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Doanh nghiệp

Phân Bón Cà Mau tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực kỹ thuật ngành năng lượng

Thông qua chương trình học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng”, Phân bón Cà Mau dành 140 triệu đồng hỗ trợ sinh viên Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), đồng thời tiếp nối mối liên kết hơn một thập kỷ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành công nghiệp – năng lượng.

PV

Ngày 30/10/2026, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã trao biểu trưng tài trợ 140 triệu đồng cho chương trình học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” năm học 2026–2027 tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege).

Tham dự chương trình, về phía Petrovietnam có ông Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; về phía Trường Cao đẳng Dầu khí có ông Ngô Xuân Hưng – Hiệu trưởng Nhà trường; về phía Phân bón Cà Mau có ông Lê Ngọc Chính – Phó Trưởng Ban Quản trị nguồn lực, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

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Đại diện Phân bón Cà Mau trao biểu trưng tài trợ 140 triệu đồng cho Trường Cao đẳng Dầu khí.

Trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, bên cạnh đội ngũ nghiên cứu, kỹ sư, lực lượng kỹ thuật viên và công nhân lành nghề giữ vai trò trực tiếp trong vận hành dây chuyền sản xuất, bảo đảm an toàn và duy trì hiệu suất hoạt động của các nhà máy.

Là cơ sở đào tạo nghề gắn với nhu cầu nhân lực của Petrovietnam, PVCollege đã đào tạo nhiều thế hệ lao động kỹ thuật đang làm việc tại các công trình, nhà máy năng lượng trên cả nước. Trong đó, nhiều học viên tốt nghiệp từ nhà trường hiện là nhân sự của Phân bón Cà Mau, trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau.

Chính mối liên kết giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất đã tạo nên ý nghĩa riêng cho chương trình học bổng lần này. Hơn 12 năm qua, Phân bón Cà Mau và PVCollege duy trì quan hệ hợp tác thông qua nhiều hoạt động, góp phần kết nối môi trường học tập với nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp – năng lượng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sản xuất, yêu cầu đối với đội ngũ lao động kỹ thuật ngày càng cao. Việc quan tâm, hỗ trợ sinh viên tại các cơ sở đào tạo nghề vì thế góp phần khuyến khích các bạn trẻ theo đuổi và phát triển năng lực nghề nghiệp.

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Đại diện Trường Cao đẳng Dầu khí tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Phân bón Cà Mau.

Khoản tài trợ 140 triệu đồng tại PVCollege nằm trong chương trình học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” được Phân bón Cà Mau triển khai từ năm 2013. Riêng năm học 2026–2027, doanh nghiệp dành gần 2 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 120 suất học bổng trị giá 7 triệu đồng/suất dành cho sinh viên các trường đại học.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, Phân bón Cà Mau còn triển khai các chương trình hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, đầu tư phòng học STEM và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận thực tiễn sản xuất.

Từ những suất học bổng tại giảng đường đại học đến sự đồng hành cùng các cơ sở đào tạo nghề, chương trình “Hạt Ngọc Mùa Vàng” cho thấy định hướng hỗ trợ giáo dục của Phân bón Cà Mau không giới hạn ở một bậc học. Thông qua đó, doanh nghiệp tiếp tục dành nguồn lực cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành công nghiệp – năng lượng.

#Phân bón Cà Mau #Trường Cao đẳng Dầu khí #Học bổng Hạt Ngọc Mùa Vàng #Đào tạo nghề #Nhân lực ngành năng lượng

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Được duy trì bền bỉ hơn một thập kỷ qua, chương trình thể hiện cam kết đồng hành của doanh nghiệp với giáo dục và thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam, dành 120 suất học bổng cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Đại học Cần Thơ. Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng, với tổng kinh phí 840 triệu đồng.

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