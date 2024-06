Ra mắt Audi RS e-tron GT Performance 2025, giá từ 3,4 tỷ đồng

Những mẫu xe điện thể thao Audi e-tron GT và RS e-tron GT đã có mặt trên thị trường từ 2021 và thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng đẹp mắt, nội thất tiện nghi cũng như sức mạnh đáng nể. Giờ đây, hãng xe Đức cập nhật toàn bộ dải sản phẩm e-tron GT sang đời mới 2025 với hàng loạt cải tiến, bao gồm cả việc bổ sung thêm cấu hình RS Performance cao cấp nhất. Tất cả các xe Audi e-tron GT 2025 được trang bị bộ pin mới có dung lượng 97 kWh, nhẹ hơn tới 9 kg so với khối pin 84 kWh cũ. Hệ thống phanh tái sinh năng lượng được cải tiến để tăng công suất hoạt động từ 290 kW lên 400 kW, đồng thời cho phép người lái tinh chỉnh mức độ dễ dàng thông qua lẫy chuyển số sau vô-lăng. Mẫu xe mới có thể đi được tối đa 609 km bằng một lần sạc, trong điều kiện lý tưởng. Công suất sạc tối đa được nâng từ 270 kW lên 320 kW, cho phép pin xe có thể được sạc từ 10-80% trong vòng 18 phút và chỉ 10 phút sạc cũng nạp đủ năng lượng để xe đi được quãng đường 280 km. Những cải tiến được áp dụng cho pin cũng giúp nó duy trì công suất sạc nhanh ở mức 280 kW lâu hơn so với mẫu cũ. Pin còn có chức năng kiểm soát nhiệt độ tối ưu hơn. Toàn bộ dòng Audi e-tron GT 2025 đều nhận được những mô-tơ điện có năng lực vận hành tốt hơn trước. Bản cấu hình tiêu chuẩn S e-tron GT có 2 mô-tơ sản sinh tổng công suất 670 mã lực (500 kW), mạnh hơn so với mẫu RS e-tron GT cũ. Tiếp đến, bản Audi RS e-tron GT 2025 mới tăng sức mạnh lên 845 mã lực (630 kW) còn cấu hình cao cấp mới là RS e-tron GT Performance có công suất lên tới 912 mã lực (680 kW), trở thành mẫu xe Audi mạnh nhất từ trước đến nay. Sức mạnh được bổ sung thêm khiến tốc độ tăng theo tỷ lệ thuận. S e-tron GT 2025 tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây, kém đúng 0,1 giây so với phiên bản RS cũ. Trong khi đó, RS e-tron GT mới có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây, trong khi RS e-tron GT Performance thực hiện quãng đường tương tự trong 2,5 giây. S e-tron GT tiếp tục bị giới hạn tốc độ tối đa ở 245 km/h trong khi các mẫu RS và RS Performance có tốc độ tối đa 250 km/h. Dải sản phẩm Audi e-tron GT 2025 cũng có bộ phanh mới. Bản tiêu chuẩn S e-tron GT được trang bị sẵn đĩa phanh bằng thép, trong khi các mẫu RS có sẵn đĩa phủ hợp kim tungsten carbide, chịu nhiệt và kháng rỉ sét tốt hơn. Nếu chưa hài lòng, khách hàng có thể nâng cấp tùy chọn đĩa phanh bằng gốm kèm sợi carbon và kẹp phanh 10 piston phía trước. Những nâng cấp đáng kể đã được thực hiện đối với hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn và hệ thống treo chủ động tùy chọn. Thiết lập mới hứa hẹn sẽ giữ cho chiếc xe “gần như nằm ngang trong quá trình phanh, đánh lái và tăng tốc chủ động” và có tính năng điều chỉnh chiều cao xe. Hệ thống đánh lái tất cả các bánh cũng là một tùy chọn. Một số thay đổi nhỏ đã được thực hiện đối với cabin của các mẫu xe e-tron GT 2025. Chúng bao gồm ghế mới, vô-lăng mới và tùy chọn mui xe bằng kính toàn cảnh có thể chuyển sang màu tối mờ chỉ bằng một nút bấm. Khu vực bảng đồng hồ và táp-lô được cập nhật với các chất liệu mới như gỗ ốp khảm, sợi micro Dinamica. Ghế có thêm loại tùy chọn điều chỉnh 18 hướng. Tại châu Âu, giá xe Audi e-tron GT 2025 bắt đầu từ 126.000 euro (3,4 tỷ đồng) đối với bản tiêu chuẩn S e-tron GT. Bản RS e-tron GT 2025 có giá 147.500 euro (4 tỷ đồng) trong khi bản cao cấp nhất RS e-tron GT Performance 2025 có giá 160.500 euro (4,4 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Audi RS e-tron GT Performance 2025

