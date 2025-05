Range Rover Electric hé lộ bộ pin 117 kWh, công nghệ xịn sò

Jaguar Land Rover cũng tiết lộ khối pin 117 kWh sẽ bao gồm 344 cell pin hình lăng trụ và đặt trong cấu hình xếp chồng đôi. Tuy nhiên, hãng xe sang trọng từ Anh Quốc vẫn chưa công bố thông tin về phạm vi hoạt động của mẫu SUV đầu bảng thuần điện sắp ra mắt. Nhà sản xuất này cũng đang phát triển chế độ lái một bàn đạp (Single-pedal) có thể tương thích với hệ thống vượt địa hình Terrain Respone mới dành riêng cho Range Rover Electric, bên cạnh chức năng cốt lõi là thu thập năng lượng để nạp lại cho hệ thống pin qua chức năng phanh tái tạo. Theo nhà sản xuất, chế độ lái một bàn đạp đang được nghiên cứu để người lái Range Rover Electric có thể dừng lại ngang dốc bằng chức năng khởi động ngang dốc, mà không cần phải đạp phanh tại bất kỳ thời điểm nào. Công nghệ ThermAssist cũng đang được phá triển trên Range Rover Electric sắp ra mắt. Theo đó, hệ thống quản lý nhiệt trên xe được phát triển để giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 40%. Và hệ thống này nhằm mục đích thu hồi nhiệt để làm ấm hệ thống truyền động điện cũng như cabin ở nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống mức 10 độ C. Jaguar Land Rover cũng cho biết hệ thống quản lý nhiệt cũng nhằm mục đích đảm bảo phạm vi hoạt động của Range Rover Electric 2026 mới được tối ưu ngay cả trong điều kiện môi trường lạnh nhất, đồng thời cũng giảm thiểu tác động của thời tiết cực lạnh đến hiệu suất sạc, cũng là yếu điểm thường gặp của xe ô tô thuần điện. Hãng xe Anh Quốc vẫn đang phát triển tiếp tục hệ thống khung gầm dành cho SUV điện Range Rover Electric, đảm bảo xe vẫn giữ được “sự điềm tĩnh độc quyền của Range Rover” trong mọi điều kiện vận hành. Để đạt được mục đích trên, hệ thống treo khí nén hai buồng có thể chuyển đổi cũng đang được hoàn thiện để quản lý những chuyển động không mong muốn đến từ cấu trúc phân bổ trọng lượng đặc biệt của những mẫu xe điện. Hệ thống truyền động của Range Rover Electric chạy điện cũng có khả năng phân phối mô-men xoắn chính xác hơn so với các biến thể động cơ đốt trong. Điều này đến từ hệ thống Intelligent Driveline Dynamics (IDD) có thể thay đổi mô-men xoắn trục sau từ 100% còn 0% để tránh mất lực kéo trên các bề mặt có độ bám thấp. Jaguar Land Rover cũng cho biết tốc độ động cơ có thể được kiểm soát trong vòng 50 mili giây và có thể quản lý độ trượt nhanh hơn tới 100 lần so với mẫu xe sử dụng động cơ ICE tương tự. Video: Giới thiệu SUV thuần điện Range Rover Electric 2026.

