua máy tính cá nhân có hỗ trợ VR.

Động thái này không chỉ đi ngược lại với chiến lược hệ sinh thái khép kín của hãng, mà còn cho thấy Sony đã không còn mặn mà với việc quảng bá PSVR 2 ngoài cộng đồng đam mê công nghệ.

Sony từng là nhà phát triển màn hình đeo hàng đầu thế giới

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Sony từng phát triển các loại màn hình đeo được trước cả trào lưu thực tế ảo.

PSVR 2 không phải là thiết bị XR duy nhất mà Sony sản xuất, dù đây là sản phẩm quan trọng nhất. Công ty cũng bán một thiết bị thực tế hỗn hợp độc lập dành cho doanh nghiệp, hợp tác phát triển cùng Siemens.

Hãnh từng là một trong những nhà sản xuất màn hình đeo được lớn nhất trước khi làn sóng VR tiêu dùng bùng nổ vào giữa thập niên 2010.

Các bằng sáng chế này sẽ làm thay đổi đáng kể kế hoạch phát triển phần cứng của Meta, nhưng về mặt lý thuyết, điều này đã loại bỏ một đối thủ tiềm năng.

Khi Meta tiếp tục phát triển thêm nhiều kính và thiết bị XR như mẫu Meta VR Glasses siêu mỏng nhẹ vừa được công bố, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027 với giá 1.300 USD.

Video: Nhìn lại Sony Playstation XR2, có thể là sản phẩm thực tế ảo cuối cùng của Sony
ZDNet/Road To VR
#Sony #Bằng sáng chế XR #Meta #Thị trường thực tế ảo #PSVR 2 #Sony từ bỏ XR

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