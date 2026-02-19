Hà Nội

Nhan sắc vượt thời gian của 'hot girl Đà Lạt' Kelly Nguyễn

Nhan sắc vượt thời gian của 'hot girl Đà Lạt' Kelly Nguyễn

Từng là cái tên 'phủ sóng' khắp các mặt báo tuổi teen hơn 10 năm trước, Kelly Nguyễn ở hiện tại vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang cuốn hút.

Kelly Nguyễn tên thật là Nguyễn Thụy Tú Anh, sinh năm 1990 tại Lâm Đồng, từng được mệnh danh là "hot girl đẹp nhất Đà Lạt".
Thời gian mới bước ra từ Miss Teen vào năm 2008, Kelly Nguyễn là một trong những gương mặt đình đám. Cô phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội với tư cách người mẫu ảnh.
Sau một khoảng thời gian được biết đến với nhiều tai tiếng không đáng có trong showbiz và không có nhiều hoạt động nghệ thuật đáng kể, Kelly Nguyễn dần trở nên dè dặt và kín tiếng hơn về đời tư.
Cô cũng không hề giấu giếm khi công khai mình từng phẫu thuật thẩm mỹ 6 lần để chỉnh sửa phần mũi, cằm và mắt. Sau khi "ở ẩn", cô dành thời gian chăm sóc nhan sắc của mình.
Ở hiện tại, dù đã bước sang tuổi 36, nhưng nàng hot girl gốc Đà Lạt vẫn giữ được gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết và thần thái vô cùng rạng rỡ.
So với vẻ ngoài lém lỉnh, đáng yêu thời mới nổi sau cuộc thi Miss Teen 2008, Kelly Nguyễn của hiện tại mang vẻ đẹp mặn mà, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung.
Nhiều người hâm mộ nhận xét cô dường như đang "lão hóa ngược" khi đứng cạnh các đàn em gen Z mà không hề có sự chênh lệch.
Bên cạnh đó, nhìn vào nhan sắc hiện tại của nàng hot girl, khó có thể nhận ra dấu hiệu của việc thẩm mỹ thất bại ngày nào.
Kelly Nguyễn rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Cô theo đuổi phong cách thanh lịch, sang trọng và quý phái. Đặc biệt, gu thời trang của cô luôn đi kèm với những phụ kiện hàng hiệu tinh tế như túi xách Louis Vuitton, càng làm tôn lên cuộc sống sang chảnh, viên mãn hiện tại.
Hiện tại, Kelly Nguyễn không còn hoạt động quá dày đặc trong showbiz mà tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, "hot girl tuổi Ngựa" vẫn luôn khẳng định được sức hút riêng biệt, không hề bị lãng quên giữa dàn hot girl trẻ mới nổi.
