Rắn thông Bắc Mỹ diễn kịch giỏi nhất thế giới, nhiều người khiếp hãi

Giải mã

Rắn thông Bắc Mỹ diễn kịch giỏi nhất thế giới, nhiều người khiếp hãi

Rắn thông (Pituophis melanoleucus) là loài rắn bản địa Bắc Mỹ có nhiều đặc điểm sinh học thú vị, đặc biệt là cách chúng tự vệ trước các mối đe dọa.

T.B (tổng hợp)
Không phải rắn độc dù vẻ ngoài đáng sợ. Rắn thông thường bị nhầm với rắn đuôi chuông do thân hình to, hoa văn đậm và tư thế đe dọa dữ dội. Thực tế, đây là loài rắn không có nọc độc và hầu như vô hại với con người. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với màn “diễn kịch” khi bị đe dọa. Khi cảm thấy nguy hiểm, rắn thông phồng cổ, cuộn thân, rít lớn và đập đuôi xuống đất để giả tiếng lục lạc. Hành vi này giúp nó xua đuổi kẻ thù dù không có khả năng gây độc. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước lớn so với nhiều loài rắn khác. Rắn thông trưởng thành có thể dài từ 1,2 đến hơn 2 mét, khiến nó trở thành một trong những loài rắn không độc lớn nhất Bắc Mỹ. Kích thước này hỗ trợ chúng trong việc săn mồi và tự vệ. Ảnh: Pinterest.
Thợ đào hang lành nghề. Pituophis melanoleucus có cơ thể rắn chắc và mũi cứng, cho phép nó đào hang trong cát hoặc đất mềm. Chúng thường tận dụng hang của loài gặm nhấm để trú ẩn và săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn có lợi cho con người. Thức ăn chính của rắn thông là chuột, sóc đất và các loài gặm nhấm khác gây hại cho nông nghiệp. Nhờ vậy, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quần thể sinh vật gây hại. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp Bắc Mỹ. Loài rắn này xuất hiện từ miền nam Canada, qua Hoa Kỳ đến miền bắc Mexico. Chúng thích nghi tốt với nhiều môi trường như rừng thông, đồng cỏ, sa mạc bán khô hạn và cả vùng ven nông trại. Ảnh: wikimedia.org.
Có nhiều phân loài với hoa văn khác nhau. Rắn thông bao gồm các phân loài như rắn thông phương Đông, rắn thông phương Tây và rắn thông Florida. Mỗi phân loài có màu sắc và họa tiết khác nhau để thích nghi với môi trường sống. Ảnh: floridamuseum.ufl.edu.
Đang chịu áp lực suy giảm số lượng. Tại một số khu vực, rắn thông bị đe dọa do mất môi trường sống và bị con người tiêu diệt vì nhầm là rắn độc. Hiện nay, nhiều chương trình bảo tồn đang được triển khai để bảo vệ loài rắn này. Ảnh: climateadaptationexplorer.org.
#Loài rắn không độc Bắc Mỹ #Hành vi tự vệ giả tiếng lục lạc #Vai trò kiểm soát gặm nhấm gây hại #Phân loài và đặc điểm đa dạng #Ảnh hưởng của mất môi trường sống #Chương trình bảo tồn rắn thông

