Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Lộc trời" xưa không ai ngó nay gần 1 triệu đồng/kg

Kinh doanh

"Lộc trời" xưa không ai ngó nay gần 1 triệu đồng/kg

Nhờ hương vị đậm đà, mật ong khoái được người thành phố lùng mua dù giá có thể lên tới cả triệu đồng mỗi lít.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ẩn mình trên những ngọn cây cao giữa rừng sâu, tổ ong khoái được xem là "lộc trời" ban tặng cho núi rừng. Trước đây, mật ong khoái chỉ người dân bản địa sử dụng. Ảnh: Vhoney
Ẩn mình trên những ngọn cây cao giữa rừng sâu, tổ ong khoái được xem là "lộc trời" ban tặng cho núi rừng. Trước đây, mật ong khoái chỉ người dân bản địa sử dụng. Ảnh: Vhoney
Nhưng ngày nay, giá mật ong khoái có thể lên tới 900.000 đồng/lít và trở thành đặc sản quý được nhiều khách hàng săn lùng. Ảnh: Internet
Nhưng ngày nay, giá mật ong khoái có thể lên tới 900.000 đồng/lít và trở thành đặc sản quý được nhiều khách hàng săn lùng. Ảnh: Internet
Ong khoái thường chọn những nơi hiểm trở như vách đá, tán cây cao để làm tổ. Ảnh: Internet
Ong khoái thường chọn những nơi hiểm trở như vách đá, tán cây cao để làm tổ. Ảnh: Internet
Loài ong này rất hung dữ, sẵn sàng tấn công khi bị đe dọa. Vì vậy, việc lấy mật ong đòi hỏi người gan dạ, có sức khỏe và kỹ năng đi rừng. Ảnh: Internet
Loài ong này rất hung dữ, sẵn sàng tấn công khi bị đe dọa. Vì vậy, việc lấy mật ong đòi hỏi người gan dạ, có sức khỏe và kỹ năng đi rừng. Ảnh: Internet
Thời điểm lý tưởng để thu hoạch mật ong khoái là từ tháng 3 đến tháng 6 khi hoa rừng nở rộ. Ảnh: Internet
Thời điểm lý tưởng để thu hoạch mật ong khoái là từ tháng 3 đến tháng 6 khi hoa rừng nở rộ. Ảnh: Internet
Người thợ phải vượt qua những con dốc cheo leo hơn 2km và trèo lên ngọn cây cao khoảng 20 mét. Ảnh: Dân Việt
Người thợ phải vượt qua những con dốc cheo leo hơn 2km và trèo lên ngọn cây cao khoảng 20 mét. Ảnh: Dân Việt
Ong khoái thù rất dai. Nếu không may đụng vào tổ và bị một con đốt, cả đàn sẽ nhao vào đốt ngay và nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Dân Việt
Ong khoái thù rất dai. Nếu không may đụng vào tổ và bị một con đốt, cả đàn sẽ nhao vào đốt ngay và nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Dân Việt
Châm lửa hun khói từ dưới gốc là cách xua đuổi hàng nghìn con ong khoái. Ảnh: Dân Việt
Châm lửa hun khói từ dưới gốc là cách xua đuổi hàng nghìn con ong khoái. Ảnh: Dân Việt
Tổ ong khoái thường lớn, có thể thu từ 3 - 8 lít, thậm chí tổ đặc biệt cho tới 15 lít. Ảnh: Ấm thực Tây Bắc
Tổ ong khoái thường lớn, có thể thu từ 3 - 8 lít, thậm chí tổ đặc biệt cho tới 15 lít. Ảnh: Ấm thực Tây Bắc
Ong khoái gồm hai loại: ong khoái vàng dễ tìm hơn và ong khoái đen hiếm. Mật ong khoái đen giá có thể tới 1,3 triệu đồng/kg. Ảnh: Facebook
Ong khoái gồm hai loại: ong khoái vàng dễ tìm hơn và ong khoái đen hiếm. Mật ong khoái đen giá có thể tới 1,3 triệu đồng/kg. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Mật ong khoái đặc sản #Thu hoạch mật ong rừng #Giá trị cao của mật ong tự nhiên #Kỹ năng đi rừng lấy mật #Nguồn gốc và loại ong khoái #Nguy hiểm khi khai thác mật ong

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT