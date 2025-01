Mazda CX-5 2026 thêm hybrid tiết kiệm xăng, thiết kế không đổi

Gần đây, phiên bản thử nghiệm của Mazda CX-5 2026 mới đã bị bắt gặp chạy thử nghiệm trên đường phố California – nơi đặt trụ sở chính của Mazda tại Bắc Mỹ. Qua hình ảnh có thể thấy, thế hệ mới của mẫu xe SUV Mazda CX-5 dường như vẫn mang kiểu dáng của phiên bản hiện hành. Tuy nhiên, thân xe đã được kéo dài, thừa hưởng thiết kế phía sau tương tự như CX-90 và Mazda 3 hatchback. Theo đó, chiều dài của CX-5 được cho là sẽ tăng 110 mm so với mẫu xe hiện tại lên 4.685 mm, điều này sẽ giúp xe vượt qua hầu hết các đối thủ để trở thành một trong những mẫu CUV cỡ trung lớn nhất với chiều dài ngang ngửa Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail. Chưa hết, bộ lưới tản nhiệt khu vực đầu xe có vẻ được thiết kế nhỏ hơn so với mẫu xe hiện tại, tương tự CX-50. Mặc dù không có nhiều thay đổi mang tính đột phá về mặt thiết kế, nhưng thế hệ CX-5 tiếp theo dự kiến sẽ là một mẫu xe hoàn toàn mới với nền tảng Small Platform tương tự Mazda 3, CX-30 và CX-50 hiện tại. Vào tháng 5 năm ngoái, Mazda đã xác nhận mẫu xe này sẽ bổ sung hệ thống hybrid, sử dụng công nghệ do công ty tự phát triển – không phải hệ thống hybrid bắt nguồn từ Toyota RAV4 có trong CX-50 – và vẫn giữ nguyên tên CX-5 thay vì chuyển sang CX-40 hoặc một nhãn hiệu khác. Theo các thành viên của diễn đàn CX-5 tại Đức, Mazda CX-5 2026 nâng cấp sẽ được ra mắt tại châu Âu vào khoảng tháng 9 đến tháng 11/2025 này với các tuỳ chọn mild-hybrid, hybrid and plug-in hybrid. Video: Xem trước Mazda CX-5 2026 bản nâng cấp.

