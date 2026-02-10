Hà Nội

Mở mộ cổ 4.000 năm ở Sudan, hé lộ bí ẩn nền văn minh sông Nile

Kho tri thức

Mở mộ cổ 4.000 năm ở Sudan, hé lộ bí ẩn nền văn minh sông Nile

Ngôi mộ 4.000 năm tuổi hé lộ về một nền văn minh sông Nile bị lãng quên.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Một ngôi mộ biệt lập 4.000 năm tuổi ở sa mạc Bayuda của Cộng Hòa Sudan đang hé lộ những hiểu biết hiếm hoi về các nghi lễ đám tang và cuộc sống thường nhật của một nền văn minh sông Nile ít được biết đến. Ảnh: @Henryk Paner.
Một trong những phát hiện nổi bật nhất tại ngôi mộ này là một chiếc bình đất sét được trang trí bằng một vạch đen đã phai màu. Bên trong là tàn tích của than lửa, bao gồm cả xương động vật cháy xém, phân hóa thạch và mảnh vụn côn trùng. Ảnh: @Henryk Paner.
Tiến sĩ Henryk Paner, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết lửa hiếm khi được ghi nhận trong các nghi thức chôn cất của người Kerma, nên ông gọi đây là một nghi lễ bất thường và "bí ẩn" có thể liên quan đến một bữa tiệc tang lễ cổ xưa nào đó. Ảnh: @Henryk Paner.
Vật dụng thứ hai là một chiếc bát đất sét úp ngược được đặt phía trên người đã khuất. Ảnh: @Henryk Paner.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, việc đặt chiếc bát úp ngược có thể tượng trưng cho "sự trống rỗng của cuộc sống", đánh dấu sự chuyển tiếp của cá nhân đó sang cõi thế giới bên kia. Ảnh: @Henryk Paner.
Trong ngôi mộ còn có 82 hạt cườm bằng gốm sứ màu xanh lam gần cổ người đàn ông. Ảnh: @Henryk Paner.
Phân tích hài cốt cho thấy người này là một người đàn ông trong độ tuổi từ 30 đến 40, có thân hình vạm vỡ và chiều cao khoảng 164,2 cm. Các đốt sống thắt lưng bị dẹt và mòn nặng ở xương sườn bên trái cho thấy hoạt động thể chất cường độ cao, lặp đi lặp lại. Các dấu hiệu viêm nhiễm và mô xương dày lên ở hộp sọ hé lộ các giai đoạn thiếu dinh dưỡng, bệnh tật hoặc chấn thương trong quá khứ. Ảnh: @Henryk Paner.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
