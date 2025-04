SUV Mazda EZ-60 sẽ có cả phiên bản thuần điện và hybrid

Vài ngày trước, hãng Mazda đã chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện mới mang tên Mazda EZ-60 2026 mới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thông tin về đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tesla Model Y vẫn chưa được hé lộ. Đến nay, nhờ thông tin và hình ảnh mới từ trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về mẫu xe này. Theo đó, mẫu xe SUV Mazda EZ-60 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.850 x 1.935 x 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.902 mm. So với Tesla Model Y, tân binh nhà Mazda lớn hơn ở hầu hết các thông số. Mazda EZ-60 cũng có kích thước tương đương Zeekr 7X - một mẫu SUV điện đầy triển vọng của Trung Quốc đang chuẩn bị tiến ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý nhất lại là trọng lượng của mẫu xe này. Xe sở hữu trọng lượng lên đến 2.590 kg, nặng hơn nhiều phiên bản của mẫu bán tải cỡ lớn Ram 1500. Được biết, Mazda EZ-60 ra đời dựa trên nền tảng khung gầm mô-đun EPA1 hiện đang dùng cho cả mẫu xe Trung Quốc Changan Deepal S07. Điều này không có gì lạ vì Changan vốn là đối tác "ruột" của Mazda ở thị trường Trung Quốc. Bên ngoài, Mazda EZ-60 lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe concept Arata ra mắt vào năm ngoái. Dù vẫn mang đậm dấu ấn Mazda nhưng EZ-60 có diện mạo mạnh mẽ hơn hẳn bất kỳ mẫu SUV nào trong dải sản phẩm hiện tại của hãng. Trên đầu xe, Mazda EZ-60 giữ lại kiểu lưới tản nhiệt đặc trưng, kết hợp với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh. Thêm vào đó là một dải LED chạy ngang phía dưới lưới tản nhiệt giả. Logo Mazda cũng được tích hợp đèn LED ẩn, tạo thêm điểm nhấn cho xe. Trong khi đó, cụm đèn pha chính được đặt phía dưới và cản trước có thiết kế hình chữ X đầy mạnh mẽ. Chưa hết, Mazda EZ-60 còn sở hữu nắp ca-pô kéo dài, nóc màu đen, tay nắm cửa ẩn, bộ mâm hợp kim hình cánh hoa khổng lồ và ốp trang trí sau chắn bùn trước với dòng chữ "Mazda". Ở phía sau, xe đi kèm cụm đèn hậu hình chữ "L" thu nhỏ lại thành một dải mảnh, nằm phía trên tem chữ nổi "Mazda". Để tăng cường hiệu suất khí động lực học, Mazda EZ-60 có thêm các chi tiết cho phép luồng không khí đi qua như khe hút gió ở đầu xe và cột C. Tùy theo phiên bản, xe sẽ sử dụng camera kỹ thuật số ở hai bên sườn hoặc gương chiếu hậu truyền thống. Mazda cho biết thiết kế này giúp giảm hệ số lực cản gió và tối ưu hóa việc làm mát pin, từ đó cải thiện hiệu suất cũng như phạm vi hoạt động. Bên cạnh đó là màu sơn tím bóng độc đáo, gợi nhớ đến Mazda Arata Concept. Hiện tại, hãng Mazda chưa công bố hình ảnh nội thất của mẫu SUV điện này. Tuy nhiên, hình ảnh chụp xe chạy thử cho thấy Mazda EZ-60 được trang bị màn hình siêu rộng trên mặt táp-lô, tích hợp màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Thông tin chi tiết về hệ truyền động của Mazda EZ-60 tại thị trường Trung Quốc chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe sẽ có cả phiên bản thuần điện và hybrid. Trong đó, phiên bản hybrid dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, chỉ hoạt động như máy phát để sạc cho bộ pin 31,7 kWh. Nguồn pin này cấp điện cho mô-tơ mạnh 255 mã lực nằm trên cầu sau. Hãng Mazda chưa công bố phạm vi hoạt động bằng pin của EZ-60 phiên bản hybrid. Trong khi đó, người anh em Mazda EZ-6 của mẫu xe này có thể chạy đến 160 km mà không cần dùng động cơ xăng. Tổng quãng đường hỗn hợp của EZ-6 đạt khoảng 1.300 km khi dùng động cơ xăng để sạc lại pin. Mazda vẫn đang sản xuất những mẫu xe xăng khá hấp dẫn và thậm chí lập kỷ lục doanh số tại Mỹ vào năm ngoái. So với nhiều đối thủ, hãng bước vào thị trường xe điện khá muộn. Dù Mazda từng bán MX-30 nhưng mẫu xe này lại thất bại ở thị trường Mỹ vì giá cao và phạm vi hoạt động quá ngắn. Do đó, Mazda EZ-60 tại Trung Quốc được dự đoán sẽ trở thành “quân bài chiến lược” tiếp theo của Mazda trong hành trình tiến vào thị trường xe điện toàn cầu. Tại các thị trường ngoài Trung Quốc, bao gồm cả châu Âu, mẫu SUV hạng trung này sẽ được bán với tên gọi CX-6e. Theo kế hoạch, hãng Mazda sẽ tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu cho EZ-60 tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025, khai mạc vào ngày 23/4 tới đây. Video: Mazda EZ-60 2026 sắp ra mắt tại thị trường Trung Quốc.

