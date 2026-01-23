Hà Nội

Giải trí

Sao Việt mừng Á hậu Phương Nhi lên xe hoa

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, nhà sản xuất Hoàng Touliver tham dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Á hậu Phương Nhi lên xe hoa vào ngày 22/1. Người đẹp không tiết lộ về đám cưới. Khi còn hoạt động trong showbiz, Phương Nhi có mối quan hệ thân thiết với không ít sao Việt. Ảnh: Vietnamnet.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà là một trong những khách mời đám cưới Phương Nhi. Ảnh: Sen Vàng.
Đỗ Thị Hà diện trang phục trễ vai màu kem khi tham dự hôn lễ của Phương Nhi. Ảnh: Tiền Phong.
Đỗ Thị Hà sánh đôi cùng chồng thiếu gia khi chúc mừng Phương Nhi lên xe hoa. Ảnh: Tiền Phong.
Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn là khách mời đám cưới Phương Nhi. Trong hôn lễ, anh còn hát mừng cô dâu chú rể. Ảnh: FB Soobin Hoàng Sơn.
Theo Znews, Soobin Hoàng Sơn từng được bắt gặp trò chuyện thân thiện với thiếu gia Minh Hoàng tại concert của G-Dragon vào cuối năm 2025. Ngoài ra, Minh Hoàng và Phương Nhi từng được trông thấy xuất hiện tại concert All-Rounder của Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: FB Soobin Hoàng Sơn.
Nhà sản xuất Hoàng Touliver cũng tham dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng. Ảnh: FB Soobin Hoàng Sơn.
Theo Tiền Phong, Hoa hậu Lương Thùy Linh đáp chuyến bay từ TPHCM ra Nha Trang sáng ngày 22/1 để tham dự hôn lễ của Phương Nhi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Chiều ngày 22/1, Lương Thùy Linh đăng tải ảnh chụp tấm thiệp ghi tên của cô dâu Nguyễn Phương Nhi và chú rể Minh Hoàng. Tuy nhiên, chưa rõ lý do Lương Thùy Linh sau đó đã xóa bài đăng. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Vietnamnet, ngày 23/1, khách mời đám cưới Phương Nhi sẽ tham gia các hoạt động giải trí bao gồm giải đấu thể thao độc đáo. Trang phục khách được quy định màu sắc tươi tắn như hồng, xanh, trắng, xám, cam riêng biệt cho nam và nữ ở từng buổi tiệc. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
