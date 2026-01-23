Hà Nội

Lưu ý khi săn băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn để chuyến đi an toàn, trọn vẹn

Du lịch

Lưu ý khi săn băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn để chuyến đi an toàn, trọn vẹn

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), tạo nên khung cảnh hiếm có như châu Âu. Du khách cần chuẩn bị kỹ để săn băng tuyết an toàn, trọn vẹn.

Vâng Giang/ FB Cáo Lang Thang
Băng tuyết đã xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn, biến vùng núi cao của xứ Lạng thành khung cảnh trắng xóa, đẹp như cổ tích. Những cành cây, bụi cỏ, hàng rào và lối đi đều được phủ một lớp băng giá dày, lấp lánh trong làn sương mù buổi sớm, thu hút đông đảo du khách và các tín đồ du lịch trải nghiệm, chụp ảnh. Tuy nhiên, vẻ đẹp mong manh của băng tuyết cũng đi kèm không ít rủi ro nếu thiếu chuẩn bị, đòi hỏi du khách phải có kế hoạch kỹ lưỡng để chuyến đi vừa an toàn vừa trọn vẹn.
Theo kinh nghiệm của travel blogger Cáo lang thang, thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp là sáng sớm, khi nhiệt độ còn thấp và băng tuyết chưa kịp tan. Không ít du khách lựa chọn lên Mẫu Sơn từ đêm hôm trước, nghỉ lại trên đỉnh để sáng hôm sau có thể check-in sớm, tránh cảnh đông đúc và bắt trọn lớp băng dày, sắc nét nhất. Tuy nhiên, do số lượng nhà nghỉ, khách sạn trên đỉnh còn hạn chế, việc đặt phòng không phải lúc nào cũng thuận lợi, thậm chí có người phải ngủ tạm trên ô tô để chờ bình minh. Vì vậy, việc chủ động tìm hiểu trước chỗ ở hoặc chuẩn bị phương án nghỉ ngơi phù hợp là điều rất cần thiết.
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trang phục giữ ấm được xem là yếu tố quyết định trải nghiệm. Du khách nên mặc theo nguyên tắc nhiều lớp, với áo giữ nhiệt bên trong, áo len ở giữa và áo khoác ngoài chống gió, chống nước. Quần dày, không thấm nước sẽ giúp hạn chế tình trạng ngấm lạnh, đặc biệt cần tránh quần jeans mỏng. Găng tay, mũ len, khăn quàng cổ là những vật dụng không thể thiếu, nhiều người ưu tiên găng tay hở ngón có nắp chụp để thuận tiện chụp ảnh mà không phải tháo ra liên tục, tránh mất nhiệt và nguy cơ bỏng lạnh. Giày chống trượt, đế bám tốt cũng là yêu cầu bắt buộc bởi băng giá khiến mặt đường vô cùng trơn trượt.
Việc di chuyển trên băng tuyết đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa. Du khách được khuyến cáo đi chậm, bước ngắn, không chạy nhảy hay nô đùa trên băng. Những khu vực băng mỏng, băng phủ trên đá hoặc cành cây cần tuyệt đối tránh giẫm lên để hạn chế trơn trượt, té ngã. Nếu di chuyển vào buổi tối hoặc sáng sớm khi sương mù dày, việc mang theo đèn pin, pin dự phòng và đảm bảo điện thoại luôn đầy pin là rất quan trọng, bởi nhiệt độ thấp khiến pin hao nhanh hơn bình thường.
Với những ai có ý định tự lái xe lên đỉnh Mẫu Sơn, cần cân nhắc kỹ năng lái và điều kiện thời tiết. Chỉ những người có tay lái vững mới nên tự điều khiển phương tiện, nếu không, lựa chọn taxi, xe ôm hoặc đi bộ ở các đoạn nguy hiểm sẽ an toàn hơn. Đặc biệt, không nên cố lái xe lên những đoạn dốc có băng đóng dày. Trường hợp đi xe máy, cần về số thấp, giữ khoảng cách xa và tuyệt đối tránh phanh gấp để hạn chế nguy cơ trượt ngã.
Trong thời tiết giá lạnh, ăn uống và chăm sóc sức khỏe cũng không thể xem nhẹ. Du khách nên mang theo nước ấm và các loại đồ ăn nhanh giàu năng lượng như socola, bánh, kẹo để bổ sung năng lượng kịp thời. Việc sử dụng rượu bia khi trời lạnh không được khuyến khích bởi có thể gây hạ thân nhiệt. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như tê tay chân, chóng mặt, run liên tục, cần dừng lại nghỉ ngơi và giữ ấm ngay.
Bên cạnh đó, việc chụp ảnh trong băng tuyết cũng cần chú ý bảo vệ thiết bị. Pin điện thoại và máy ảnh thường tụt rất nhanh, vì vậy nên để pin trong túi áo ấm hoặc sử dụng miếng dán giữ nhiệt. Thiết bị điện tử cần tránh tiếp xúc trực tiếp với tuyết hoặc nước để hạn chế hư hỏng. Khi mải mê chụp ảnh, du khách cũng cần quan sát xung quanh, đặc biệt là khu vực mép dốc, taluy để đảm bảo an toàn.
Giữa khung cảnh băng tuyết hiếm có, ý thức bảo vệ môi trường và tôn trọng cộng đồng địa phương là điều không thể thiếu. Du khách không nên bẻ cây, bẻ cành dù băng tuyết phủ rất đẹp; không xả rác bừa bãi và luôn tuân thủ hướng dẫn của người dân cũng như lực lượng chức năng.
