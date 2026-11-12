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Doanh nghiệp

“Quẹt thẻ càng nhiều, nhận ưu đãi càng chill”: VPBank khởi động mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi hấp dẫn

Đón bắt nhu cầu chi tiêu gia tăng vào cao điểm cuối năm, VPBank tiếp tục tung ra các dòng thẻ mới và chương trình ưu đãi hấp dẫn, mở rộng trọng tâm từ du lịch sang những quyền lợi mua sắm đa dạng nhằm mang đến cho khách hàng mùa lễ hội trọn vẹn hơn.

PV

Mùa mua sắm cao điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng

Từ các ngày đôi, Black Friday, Giáng sinh đến năm mới và Tết Nguyên đán, những tháng cuối năm luôn là giai đoạn sôi động của thị trường. Đây là thời điểm người tiêu dùng gia tăng chi tiêu cho nhiều mục đích như mua sắm, nâng cấp thiết bị công nghệ, đồ gia dụng đến quà tặng, ăn uống, giải trí và du lịch. Bên cạnh đó, các khoản chi cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe… cũng góp phần tạo nên bức tranh tiêu dùng đa dạng.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2026 ước đạt hơn 6,6 triệu tỷ đồng. Riêng tháng 10, con số này đạt khoảng 695.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Những con số cho thấy hoạt động thương mại và tiêu dùng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, hành vi tiêu dùng cũng đã và đang thay đổi rõ nét dưới tác động của công nghệ và các nền tảng số. Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Bộ Công Thương, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam đạt khoảng 32 tỷ USD, tương đương gần 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Thương mại điện tử và các nền tảng số mở rộng cơ hội lựa chọn, so sánh sản phẩm, săn ưu đãi mọi lúc, mọi nơi; trong khi các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ vẫn giữ vai trò quan trọng với những trải nghiệm mua sắm trực tiếp.

Cùng với sự đa dạng về kênh mua sắm, người tiêu dùng ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn và tối ưu giá trị giao dịch. Bên cạnh chất lượng sản phẩm và giá bán, các chương trình giảm giá, trả góp, hoàn tiền hay tích điểm từ phương thức thanh toán trở thành yếu tố đáng cân nhắc.

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VPBank làm mới hệ sinh thái thẻ tín dụng, bao phủ nhu cầu mua sắm cuối năm

Sự đa dạng trong nhu cầu tiêu dùng đòi hỏi các giải pháp thanh toán cần mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Am hiểu điều này, VPBank liên tục mở rộng hệ sinh thái thẻ tín dụng trên cả ba phương diện: đa dạng hóa sản phẩm, phát triển mạng lưới đối tác và gia tăng quyền lợi cho khách hàng. Từ những ưu đãi dành cho du lịch, hệ sinh thái thẻ tín dụng VPBank tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực có đà tăng trưởng cao vào thời điểm cuối năm như mua sắm trực tuyến, mua sắm tại trung tâm thương mại, công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm.

Ngay tại thời điểm mua sắm, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí với ưu đãi giảm đến 1,2 triệu đồng dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank Mastercard tại nhiều đối tác thuộc các lĩnh vực khác nhau. Ưu đãi áp dụng tại các trung tâm thương mại như Thiso Mall, Lotte Mall, AEON Mall; các nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, Trip.com và kênh mua sắm, bán lẻ công nghệ như TikTok Shop, CellphoneS. Bên cạnh đó, các ưu đãi giảm đến 40% tại nhiều điểm đến du lịch trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục được duy trì, giúp khách hàng tối ưu chi phí cho các kế hoạch nghỉ dưỡng cuối năm.

Với những khoản chi có giá trị lớn, khách hàng còn có thể lựa chọn trả góp 0% để giảm áp lực chi trả một lần và chủ động quản lý ngân sách. Quyền lợi này được VPBank triển khai tại nhiều đối tác, từ các nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee, Apple Store Online đến các đơn vị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo hiểm như Bệnh viện Tâm Anh, British Council, VPBizCare, Bảo Việt…

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp và giải pháp thanh toán linh hoạt, mỗi giao dịch còn có thể mang lại thêm lợi ích thông qua chính sách hoàn tiền, tích điểm tùy theo dòng thẻ. Cụ thể, VPBank StepUp hoàn tiền 15% cho chi tiêu trực tuyến; VPBank S Rewards Mastercard hoàn 12% Shopee Xu khi mua sắm trên Shopee và ShopeeFood. Trong khi đó, VPBank MWG Mastercard hoàn tiền 10% cho giao dịch trong hệ sinh thái MWG, còn VPBank GameON Mastercard tích điểm 10% đối với chi tiêu giải trí số và điện tử.

Nhóm sản phẩm công nghệ cũng có nhiều ưu đãi trong mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt với các dòng iPhone mới. Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng được giảm đến 5 triệu đồng khi mua iPhone Duo; giảm đến 2 triệu đồng và hưởng trả góp 0% khi mua iPhone 18 Pro/Pro Max tại các hệ thống bán lẻ như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, Hoàng Hà Mobile... hoặc qua các nền tảng trực tuyến như Shopee, Lazada.

Ra mắt SkyOne và hé lộ dòng thẻ tín dụng mới dành riêng cho mua sắm

Song song với việc làm mới hệ sinh thái ưu đãi, VPBank tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thẻ tín dụng nhằm đáp ứng những nhu cầu và phong cách tiêu dùng ngày càng chuyên biệt.

Ngày 9/11, VPBank đã chính thức ra mắt thẻ tín dụng SkyOne - dòng thẻ hướng đến nhóm khách hàng yêu thích du lịch và trải nghiệm với những đặc quyền tối ưu dành cho nhu cầu dịch chuyển. SkyOne sở hữu nền tảng tích điểm mới do Visa triển khai lần đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), mang đến trải nghiệm tích lũy và sử dụng điểm thưởng khác biệt so với các dòng thẻ khác trên thị trường.

Đáng chú ý, ngoài SkyOne, VPBank chuẩn bị tiếp tục ra mắt một dòng thẻ tín dụng mới được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu mua sắm. Sản phẩm hứa hẹn mang đến nhiều quyền lợi thiết thực và ưu đãi hấp dẫn, là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái thẻ tín dụng VPBank với những giải pháp ngày càng cá nhân hóa theo nhu cầu tiêu dùng.

“Với định hướng phát triển đa dạng sản phẩm, mở rộng đối tác và liên tục cập nhật các chương trình ưu đãi, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những giải pháp thanh toán linh hoạt, thiết thực và bao phủ được nhu cầu đa dạng theo các phân khúc. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn dòng thẻ phù hợp, tận dụng các chương trình ưu đãi và quản lý ngân sách hiệu quả hơn trong những tháng cuối năm” – đại diện VPBank chia sẻ.

#VPBank #Thẻ tín dụng #Ưu đãi mua sắm #Thanh toán không tiền mặt #Mùa mua sắm cuối năm

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