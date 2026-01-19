Mở mộ cổ thời Đồ Đồng, giật mình dung mạo 'Quý bà Ngà voi'

Hà Nội

Ở Tây Ban Nha, người phụ nữ được biết đến với cái tên "Quý bà Ngà voi", được chôn cất trong một ngôi mộ kỳ lạ, độc đáo.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Khi tiến hành thăm dò tại khu vực Valencia, Tây Ban Nha, các chuyên gia thuộc Bảo Tàng Quốc Gia Tây Ban Nha bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Đó là ngôi mộ của người phụ nữ được biết đến với cái tên "Quý bà Ngà voi", bởi trong mộ bà có chôn theo rất nhiều ngà voi. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Ước tính ngôi mộ này có niên đại từ 3.200 năm trước, thuộc Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Đây là ngôi mộ Thời Kỳ Đồ Đồng duy nhất được xây dựng công phu tìm thấy tại khu vực. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Ngoài ngà voi, nhóm còn phát hiện bộ sưu tập đồ vật quý hiếm và có giá trị lớn nhất trong khu vực, bao gồm đá lửa chất lượng cao, vỏ trứng đà điểu, hổ phách và một con dao găm bằng pha lê đá. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Những phát hiện này cho thấy địa vị cao mà người phụ nữ có thể nắm giữ trong xã hội cổ đại này. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Người ta cho rằng, ngôi mộ được xây dựng bởi những người tự nhận là hậu duệ của bà. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
