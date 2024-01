Mitsubishi Xforce từ 620 triệu, rẻ hơn Toyota Yaris Cross cả trăm triệu đồng

Hôm nay ngày 10/1/2024, Mitsubishi Motors Việt Nam đã ra mắt mẫu Xforce hoàn toàn mới với 4 phiên bản. Mitsubishi Xforce 2024 mới khi bán tại Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, KIA Seltos trong phân khúc B-SUV đầy sôi động. Về ngoại hình, Mitsubishi Xforce tại Việt Nam sở hữu chiều dài tổng thể 4.390 mm, cao hàng đầu phân khúc B-SUV. Cụ thể, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm. Điều này mang đến không gian nội thất rộng rãi và tạo nên vẻ ngoại thất bề thế, thể thao và vững chãi. Xforce sở hữu khoảng sáng gầm 222 mm hàng đầu phân khúc, sử dụng la-zăng và lốp kích thước 18 inch. Nhờ vậy, xe bám đường tốt hơn, tăng độ ổn định để người lái tự tin điều khiển xe an toàn ngay cả trên các mặt đường gồ ghề, mấp mô hoặc trong điều kiện đường ngập nước. Thiết của xe nâng cao khả năng khí động học nhờ những đường vuốt hiện đại, cụm đèn chiếu sáng LED nâng cao sự an toàn cho người lái. Hơn nữa, thiết kế phần đầu của Xforce khiến người dùng thực sự bị ấn tượng. Về nội thất, khu vực bảng điều khiển trung tâm của Mitsubishi Xforce được thiết kế mở rộng theo phương ngang (Horizontal Axis), giúp tầm quan sát phía trước được mở rộng. Mitsubishi Xforce được trang bị màn hình giải trí liền khối, kích thước lớn 12.3 inch kết hợp cùng màn hình thông tin kỹ thuật số 8inch tạo nên cảm giác hiện đại. Xe được bố trí nhiều vị trí để điện thoại tiện dụng, kết hợp với hệ thống sạc không dây phía trước cùng các cổng sạc USB-A và USB-C cho cả hai hàng ghế. Ngoài ra, Mitsubishi Xforce còn được tích hợp hệ thống âm thanh 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium. Hàng ghế phía trước được thiết kế khu vực tựa vai thoải mái. Hàng ghế thứ hai còn có khả năng điều chỉnh độ ngả 8 cấp độ, mang đến lựa chọn nhiều vị trí ngả lưng khác nhau. Hàng ghế này có thể gập từng phần 40/20/40, gia tăng khả năng chuyên chở những vật dụng có kích thước dài nhưng vẫn đảm bảo được sự thoải mái cho các hành khách. Vị trí để đồ của Xforce khá đa dạng cùng với không gian hành lý có thể sắp xếp linh hoạt theo nhu cầu của người sử dụng. Mẫu SUV này cho phép người sử dụng cất trữ đến 21 chai nước (thể tích 600ml) ở những vị trí khác nhau trong xe. Bên dưới nắp ca-pô có động cơ 1.5L kết hợp với hộp số hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Với cấu hình này, xe có sức mạnh 104 mã lực đi kèm mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Trọng lượng xe chỉ nặng hơn 1,2 tấn hứa hẹn giúp chiếc SUV hạng B này có khả năng tăng tốc tốt. Bên cạnh 4 chế độ lái, gồm thông thường, ướt, bùn và sỏi đá để người lái lựa chọn phù hợp với điều kiện địa hình di chuyển thì Mitsubishi Xforce còn trang bị hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động AYC giống Mitsubishi Xpander Cross. Đặc biệt, Xforce được trang bị công nghệ chủ động an toàn tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS). MMSS bao gồm; hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng giúp duy trì an toàn trong suốt hành trình. Hệ thống cũng cảnh báo điểm mù và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi. Tất cả công nghệ lái hiện đại, thông minh và an toàn này mang lại trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng.Giá xe Mitsubishi Xforce 2024 từ 620 triệu cho bản GLX, 660 triệu cho bản GLX Exceed và 699 triệu đồng cho bản Xforce GLX Premium, phiên bản đắt nhất chưa được công bố. Mức giá khởi điểm của Xforce hiện thấp hơn các đối thủ khác như Hyundai Creta (640-740 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (730-838 triệu đồng), Honda HR-V (699-871 triệu đồng), Nissan Kicks (789-858 triệu đồng). Mitsubishi Xforce sẽ được giao đến tay khách hàng từ tháng 3, phiên bản cao nhất Ultimate bàn giao vào tháng 6/2024. Với những công nghệ hiện đại, theo nhiều chuyên gia dự đoán mẫu xe Mitsubishi XForce sẽ có sức hút rất lớn và bùng nổ doanh số, tương tự như như "đàn anh" MPV Xpander luôn đạt doanh số khủng những năm vừa qua. Video: Mitsubishi XForce từ 620 triệu, sẽ bùng nổ doanh số như Xpander?

