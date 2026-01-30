Hà Nội

Phát hiện mặt nạ Medusa kỳ lạ tại Sicily cổ đại

Kho tri thức

Phát hiện mặt nạ Medusa kỳ lạ tại Sicily cổ đại

Một khuôn đúc dùng để sản xuất mặt nạ Medusa có niên đại từ đầu thế kỷ 1 Trước Công Nguyên đã được tìm thấy.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Tại thị trấn Licata (tiếng Hy Lạp cổ Finziade), Sicily, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một khuôn đúc mặt nạ kỳ quái. Ảnh: @Dự án Finziade / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
Theo những phân tích ban đầu, khuôn đúc mặt nạ này có thể đại diện cho Medusa, nhân vật thần thoại Hy Lạp nổi tiếng với ánh mắt hóa đá và mái tóc đầy rắn. Ảnh: @Dự án Finziade / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
Medusa là một trong ba nữ thần Gorgon và tượng trưng cho cả sự nguy hiểm lẫn sự bảo vệ. Hình ảnh của bà thường được sử dụng trong các vật dụng trang trí và kiến ​​trúc như một bùa hộ mệnh để xua đuổi tà ma. Ảnh: @Dự án Finziade / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
Phát hiện này được thực hiện trong quá trình khai quật tại cái gọi là “Ngôi nhà số 18”, một tòa nhà có niên đại từ đầu thế kỷ 1 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Dự án Finziade / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
Điều này cho thấy, có khả năng tòa nhà đã được chuyển đổi thành một xưởng thủ công chuyên sản xuất mặt nạ. Ảnh: @Dự án Finziade / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
Phát hiện này không phải là trường hợp cá biệt, vì các di vật khác liên quan đến hoạt động thủ công này cũng đã được tìm thấy tại cùng địa điểm. Ảnh: @Dự án Finziade / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
Bằng chứng cho thấy việc sản xuất mặt nạ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương và các biểu hiện văn hóa của Finziade cổ đại, làm nổi bật tầm quan trọng của biểu tượng và nghề thủ công ở Sicily thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Dự án Finziade / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
