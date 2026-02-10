Hà Nội

Mộ đá cổ 5.000 năm tại Tây Ban Nha hé mở bí ẩn chưa từng thấy

Kho tri thức

Mộ đá cổ 5.000 năm tại Tây Ban Nha hé mở bí ẩn chưa từng thấy

Các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Cádiz công bố một ngôi mộ đá cổ 5.000 năm tuổi được bảo tồn tốt ở miền nam Tây Ban Nha.

Công trình ngôi mộ đá này được xác định là Dolmen I thuộc nghĩa trang La Lentejuela ở Teba, tỉnh Málaga. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Nó dài khoảng 13 mét và có bố cục bên trong phức tạp với nhiều hầm chứa hài cốt và nhiều đồ tùy táng quý giá. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Bên cạnh đó, các chuyên gia còn thu hồi được những vật phẩm quý giá được chế tác từ ngà voi, hổ phách, vỏ sò biển và đá lửa được chế tác tinh xảo. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Cả mũi tên, lưỡi dao lớn và một cây giáo mác đặc biệt cũng được khai quật. Ảnh: @Đại học Cádiz.
“Đây có thể là một trong những công trình mộ đá đồ sộ và hoàn chỉnh nhất ở toàn vùng Andalucia”, Giáo sư Serafín Becerra, giám đốc Bảo tàng Teba và đồng trưởng dự án, cho biết trong một tuyên bố. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Tình trạng đặc biệt của công trình này sẽ cho phép các chuyên gia tìm hiểu chi tiết về cuộc sống và tín ngưỡng của các cộng đồng cổ xưa. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Việc nghiên cứu nó cũng sẽ hé lộ những thông tin mới về nghi lễ tang lễ và giao thương đường dài trong thế kỷ thứ ba Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
