Pháo đài bất khả chiến bại nằm giữa sa mạc của Herod đại đế

Masada là pháo đài sa mạc nổi tiếng của Israel, nơi lịch sử, kiến trúc và bi kịch cổ đại giao thoa trên vách đá khô cằn.

Pháo đài tọa lạc ở vị trí gần như bất khả xâm phạm. Masada nằm trên một cao nguyên đá vôi cao khoảng 450 mét so với Biển Chết, ba mặt là vách đá dựng đứng, chỉ có vài lối tiếp cận hẹp cực kỳ hiểm trở. Ảnh: Pinterest.
Pháo đài tọa lạc ở vị trí gần như bất khả xâm phạm. Masada nằm trên một cao nguyên đá vôi cao khoảng 450 mét so với Biển Chết, ba mặt là vách đá dựng đứng, chỉ có vài lối tiếp cận hẹp cực kỳ hiểm trở. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi vua Herod Đại đế. Khoảng năm 37–31 TCN, Herod cho xây Masada làm nơi trú ẩn cuối cùng, đồng thời thể hiện quyền lực bằng một công trình đồ sộ giữa sa mạc hoang vu. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi vua Herod Đại đế. Khoảng năm 37–31 TCN, Herod cho xây Masada làm nơi trú ẩn cuối cùng, đồng thời thể hiện quyền lực bằng một công trình đồ sộ giữa sa mạc hoang vu. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống cung điện xa hoa giữa sa mạc. Bên trong Masada có các cung điện bậc thang, phòng tiếp khách, nhà tắm kiểu La Mã và sàn khảm tinh xảo, cho thấy mức độ xa hoa đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống cung điện xa hoa giữa sa mạc. Bên trong Masada có các cung điện bậc thang, phòng tiếp khách, nhà tắm kiểu La Mã và sàn khảm tinh xảo, cho thấy mức độ xa hoa đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Kỹ thuật trữ nước cực kỳ thông minh. Pháo đài sở hữu hệ thống bể chứa và kênh dẫn nước mưa phức tạp, đủ cung cấp nước cho hàng nghìn người sống nhiều năm giữa sa mạc khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Kỹ thuật trữ nước cực kỳ thông minh. Pháo đài sở hữu hệ thống bể chứa và kênh dẫn nước mưa phức tạp, đủ cung cấp nước cho hàng nghìn người sống nhiều năm giữa sa mạc khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm của cuộc kháng cự Do Thái cổ đại. Sau khi Jerusalem thất thủ năm 70 SCN, Masada trở thành nơi cố thủ cuối cùng của người Do Thái chống lại đế chế La Mã. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm của cuộc kháng cự Do Thái cổ đại. Sau khi Jerusalem thất thủ năm 70 SCN, Masada trở thành nơi cố thủ cuối cùng của người Do Thái chống lại đế chế La Mã. Ảnh: Pinterest.
Cuộc vây hãm nổi tiếng của quân La Mã. Người La Mã đã xây một con dốc khổng lồ bằng đất đá để đưa máy công thành lên cao nguyên, dấu tích của nó vẫn còn thấy rõ đến ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Cuộc vây hãm nổi tiếng của quân La Mã. Người La Mã đã xây một con dốc khổng lồ bằng đất đá để đưa máy công thành lên cao nguyên, dấu tích của nó vẫn còn thấy rõ đến ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Bi kịch tập thể gây tranh cãi. Theo sử gia Josephus, khi bị công phá, những người phòng thủ Masada đã chọn tự sát tập thể thay vì bị bắt làm nô lệ, một câu chuyện vừa bi tráng vừa gây tranh luận về mức độ xác thực. Ảnh: Pinterest.
Bi kịch tập thể gây tranh cãi. Theo sử gia Josephus, khi bị công phá, những người phòng thủ Masada đã chọn tự sát tập thể thay vì bị bắt làm nô lệ, một câu chuyện vừa bi tráng vừa gây tranh luận về mức độ xác thực. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quốc gia của Israel hiện đại. Ngày nay, Masada được xem là biểu tượng của tinh thần kiên cường và ý chí sinh tồn của người Do Thái, đồng thời là Di sản Thế giới UNESCO thu hút hàng triệu du khách. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quốc gia của Israel hiện đại. Ngày nay, Masada được xem là biểu tượng của tinh thần kiên cường và ý chí sinh tồn của người Do Thái, đồng thời là Di sản Thế giới UNESCO thu hút hàng triệu du khách. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
