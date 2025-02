Ukraine nhận lô Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecurneau viết "Vào ngày 6/6/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chuyển giao chiến cơ Mirage 2000 cho chính quyền Kiev. Hôm nay, lô tiêm kích đầu tiên đã đến Ukraine. Cùng với phi công Ukraine được đào tạo ở Pháp, giờ đây họ sẽ tham gia vào việc bảo vệ bầu trời Ukraine". Ảnh Army Recognition Theo một số phương tiện truyền thông Pháp, Paris đã chuyển giao tổng cộng 6 máy bay chiến đấu loại này cho Ukraine. Vì hiện tại chưa có thông tin chính thức nào từ chính quyền Pháp về vấn đề này, nên tổng số máy bay chiến đấu mà Ukraine sẽ nhận vẫn chưa được xác nhận chính xác. Ảnh The War Zone Mirage 2000-5F là máy bay chiến đấu đa năng do hãng Dassault Aviation phát triển, được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất. Mirage 2000-5F là máy bay chiến đấu đa năng, có thể tham gia vào cả hoạt động phòng thủ và tấn công của Ukraine. Ảnh Army Recognition Vũ khí của Mirage 2000-5F là một tài sản quan trọng đối với Ukraine. Các máy bay chiến đấu này được trang bị tên lửa không đối không MBDA MICA có dẫn đường bằng radar và hồng ngoại, mang lại lợi thế trong chiến đấu ngoài tầm nhìn. Chúng cũng có thể mang tên lửa hành trình SCALP-EG, có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược cách xa hơn 250 km. Ảnh The National Interest Với khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu ở tầm xa, Mirage 2000-5F cho phép Ukraine làm suy yếu cơ sở hạ tầng và căn cứ hậu phương của Nga, do đó làm giảm phạm vi hoạt động của đối phương. Ngoài ra, Mirage 2000-5F tương thích với bom dẫn đường AASM Hammer, cho phép tấn công chính xác vào các mục tiêu di động và kiên cố. Ảnh Reddit Việc đưa Mirage 2000-5F vào kho vũ khí của Ukraine là một sự thay đổi rõ ràng hướng tới các tài sản quân sự tinh vi hơn và công nghệ cao hơn, cho phép thực hiện các cuộc tấn công sâu hơn, mang tính chiến lược hơn. Ngoài ra, khả năng hoạt động hiệu quả ở phạm vi mở rộng của máy bay chiến đấu, kết hợp với các loại đạn dược dẫn đường chính xác, khiến nó trở thành một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy và kiểm soát của đối phương, qua đó cải thiện nhịp độ hoạt động của Quân đội Ukraine. Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của Mirage 2000-5F là tính linh hoạt của máy bay. Tiêm kích này có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất một cách dễ dàng, khiến nó trở thành một vũ khí đa chức năng thực sự. Trong khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F và tên lửa hành trình tiên tiến đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khả năng tấn công tầm xa có độ chính xác cao của Ukraine. Những tài sản này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, cung cấp cho Ukraine những lựa chọn mới để chống lại lực lượng Nga. Bên cạnh đó, chính phủ Nga liên tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chuyển giao hệ thống quân sự của phương Tây cho Ukraine, coi hành động này làm leo thang xung đột và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga. Trong bài phát biểu vào đầu năm 2023, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: “Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là hành động xâm lược chống lại chính nước Nga và sẽ gây ra hậu quả”. Các quan chức Nga cho rằng nguồn cung cấp vũ khí này góp phần kéo dài xung đột và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine không chỉ là một hình thức hỗ trợ cho một quốc gia láng giềng mà là một nỗ lực cố ý nhằm phá hoại lợi ích chiến lược của Nga.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecurneau viết "Vào ngày 6/6/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chuyển giao chiến cơ Mirage 2000 cho chính quyền Kiev. Hôm nay, lô tiêm kích đầu tiên đã đến Ukraine. Cùng với phi công Ukraine được đào tạo ở Pháp, giờ đây họ sẽ tham gia vào việc bảo vệ bầu trời Ukraine". Ảnh Army Recognition Theo một số phương tiện truyền thông Pháp, Paris đã chuyển giao tổng cộng 6 máy bay chiến đấu loại này cho Ukraine. Vì hiện tại chưa có thông tin chính thức nào từ chính quyền Pháp về vấn đề này, nên tổng số máy bay chiến đấu mà Ukraine sẽ nhận vẫn chưa được xác nhận chính xác. Ảnh The War Zone Mirage 2000-5F là máy bay chiến đấu đa năng do hãng Dassault Aviation phát triển, được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất. Mirage 2000-5F là máy bay chiến đấu đa năng, có thể tham gia vào cả hoạt động phòng thủ và tấn công của Ukraine. Ảnh Army Recognition Vũ khí của Mirage 2000-5F là một tài sản quan trọng đối với Ukraine. Các máy bay chiến đấu này được trang bị tên lửa không đối không MBDA MICA có dẫn đường bằng radar và hồng ngoại, mang lại lợi thế trong chiến đấu ngoài tầm nhìn. Chúng cũng có thể mang tên lửa hành trình SCALP-EG, có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược cách xa hơn 250 km. Ảnh The National Interest Với khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu ở tầm xa, Mirage 2000-5F cho phép Ukraine làm suy yếu cơ sở hạ tầng và căn cứ hậu phương của Nga, do đó làm giảm phạm vi hoạt động của đối phương. Ngoài ra, Mirage 2000-5F tương thích với bom dẫn đường AASM Hammer, cho phép tấn công chính xác vào các mục tiêu di động và kiên cố. Ảnh Reddit Việc đưa Mirage 2000-5F vào kho vũ khí của Ukraine là một sự thay đổi rõ ràng hướng tới các tài sản quân sự tinh vi hơn và công nghệ cao hơn, cho phép thực hiện các cuộc tấn công sâu hơn, mang tính chiến lược hơn. Ngoài ra, khả năng hoạt động hiệu quả ở phạm vi mở rộng của máy bay chiến đấu, kết hợp với các loại đạn dược dẫn đường chính xác, khiến nó trở thành một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy và kiểm soát của đối phương, qua đó cải thiện nhịp độ hoạt động của Quân đội Ukraine. Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của Mirage 2000-5F là tính linh hoạt của máy bay. Tiêm kích này có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất một cách dễ dàng, khiến nó trở thành một vũ khí đa chức năng thực sự. Trong khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F và tên lửa hành trình tiên tiến đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khả năng tấn công tầm xa có độ chính xác cao của Ukraine. Những tài sản này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, cung cấp cho Ukraine những lựa chọn mới để chống lại lực lượng Nga. Bên cạnh đó, chính phủ Nga liên tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chuyển giao hệ thống quân sự của phương Tây cho Ukraine, coi hành động này làm leo thang xung đột và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga. Trong bài phát biểu vào đầu năm 2023, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: “Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là hành động xâm lược chống lại chính nước Nga và sẽ gây ra hậu quả”. Các quan chức Nga cho rằng nguồn cung cấp vũ khí này góp phần kéo dài xung đột và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine không chỉ là một hình thức hỗ trợ cho một quốc gia láng giềng mà là một nỗ lực cố ý nhằm phá hoại lợi ích chiến lược của Nga.