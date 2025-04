UAV Nga ngăn lính Ukraine sơ tán khẩu pháo 5 triệu USD

Ngày 19/4, trên nền tảng mạng xã hội X đã xuất hiện một đoạn video do Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Cận vệ 40 công bố. Đoạn phim mô tả cảnh máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang của Nga đã tấn công chính xác vào 15 đơn vị thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm xe tăng, pháo binh và thiết bị trinh sát vô tuyến. Ảnh Business Insider Video tập trung vào khẩu pháo tự hành CAESAR của Pháp. Chiếc xe ban đầu bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Sau đó, phi hành đoàn đã cố gắng di chuyển khẩu pháo tự hành bằng xe kéo pháo ATS-59, nhưng trong khi di chuyển, máy bay không người lái lại đâm vào cabin và phá huỷ mục tiêu. Ảnh X Mặc dù thời gian và địa điểm chính xác xảy ra sự cố vẫn chưa rõ ràng, nhưng đoạn video đã nhấn mạnh sự thay đổi quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nơi các máy bay không người lái giá rẻ, có khả năng cơ động cao đang thách thức những loại vũ khí tiên tiến nhất. Ảnh Reddit CAESAR là pháo tự hành bánh lốp do nhà sản xuất vũ khí Nexter Systems của Pháp và tập đoàn quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann của Đức hợp tác phát triển. Theo nhà sản xuất, CAESAR tương thích với tất cả các loại đạn pháo cỡ 155mm của NATO và pháo tự hành thế hệ mới, nó còn có thể bắn cả các loại đạn thông minh. Hệ thống này có tầm bắn 35-42km tùy từng loại đạn. Ảnh Wikipedia Kể từ khi được đưa vào Ukraine từ tháng 5/2022, với hơn 30 đơn vị, CAESAR đã được ca ngợi vì tính hiệu quả, các pháo thủ Ukraine cũng đã thành thạo sử dụng pháo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, pháo có lớp giáp mỏng, được thiết kế để ưu tiên tính cơ động, khiến nó dễ bị tấn công trực tiếp. Ảnh mil.in.ua Bên cạnh đó, UAV FPV của Nga trong cuộc tấn công này, đại diện cho một bước nhảy vọt về công nghệ. Không giống như UAV truyền thống phụ thuộc vào tần số vô tuyến, những máy bay không người lái FPV này được điều khiển thông qua cáp quang, khiến chúng miễn nhiễm với các thiết bị gây nhiễu điện tử, một chiến thuật mà cả hai bên đều sử dụng. Hơn thế nữa, cáp quang đảm bảo cho kết nối an toàn, liên tục, cung cấp nguồn cấp video độ phân giải cao, thời gian thực cho người vận hành, cho phép nhắm mục tiêu chính xác. Các sợi cáp có thể kéo dài tới 20 km, mặc dù chúng làm tăng thêm trọng lượng (khoảng 2,3 kg cho một cuộn dài 10 km) và hạn chế khả năng cơ động. Bất chấp những hạn chế này, với khả năng tàng hình và độ tin cậy cao, loại vũ khí này thực sự rất hiệu quả. Với chi phí sản xuất thấp chỉ dưới 2.000 đô la một chiếc, hoàn toàn trái ngược với mức giá ước tính 5 triệu đô la của CAESAR, cho thấy tác động chiến lược của loại máy bay không người lái này. Sau khi khẩu pháo tự hành CAESAR bị tấn công lần một, phía Ukraine đã gửi một xe kéo bánh xích ATS-59G được trang bị thiết bị chống máy bay không người lái, nhằm cố gắng di chuyển khẩu pháo tự hành, nhưng trong khi di chuyển, máy bay không người lái Nga lại tiếp tục tấn công và đốt cháy xe kéo ATS-59G, bất chấp sự kháng cự và nổ súng của quân nhân Ukraine. Việc phá hủy máy kéo cho thấy máy bay không người lái không chỉ nhắm vào vũ khí chính mà còn nhắm vào các phương tiện hỗ trợ, làm gia tăng tổn thất. Cuộc tấn công này cũng đã phản ánh những thay đổi chiến thuật rộng hơn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện đã bước sang năm thứ 4. Xung đột Nga-Ukraine đã chứng minh rằng, một máy bay không người lái trị giá 2.000 đô la, có thể vô hiệu hóa một hệ thống pháo binh trị giá 5 triệu đô la, làm đảo lộn các tính toán chi phí và lợi ích cho các nhà hoạch định quốc phòng.

