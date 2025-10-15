Hà Nội

Nữ trọng tài tái xuất cực cháy, nhan sắc “đốt mắt” cộng đồng mạng

Số hóa

Nữ trọng tài tái xuất cực cháy, nhan sắc “đốt mắt” cộng đồng mạng

Sau thời gian vắng bóng vì vấn đề sức khỏe, nữ trọng tài Esports Mercury Nguyen tái xuất với bộ ảnh gợi cảm, khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa.

Mới đây, Mercury Nguyen, nữ trọng tài nổi tiếng của làng game Việt đã khiến mạng xã hội “bùng nổ” với màn comeback ấn tượng.
Cô diện váy đen quyến rũ, trang điểm ngọt ngào, khoe vẻ đẹp pha giữa cá tính và nữ tính khiến ai cũng khó rời mắt.
Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, loạt ảnh của Mercury đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.
Trước đó, cô từng khiến fan lo lắng khi tiết lộ từng bị liệt chân tạm thời do vấn đề sức khỏe.
Sự trở lại đầy rạng rỡ lần này cho thấy Mercury đã hoàn toàn hồi phục và tràn đầy năng lượng tích cực.
Không chỉ nổi bật với nhan sắc, Mercury còn được biết đến là nữ trọng tài “hiếm có” trong đấu trường VCS, sở hữu phong thái chuyên nghiệp và bản lĩnh.
Cô là hình mẫu phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, tự tin nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ riêng biệt.
Với phong độ hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng Mercury sẽ sớm tiếp tục chinh phục cả sàn đấu lẫn ống kính trong thời gian tới.
