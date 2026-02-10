Hà Nội

Những khoảnh khắc nổi bật tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026

Quân sự

Những khoảnh khắc nổi bật tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026

Các công ty quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới đã mang sản phẩm của mình đến trưng bày tại triển lãm tại thủ đô Riyadh của Arab Saudi.

Tuệ Minh
Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 — Triển lãm quốc phòng lớn nhất Ả Rập Xê Út đã chính thức khai mạc tại khu vực ngoại ô thủ đô Riyadh, quy tụ hàng loạt doanh nghiệp quốc phòng đến từ hàng chục quốc gia.
Các doanh nghiệp quốc phòng nhà nước và tư nhân từ khắp thế giới đến đây giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất của mình. Từ máy bay không người lái của Trung Quốc đến tên lửa châu Âu, hãy cùng điểm qua một số hình ảnh nổi bật tại Triển lãm.
Một nền tảng quốc phòng bí ẩn đang chờ được ra mắt tại gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Ả Rập Xê Út (SAMI) vào ngày 8/2/2026 tại Triển lãm. Với tư cách là nước chủ nhà, các gian trưng bày của Riyadh đương nhiên được bài trí cực kỳ hoành tráng. (Agnes Helou / Breaking Defense)
Mô hình thiết kế ý tưởng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu Future Combat Air System (FCAS) đang được Pháp, Đức và Tây Ban Nha hợp tác phát triển. Dassault sẽ đóng vai trò là nhà thầu chính cho NGF, trong khi Airbus sẽ dẫn đầu việc phát triển các máy bay không người lái đi kèm và đám mây chiến đấu hỗ trợ của hệ thống rộng lớn hơn. (Agnes Helou / Breaking Defense).
Doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ FNSS đã mang xe chiến đấu bánh xích Kaplan FSRV. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ ISTAR (Tình báo, Giám sát, Thu thập mục tiêu và Trinh sát) và cung cấp hỏa lực hỗ trợ trực tiếp trong cả chiến tranh đối xứng và bất đối xứng. (Agnes Helou / Breaking Defense)
Tập đoàn Rosoboronexport của Nga trưng bày nhiều hệ thống quốc phòng tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026, trong đó có máy bay không người lái Supercam S350. Nó có thời gian bay 4,5 giờ, phạm vi hoạt động 100 km với sải cánh 3.2m. Được dùng cho các nhiệm vụ giám sát, trinh sát, bản đồ và điều chỉnh hỏa lực pháo binh (Agnes Helou / Breaking Defense)
Tập đoàn quốc phòng Trung Quốc Norinco giới thiệu xe bọc thép FL 50 tại Triển lãm. Xe nổi bật với giáp B6, động cơ Ford 6.8L V10 362 mã lực, chứa 14 người, đạt tốc độ 150 km/h và trang bị tháp pháo hơi cay. (Agnes Helou / Breaking Defense)
Tập đoàn đóng tàu đa quốc gia Pháp CMN Naval cho biết, chiếc tàu DV 10 này có thể đạt tốc độ 90 hải lý/giờ, tương đương hơn 100 dặm/giờ. Được chế tạo với thân tàu bằng sợi carbon dựa trên thiết kế tàu đua ngoài khơi đã được chứng minh hiệu quả, có chiều dài 10,2 mét .(Agnes Helou / Breaking Defense)
Một trong những hệ thống của Nga được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 là Sarma, bệ phóng di động do Rostec sản xuất và Rosoboronexport xuất khẩu. Hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) 300mm thế hệ mới của Nga, được thiết kế với bệ phóng 6 ống, tích hợp điều khiển hỏa lực hóa học và đường dẫn tự động(Agnes Helou / Breaking Defense)
Những vũ khí mới Nga trình làng tại WDS 2026.
Tuệ Minh
breakingdefense.com
#Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 #Công nghệ quốc phòng mới #Hợp tác quốc tế trong quốc phòng #Các hệ thống vũ khí tiên tiến #Gian hàng các doanh nghiệp quốc phòng #Xe chiến đấu và phương tiện đặc biệt

