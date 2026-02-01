Hà Nội

Năng lực sinh tồn kỳ diệu của loài thú tí hon chỉ có ở sa mạc Gobi

Giải mã

Năng lực sinh tồn kỳ diệu của loài thú tí hon chỉ có ở sa mạc Gobi

Hamster Roborovski (Phodopus roborovskii) là loài gặm nhấm nhỏ bé nhưng đầy năng lượng, thích nghi hoàn hảo với môi trường hoang mạc khắc nghiệt Trung Á.

T.B (tổng hợp)
Loài hamster nhỏ nhất thế giới. Hamster Roborovski trưởng thành chỉ dài khoảng 4–5 cm, nặng 20–25 gram, nhỏ hơn hầu hết các loài hamster khác, giúp chúng giảm thất thoát nước và nhiệt trong sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc từ các hoang mạc lạnh. Dù ngày nay được nuôi phổ biến trong nhà, Hamster Roborovski có nguồn gốc tự nhiên ở hoang mạc Gobi, sa mạc Kazakhstan và vùng Trung Á, nơi ban ngày nóng, ban đêm lạnh sâu, buộc chúng tiến hóa khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Gần như không cần uống nước. Trong tự nhiên, hamster Roborovski hấp thụ nước chủ yếu từ hạt khô và thực vật, thận của chúng cực kỳ hiệu quả trong việc tái hấp thu nước. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc. So với kích thước cơ thể, Roborovski được xem là loài hamster chạy nhanh nhất, giúp chúng né tránh kẻ săn mồi trên địa hình trống trải. Ảnh: Pinterest.
Ít thể hiện hành vi hung hăng. Không giống nhiều loài hamster hoang mạc sống đơn độc và khá hung dữ, Roborovski có thể sống hiền hoa theo cặp hoặc nhóm nhỏ nếu điều kiện môi trường cho phép. Ảnh: Pinterest.
Đào hang rất sâu và phức tạp. Hệ thống hang của chúng có thể sâu hơn 1 mét, gồm nhiều buồng ngủ, buồng tích trữ thức ăn và đường thoát hiểm phụ để tránh thú săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Thính giác và khứu giác cực nhạy. Trong môi trường ít vật che chắn, Roborovski dựa nhiều vào khả năng nhận biết âm thanh tần số cao và mùi để phát hiện nguy hiểm từ xa. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ cao so với kích thước. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hamster Roborovski vẫn có thể sống 2–3 năm, một con số ấn tượng đối với loài gặm nhấm nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Năng lực sinh tồn loài thú nhỏ #Đặc điểm hamster Roborovski #Khả năng thích nghi sa mạc #Hệ thống hang động phức tạp #Khả năng sinh tồn và tuổi thọ cao

