Mỹ phát triển tên lửa tầm bắn cực xa để đối đầu Phích Lịch 15

Theo trang web "Thedrive" của Mỹ, Không quân Mỹ đã ám chỉ rằng, họ đang phát triển một loại tên lửa không đối không tầm cực xa mới, và máy bay chiến đấu F-15EX được cho là có khả năng sẽ được trang bị loại tên lửa tầm xa này. Trong các điểm chính của báo cáo ngân sách năm 2022 của Không quân Mỹ, có đề cập về kế hoạch cho loại biên hơn 400 máy bay chiến đấu cũ và thay thế chúng bằng khoảng 300 máy bay chiến đấu mới. Các máy bay chiến đấu mới này bao gồm "Máy bay chiến đấu ưu thế trên không" (NGAD) và máy bay chiến đấu đa năng F-15EX. Đáng chú ý là báo cáo này cũng đề cập đến một loại vũ khí "không đối không siêu xa", nhưng chưa được đặt tên, có thể được trang bị trên máy bay chiến đấu F-15EX. Cho đến nay, vũ khí không đối không lớn nhất mà F-15EX sử dụng, là tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120. Nhưng hiện nay, tiềm năng phát triển của AIM-120 đã gần hết. Khả năng mang vũ khí siêu lớn của F-15EX đã được nhiều người biết đến, tuy nhiên đây là vũ khí tấn công mặt đất; bao gồm cả tên lửa siêu thanh, có kích thước lớn hơn nhiều, so với hầu hết các tên lửa đất đối không thông thường. Đặc biệt, tên lửa siêu thanh AGM-183A, được cho là có thể trang bị cho tiêm kích F-15EX trong tương lai. Hiện tại, giá treo vũ khí của F-15EX có thể mang được nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm vũ khí tiến công mặt đất và tên lửa không đối không tầm xa. Mặc dù Không quân và Hải quân Mỹ, đang phát triển loại tên lửa không đối không AIM-260 mới, có tầm bắn xa hơn AIM-120 hiện tại; nhưng kích thước của AIM-260, được coi là tương đương với AIM-120. Đặc biệt là tên lửa AIM-260 cũng sẽ được lắp đặt trong khoang chứa bom của tiêm kích tàng hình F-22; do vậykích thước của AIM-260 sẽ không lớn lắm, để có thể lắp vừa vào khoang chứa bom của cả chiến đấu cơ F-35 và máy bay chiến đấu tàng hình NGAD sắp ra mắt. AIM-260 hiện đang được phát triển, nhưng các chi tiết về thiết kế và hiệu suất của nó vẫn được bảo mật. Ngoài AIM-260, cũng có nhiều đồn đoán rằng quân đội Mỹ sẽ phát triển tên lửa không đối không tầm xa mới, dựa trên tên lửa chống bức xạ tầm xa AGM-88G (vốn là vũ khí không đối đất đặc biệt, chuyên để tấn công rađa). Tuy nhiên, báo cáo đề cập rõ ràng đến kích thước "cực lớn" của loại tên lửa không đối không tầm xa mới này, điều này dường như chỉ ra đây là một loại vũ khí hoàn toàn khác, đang được phát triển bởi Không quân Mỹ; được coi là vũ khí đối trọng lại máy bay mang tên lửa không đối không Phích Lịch 15 (PL-15) của Trung Quốc. Cho đến nay, PL-15 vẫn là một vũ khí bí ẩn của Trung Quốc. Chúng ta chỉ biết rằng, nó là vũ khí chính của tiêm kích tàng hình J-20, gần giống với tên lửa phóng ngoài tầm nhìn AIM-120D của Mỹ. Trước đây, mọi người đã suy đoán về việc làm thế nào tên lửa PL-15 có tầm bắn xa liệu tên lửa có sử dụng động cơ xung kép hay không? Trên thực tế, chắc chắn PL-15 sử dụng động cơ xung kép truyền thống, nhưng được trang bị radar mảng pha chủ động và nó vẫn là điều bí ẩn với Mỹ và các đồng minh. Ngoài Trung Quốc, Nga cũng đang phát triển một số tên lửa không đối không mới, đây là mối đe dọa khác đối với sự độc quyền trước đó, của tên lửa phóng ngoài tầm nhìn AIM-120 của Mỹ. Năm 2020, lần đầu tiên Nga phóng thử tên lửa tầm cực xa R-37M, từ máy bay chiến đấu Su-35 và một tên lửa R-77 sử dụng động cơ xung kép, có tầm bắn mở rộng, dường như được thử nghiệm trên tiêm kích tàng hình Su-57. Đối mặt với tên lửa mới của các đối thủ, Không quân Mỹ đã khởi động chương trình "Tương tác vũ khí tầm xa" (LREW), nhằm phát triển tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới. Có thể kích thước của tên lửa tầm xa LREW quá lớn, khó có thể lắp vào khoang chứa vũ khí của F-22. Kể từ lần đầu tiên Mỹ tiết lộ tên lửa LREW, ý tưởng trang bị nó trên máy bay chiến đấu F-15 càng trở nên thuyết phục. Sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ 4, không có tính năng tàng hình, nhưng mang được vũ khí hạng nặng, để phóng tên lửa tầm xa ở vị trí tương đối an toàn. Trong chiến thuật mới này của Không quân Mỹ, máy bay chiến đấu tàng hình có thể áp sát mục tiêu và cung cấp thông tin cho các tên lửa tầm xa mà F-15EX trang bị, thông qua đường liên kết dữ liệu. Lúc này F-15 chỉ đóng vai là "xe tải" vũ khí; nhưng để đảm bảo an toàn cho "xe tải", tên lửa phải có tầm bắn cực xa. Ngoài F-15EX, tên lửa không đối không tầm xa mới này cũng có thể được lắp đặt trong khoang chứa vũ khí của máy bay ném bom tàng hình B-21. Trước đó, Thiếu tướng Không quân Mỹ Scott Pleus, đã nói về khả năng của B-21 trong không chiến; ông nói rằng, B-21 có thể hợp tác với các máy bay chiến đấu khác và sử dụng lợi thế tàng hình để tự vệ. Trong mọi trường hợp, với sự phát triển nhanh chóng của tiêm kích F-15EX hiện nay của Không quân Mỹ, chúng ta có thể không phải đợi quá lâu, để biết thêm thông tin, về tên lửa không đối không tầm cực xa, thế hệ tiếp theo của quân đội Mỹ. Với sự phát triển nhanh chóng của các loại tên lửa không đối không tầm xa, của cả Trung Quốc và Nga; loại tên lửa mới này của Mỹ, có khả năng trở thành vũ khí cần cấp thiết trong kho vũ khí của quân đội Mỹ. Đó cũng là tin buồn với máy bay mang tên lửa PL-15 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiêm kích F-35 thử nghiệm phóng tên lửa không đối không tầm bắn siêu xa AIM-120. Nguồn: USAF.

