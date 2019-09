Chi tiết vũ khí gốc Liên Xô vừa "chọc mù" tên lửa Patriot của Mỹ

Nhiều thông tin khẳng định, Houthi vừa dùng loại tên lửa mang tên Soumar để tấn công các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia. Các tên lửa Soumar được cho là phiên bản cải tiến mới nhất của Kh-55 đã dễ dàng vượt qua hàng loạt các tổ hợp phòng thủ Patriot của Mỹ để tấn công trúng mục tiêu. Nguồn ảnh: IRNA. Nếu thông tin trên được xác nhận, lực lượng phòng không Mỹ có lẽ sẽ "không biết giấu mặt đi đâu" khi vừa bât lực trong việc đánh chặn các tên lửa Soumar này, vừa bị thiệt hại... một tổ hợp Patriot do tên lửa của Houthi tấn công. Nguồn ảnh: IRNA. Tên lửa Soumar được coi là loại vũ khí do Iran thiết kế dựa trên loại tên lửa hành trình Kh-55 do Nga/Liên Xô chế tạo trong quá khứ. Nguồn ảnh: IRNA. Mặc dù không trực tiếp bán Kh-55 cho Iran, tuy nhiên các chuyên gia Nga nhận định rất có thể Ukraine đã bán loại tên lửa này cho phía Iran một cách trái phép hồi năm 2005 - khi Iran đang bị cấm vận vũ khí và kinh tế trên toàn cầu. Nguồn ảnh: IRNA. Mãi tới tận năm 2015, những hình ảnh đầu tiên về tổ hợp tên lửa mang tên Soumar mới được phía Iran cho lộ diện. Phiên bản Soumar mà Iran công bố có vẻ ngoài giống hệt với bản Kh-55 được Ukraine sử dụng hồi năm 2001. Nguồn ảnh: IRNA. Giới truyền thông quốc tế nhận định, loại tên lửa hành trình tầm xa này của Iran có thể phóng được với tầm tối đa từ 2000 tới 3000 km - nghĩa là gần tương đương với phiên bản gốc do Ukraine sử dụng trong quá khứ. Nguồn ảnh: Forces. Hồi đầu năm 2019 vừa rồi, Iran đã phóng thử một tên lửa lạ nhiều khả năng chính là Soumar với tầm bắn lên tới 1350 km để kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo thành công. Nguồn ảnh: Forces. Theo nhiều nguồn tin, Soumar có khả năng bay tối đa với tốc độ 860 km/h và có khả năng bay ở độ cao rất nhỏ. Mặc dù không có thông tin về hệ thống dẫn đường được đặt trên tên lửa hành trình Soumar, tuy nhiên có thể dự đoán rằng nó sử dụng hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại và bằng radar dẫn đường chủ động. Nguồn ảnh: Tube. Hiện tại, Mỹ cùng Saudi Arabia vẫn đưa ra nhiều nhận định khác nhau về việc thứ gì và từ nước nào đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hôm thứ sáu vừa rồi. Mặc dù cả Iran và Iraq đều được đưa vào trong vòng nghi vấn, tuy nhiên tới nay Mỹ vẫn chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng xác đáng nào để kết luận vụ việc. Nguồn ảnh: Simanews. Mời độc giả xem Video: Phiến quân Houthi bắn tỉa giết hại lính Saudi Arabia

Nhiều thông tin khẳng định, Houthi vừa dùng loại tên lửa mang tên Soumar để tấn công các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia. Các tên lửa Soumar được cho là phiên bản cải tiến mới nhất của Kh-55 đã dễ dàng vượt qua hàng loạt các tổ hợp phòng thủ Patriot của Mỹ để tấn công trúng mục tiêu. Nguồn ảnh: IRNA. Nếu thông tin trên được xác nhận, lực lượng phòng không Mỹ có lẽ sẽ "không biết giấu mặt đi đâu" khi vừa bât lực trong việc đánh chặn các tên lửa Soumar này, vừa bị thiệt hại... một tổ hợp Patriot do tên lửa của Houthi tấn công. Nguồn ảnh: IRNA. Tên lửa Soumar được coi là loại vũ khí do Iran thiết kế dựa trên loại tên lửa hành trình Kh-55 do Nga/Liên Xô chế tạo trong quá khứ. Nguồn ảnh: IRNA. Mặc dù không trực tiếp bán Kh-55 cho Iran, tuy nhiên các chuyên gia Nga nhận định rất có thể Ukraine đã bán loại tên lửa này cho phía Iran một cách trái phép hồi năm 2005 - khi Iran đang bị cấm vận vũ khí và kinh tế trên toàn cầu. Nguồn ảnh: IRNA. Mãi tới tận năm 2015, những hình ảnh đầu tiên về tổ hợp tên lửa mang tên Soumar mới được phía Iran cho lộ diện. Phiên bản Soumar mà Iran công bố có vẻ ngoài giống hệt với bản Kh-55 được Ukraine sử dụng hồi năm 2001. Nguồn ảnh: IRNA. Giới truyền thông quốc tế nhận định, loại tên lửa hành trình tầm xa này của Iran có thể phóng được với tầm tối đa từ 2000 tới 3000 km - nghĩa là gần tương đương với phiên bản gốc do Ukraine sử dụng trong quá khứ. Nguồn ảnh: Forces. Hồi đầu năm 2019 vừa rồi, Iran đã phóng thử một tên lửa lạ nhiều khả năng chính là Soumar với tầm bắn lên tới 1350 km để kỷ niệm 40 năm ngày Cách mạng Hồi giáo thành công. Nguồn ảnh: Forces. Theo nhiều nguồn tin, Soumar có khả năng bay tối đa với tốc độ 860 km/h và có khả năng bay ở độ cao rất nhỏ. Mặc dù không có thông tin về hệ thống dẫn đường được đặt trên tên lửa hành trình Soumar, tuy nhiên có thể dự đoán rằng nó sử dụng hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại và bằng radar dẫn đường chủ động. Nguồn ảnh: Tube. Hiện tại, Mỹ cùng Saudi Arabia vẫn đưa ra nhiều nhận định khác nhau về việc thứ gì và từ nước nào đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hôm thứ sáu vừa rồi. Mặc dù cả Iran và Iraq đều được đưa vào trong vòng nghi vấn, tuy nhiên tới nay Mỹ vẫn chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng xác đáng nào để kết luận vụ việc. Nguồn ảnh: Simanews. Mời độc giả xem Video: Phiến quân Houthi bắn tỉa giết hại lính Saudi Arabia