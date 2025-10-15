Nữ trọng tài tái xuất cực cháy, nhan sắc “đốt mắt” cộng đồng mạng

Sau thời gian vắng bóng vì vấn đề sức khỏe, nữ trọng tài Esports Mercury Nguyen tái xuất với bộ ảnh gợi cảm, khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa.
Ngày 12/10/2025, tại ngã ba đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy xúc và người đi bộ.
Trong 3 tháng tới, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, tình cảm và danh vọng, đón Tết 2026 sung túc, viên mãn.
Nằm giữa dãy Taurus của Thổ Nhĩ Kỳ, núi Nemrut là nơi chứa đựng một trong những công trình kỳ vĩ nhất thời cổ đại: Ngôi mộ – đền thờ của vua Antiochus I.
Quân đội Ukraine chấp nhận "bỏ trống" phòng tuyến phía đông để có thể cứu Pokrovsk, hành động này vô tình giúp Nga đột phá ở cả ba mặt trận.
Biệt thự được bao quanh bởi ruộng lúa và núi non, mở tầm nhìn toàn cảnh ra thiên nhiên hoang sơ vùng phía đông của hòn đảo.
Một ngôi mộ và nhà nguyện cổ đại ấn tượng được khai quật ở Ai Cập nhận được sự quan tâm của các chuyên gia.
Là một trong những kẻ săn mồi hiệu quả nhất thời tiền sử, Homotherium từng lang thang khắp Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong Kỷ Băng Hà,
Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp thiết bị hoạt động trở lại mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng.
Nissan vừa chính thức tung ra hình ảnh teaser đầu tiên của mẫu xe bán tải Navara 2026 thế hệ thứ tư, ấn định thời điểm ra mắt toàn cầu vào ngày 19/11/2025.
Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt tư nhân chở 57 hành khách bốc cháy dữ dội ở Ấn Độ.
Ứng dụng tạo video Sora của OpenAI gây sốt khi đạt 1 triệu lượt tải chỉ trong 5 ngày, vượt qua kỷ lục của ChatGPT dù vẫn đang ở chế độ mời dùng thử.
Ở hai chiến tuyến, phong cách cầm quân của các tư lệnh Nga và Ukraine dù có khác biệt về mặt chiến thuật nhưng đều đề cao chiến tranh công nghệ cao.
Tăng Thanh Hà, Trang Pháp...gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Băng Di - Justin Chiêm sau màn cầu hôn.
Mỗi món ăn trong mâm giỗ miền Tây là một lát cắt văn hóa – nơi du khách không chỉ thưởng thức hương vị dân dã, mà còn cảm nhận tình quê đậm nghĩa sum vầy.
Quân đội Ukraine phòng thủ ở Pokrovsk bắt đầu tháo nước thải, làm ngập hệ thống cống nước ngầm, nhằm ngăn quân Nga lợi dụng để tấn công “độn thổ”.
Sự sống bị đóng băng trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu ở Alaska trong suốt 40.000 năm đã được các nhà khoa học "đánh thức".
Sự kết hợp giữa sức mạnh của ngựa nhà và vẻ đẹp độc đáo của ngựa vằn đã tạo ra một sinh vật lai kỳ lạ, được gọi là “zorse” hay “ngựa vằn lai”.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 16/10, Nhân Mã nên thực tế hơn, đừng tin vào lời hứa hão kẻo thiệt thòi. Kim Ngưu sức khỏe không tốt, chú ý giữ gìn.
Kiếm được số tiền khủng từ buôn bán hàng giả, Ngân 98 không ngại đầu tư vào hàng loạt bất động sản đắt đỏ, siêu xe và đi du lịch.
Không phải sân khấu hoành tráng hay sự kiện lớn, chuyến dạo chơi giản dị tại Thảo Cầm Viên của Sơn Tùng M-TP nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
Sau khi kết hôn cùng Shark Bình, Phương Oanh làm mẹ, trở lại màn ảnh nhỏ cách đây không lâu. Nữ diễn viên thú nhận, tính cách cô có nhiều thay đổi.