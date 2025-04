Video: Hướng dẫn cách lái xe quốc tế online. Trước đây, người dân có thể làm thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế International Driving Permit (IDP) trên cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông Vận tải (cũ) với lệ phí khoảng 135.000 đồng và thời gian giải quyết 5 ngày. Tuy nhiên, sau khi chuyển giao giữa hai ngành Giao thông vận tải và Công an từ tháng 3/2025, cổng dịch vụ công cũ đã không còn tồn tại. Trong khi đó, cổng mới tại địa chỉ dvc4.gplx.gov.vn do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vận hành chỉ mới cung cấp dịch vụ đổi giấy phép lái xe trong nước. Theo Cục CSGT, do quá trình chuyển đổi nên tạm thời chưa thể cung cấp chức năng này trên nền tảng trực tuyến. Bộ Công an đang lên phương án xây dựng tính năng nhận hồ sơ cấp GPLX quốc tế, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6/2025. Dừng cấp bằng lái xe quốc tế online đến tháng 6/2025.

Nếu có nhu cầu cấp IDP, người dân có thể đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại Cục CSGT và Phòng CSGT, Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa để nộp hồ sơ và được hướng dẫn các thủ tục.

GPLX quốc tế IDP tại Việt Nam được thực hiện theo Công ước Vienna 1968. Đây là hiệp ước quốc tế, thiết lập các quy tắc giao thông tiêu chuẩn giữa các bên tham gia công ước. Người được cấp IDP có thể sử dụng ở các nước tham gia Công ước, bao gồm 86 quốc gia, phần lớn là châu Á và châu Âu.

Thời hạn hiệu lực của IDP là 3 năm kể từ ngày cấp, nhưng phải theo hiệu lực của bằng lái trong nước. Có nghĩa là, nếu bằng lái trong nước chỉ còn thời hạn hai năm, thì IDP cũng chỉ có giá trị trong hai năm. Nếu muốn gia hạn tiếp, việc trước tiên là đổi bằng lái xe trong nước.

Ngoài IDP, còn có một loại bằng lái quốc tế khác được sử dụng rộng rãi hơn, đó là bằng lái do Hiệp Hội ôtô quốc tế IAA (International Automobile Association, trụ sở ở New York) cấp. Có hiệu lực ở 192 quốc gia, loại bằng này không được cấp thông qua các cơ quan chức năng của nhà nước. Do đó, người dân có nhu cầu cấp bằng lái này thì phải chủ động đăng ký, nộp hồ sơ ở trang web của IAA, hoặc thông qua các bên dịch vụ thứ ba với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng, tùy vào thời hạn (1 - 20 năm).

Tại một số quốc gia mà người Việt Nam đến du lịch nhiều như Nhật Bản, khách nước ngoài không được dùng loại bằng lái này.