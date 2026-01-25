Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà trong ngõ như hệ sinh thái thu nhỏ giữa Hà Nội

Bất động sản

Nhà trong ngõ như hệ sinh thái thu nhỏ giữa Hà Nội

Con hẻm sân vườn giống như mạch máu xanh nối liền với lõi của ngôi nhà, giúp kết nối tự nhiên giữa con người với thiên nhiên, dù diện tích đất rất hẹp.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trong bối cảnh Hà Nội vội vã, phát triển nhanh và hệ sinh thái mất cân bằng, việc tạo ra không gian sống gần gũi với thiên nhiên là điều rất quan trọng mang đến sự thư giãn. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Trong bối cảnh Hà Nội vội vã, phát triển nhanh và hệ sinh thái mất cân bằng, việc tạo ra không gian sống gần gũi với thiên nhiên là điều rất quan trọng mang đến sự thư giãn. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Kế thừa kiến ​​trúc bản địa của nhà ống truyền thống, ngôi nhà làm mát thụ động, tối đa hóa diện tích xanh từ lối vào, sân trong và vườn trên mái. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Kế thừa kiến ​​trúc bản địa của nhà ống truyền thống, ngôi nhà làm mát thụ động, tối đa hóa diện tích xanh từ lối vào, sân trong và vườn trên mái. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Các không gian xanh từ sân vườn trong hẻm đến sân trong tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Các không gian xanh từ sân vườn trong hẻm đến sân trong tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Kiến trúc sư sử dụng bẫy gió từ ngõ vườn, sân trong giúp cho các phòng đều có làn gió mát vào mùa hè. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Kiến trúc sư sử dụng bẫy gió từ ngõ vườn, sân trong giúp cho các phòng đều có làn gió mát vào mùa hè. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Trong không gian xanh, các loại gia vị, thảo mộc được trồng cùng tinh dầu giúp xua đuổi côn trùng và thư giãn tinh thần. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Trong không gian xanh, các loại gia vị, thảo mộc được trồng cùng tinh dầu giúp xua đuổi côn trùng và thư giãn tinh thần. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Việc sử dụng vật liệu địa phương và công thức đất ô liu cải tiến cũng giúp tối đa hóa khả năng làm mát và hút ẩm. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Việc sử dụng vật liệu địa phương và công thức đất ô liu cải tiến cũng giúp tối đa hóa khả năng làm mát và hút ẩm. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Các không gian sinh hoạt được bố trí ôm lấy khoảng sân giữa, đồng thời là nơi sinh hoạt chung của đại gia đình. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Các không gian sinh hoạt được bố trí ôm lấy khoảng sân giữa, đồng thời là nơi sinh hoạt chung của đại gia đình. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Điểm nhấn của công trình là sử dụng những vật liệu bản địa, gần gũi nhưng có khả năng thích ứng khí hậu cao. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Điểm nhấn của công trình là sử dụng những vật liệu bản địa, gần gũi nhưng có khả năng thích ứng khí hậu cao. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Vật liệu chính là đất ô liu, hỗn hợp vật liệu được biến tính theo phương pháp truyền thống của miền Bắc Việt Nam giúp mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Vật liệu chính là đất ô liu, hỗn hợp vật liệu được biến tính theo phương pháp truyền thống của miền Bắc Việt Nam giúp mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Nội thất theo phong cách tối giản với màu sắc bản địa bao gồm đá tự nhiên, sỏi, gỗ tự nhiên và vải thổ cẩm bản địa. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Nội thất theo phong cách tối giản với màu sắc bản địa bao gồm đá tự nhiên, sỏi, gỗ tự nhiên và vải thổ cẩm bản địa. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Các đường cong giúp xóa bỏ ranh giới góc cạnh của hình khối. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Các đường cong giúp xóa bỏ ranh giới góc cạnh của hình khối. Ảnh: Cao Xuân Hoa
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Không gian sống gần gũi với thiên nhiên #Kiến trúc nhà ống truyền thống #Thiết kế xanh và bền vững #Sử dụng vật liệu địa phương #Không gian xanh và ánh sáng tự nhiên #Kiến trúc mát mẻ thụ động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT