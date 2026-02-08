Hà Nội

Nhóm nhạc của Diệu Nhi mừng tất niên theo cách rất riêng

Giải trí

Nhóm nhạc của Diệu Nhi - Dương Hoàng Yến - Hậu Hoàng khiến khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc tất niên đầy tiếng cười.

Nhóm nhạc XYNTRA gồm Diệu Nhi – Dương Hoàng Yến – Hậu Hoàng cùng nhau đi ăn uống, ca hát để khép lại một năm làm việc bận rộn. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Nhóm nhạc XYNTRA gồm Diệu Nhi – Dương Hoàng Yến – Hậu Hoàng cùng nhau đi ăn uống, ca hát để khép lại một năm làm việc bận rộn. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Diệu Nhi (ngoài cùng bên trái) cho biết buổi tất niên của nhóm bắt đầu từ 10h sáng và kết thúc sớm do Dương Hoàng Yến phải di chuyển ở Hà Nội chạy show. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Diệu Nhi (ngoài cùng bên trái) cho biết buổi tất niên của nhóm bắt đầu từ 10h sáng và kết thúc sớm do Dương Hoàng Yến phải di chuyển ở Hà Nội chạy show. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Hậu Hoàng bày tỏ: “Tất niên của XYNTRA kiểu: 10 rưỡi sáng đi ăn, 12h30 đi hát karaoke, 13h30 giải tán, ai về nhà nấy. Hoá ra tất niên của người trưởng thành là như thế sao". Ảnh: FB Diệu Nhi.
Hậu Hoàng bày tỏ: “Tất niên của XYNTRA kiểu: 10 rưỡi sáng đi ăn, 12h30 đi hát karaoke, 13h30 giải tán, ai về nhà nấy. Hoá ra tất niên của người trưởng thành là như thế sao". Ảnh: FB Diệu Nhi.
Dương Hoàng Yến đăng tải video cả nhóm đi hát karaoke, giới thiệu vui: “Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết, đây là nhóm XYNTRA”. Ảnh: FB Diệu Nhi.
Dương Hoàng Yến đăng tải video cả nhóm đi hát karaoke, giới thiệu vui: “Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết, đây là nhóm XYNTRA”. Ảnh: FB Diệu Nhi.
Ngoài các buổi tất niên, nhóm nhạc của Diệu Nhi vẫn thường xuyên hội ngộ trong những dịp lễ, Tết hoặc khi có thời gian rảnh hiếm hoi. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Ngoài các buổi tất niên, nhóm nhạc của Diệu Nhi vẫn thường xuyên hội ngộ trong những dịp lễ, Tết hoặc khi có thời gian rảnh hiếm hoi. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Ba thành viên XYNTRA từng cùng nhau ăn uống, mừng Giáng sinh năm 2025, thể hiện sự gắn bó ngoài công việc nghệ thuật. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Ba thành viên XYNTRA từng cùng nhau ăn uống, mừng Giáng sinh năm 2025, thể hiện sự gắn bó ngoài công việc nghệ thuật. Ảnh: FB Hậu Hoàng.
Diệu Nhi – Dương Hoàng Yến – Hậu Hoàng trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ mùa 11. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Diệu Nhi – Dương Hoàng Yến – Hậu Hoàng trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ mùa 11. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Về việc lập nhóm nhạc, Diệu Nhi chia sẻ trên Đẹp, khi mở lời mời Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng tham gia dự án âm nhạc cùng mình cả hai đều vui vẻ, thậm chí rất nhiệt tình, ủng hộ cho cô. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Về việc lập nhóm nhạc, Diệu Nhi chia sẻ trên Đẹp, khi mở lời mời Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng tham gia dự án âm nhạc cùng mình cả hai đều vui vẻ, thậm chí rất nhiệt tình, ủng hộ cho cô. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Lý giải về cái tên XYNTRA, Diệu Nhi hài hước chia sẻ đã nhờ chat GPT kết hợp X (bí ẩn) và Intra (gợi sự sâu sắc). Cuối cùng một cái tên nghe lạ lẫm thú vị ra đời. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Lý giải về cái tên XYNTRA, Diệu Nhi hài hước chia sẻ đã nhờ chat GPT kết hợp X (bí ẩn) và Intra (gợi sự sâu sắc). Cuối cùng một cái tên nghe lạ lẫm thú vị ra đời. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến.
Tháng 1/2025, nhóm XYNTRA ra mắt MV Quăng hết đi. Ảnh: Đẹp.
Tháng 1/2025, nhóm XYNTRA ra mắt MV Quăng hết đi. Ảnh: Đẹp.
Diệu Nhi chia sẻ trên Tiền Phong: "Bài hát ấp ủ hơn 4 năm trời giờ mới dám tung, cho Nhi thấy các cánh tay đón chờ dự án lần này đi". Ảnh: Đẹp.
Diệu Nhi chia sẻ trên Tiền Phong: "Bài hát ấp ủ hơn 4 năm trời giờ mới dám tung, cho Nhi thấy các cánh tay đón chờ dự án lần này đi". Ảnh: Đẹp.
