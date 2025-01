Siêu xe Aston Martin Vantage Roadster 2025 ra mắt có gì hay?

Aston Martin Vantage Roadster 2025 mới khá giống bản Coupe, nó kết hợp phong cách đẹp mang tính biểu tượng của thương hiệu Anh với sức mạnh khủng khiếp. Nó không chỉ có hiệu suất cao hơn nhiều so với mẫu cũ mà còn có sức mạnh gần bằng DB12 Volante. Không cần phải nói thêm nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Giống như người anh em Coupe, siêu xe Aston Martin Vantage Roadster 2025 có động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít mới nhất và tuyệt vời nhất của thương hiệu. Động cơ này có công suất 656 mã lực và mô-men xoắn 590 lb-ft (800 Nm), tăng mạnh 153 mã lực và 85 lb-ft (115 Nm) so với mẫu xe thế hệ trước. Những cải tiến này đạt được nhờ bộ tăng áp lớn hơn, cấu hình trục cam được sửa đổi và tối ưu hóa tỷ số nén. Kết hợp với động cơ V8 mạnh mẽ là hộp số 8 cấp và bộ vi sai chống trượt giới hạn điều khiển điện tử truyền lực đến bánh sau. Aston Matin cho biết chiếc xe có thể đạt tốc độ 60 dặm/giờ (96 km/giờ) chỉ trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 202 dặm/giờ (325 km/giờ). Xe mui trần thường nặng hơn xe mui cứng mà chúng dựa trên và ở đây cũng không khác gì. Tuy nhiên, Aston Martin đã giữ trọng lượng tăng ở mức tối thiểu, chỉ tăng thêm 132 lbs (60 kg), mà hầu hết người lái xe sẽ không phát hiện ra. Chiếc xe có tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước sau là 49:51, hệ thống treo xương đòn kép ở phía trước và thiết lập liên kết đa điểm ở phía sau. Aston Martin cũng đã trang bị cho xe bộ giảm chấn thích ứng Bilstein DTX. Tất cả các xe Vantage Roadster mới sẽ rời khỏi nhà máy được trang bị lốp Michelin Pilot Sport S 5 dành riêng cho từng mẫu xe và phanh gốm carbon lớn. Ngoài ra còn có 8 thiết lập khác nhau cho hệ thống kiểm soát lực kéo, cho phép chủ sở hữu tùy chỉnh trải nghiệm lái xe của mình theo các điều kiện khác nhau. Nhiều kỹ thuật đã được đưa vào mui xe gập. Nó có chức năng gập chữ Z và có thể mở hoặc đóng ở tốc độ lên đến 31 dặm/giờ (50 km/giờ) và chỉ mất 6,8 giây. Theo Aston Martin, điều này khiến nó trở thành "cơ chế mui xe có thể triển khai hoàn toàn tự động nhanh nhất trên thị trường". Mui xe cũng có thể được mở hoặc đóng từ xa bằng chìa khóa. Tất cả các mẫu xe Vantage Roadster đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh 11 loa và một tùy chọn được phát triển cùng với Bowers & Wilkins cũng có sẵn. Đó là tin tốt cho những người đam mê âm thanh, nhưng hãy thành thật mà nói: động cơ V8 gầm gừ là nhạc cụ tuyệt vời nhất. “Khả năng kỹ thuật và động lực của New Vantage mang lại hiệu suất vượt trội; vượt xa bất kỳ Vantage nào trước đó và hiện được coi là một chiếc xe thể thao hàng đầu thực sự”, giám đốc điều hành của Aston Martin, Adrian Hallmark mô tả. “Vantage Roadster cũng không khác biệt ở chỗ nó là một trải nghiệm được tái tạo hoàn toàn, với tất cả các lợi ích của Coupe và không thỏa hiệp với sự tinh tế hay hiệu suất thông qua công việc tỉ mỉ của nhóm kỹ thuật và động lực của chúng tôi. Vantage Roadster mang đến trải nghiệm lái xe mui trần đẳng cấp thế giới không giống bất kỳ chiếc nào khác”. Mức giá xe Aston Martin Vantage Roadster 2025 hiện chưa công bố. Việc giao xe cho khách hàng đã được lên kế hoạch vào quý 2 năm nay. Aston Martin vẫn chưa công bố thông tin về giá. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Vantage Roadster 2025.

