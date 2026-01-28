Hà Nội

Loài cây đẹp nhất dãy Himalaya, nhiều người lùng làm cảnh

Giải mã

Loài cây đẹp nhất dãy Himalaya, nhiều người lùng làm cảnh

Cây kim ngân Himalaya (Leycesteria formosa) là loài thực vật vừa đẹp vừa lạ, được coi là nữ hoàng của thế giới thực vật ở vùng núi cao nhất thế giới.

T.B (tổng hợp)
Có nguồn gốc từ dãy Himalaya hùng vĩ. Cây kim ngân Himalaya có xuất xứ từ khu vực Himalaya và miền Nam Trung Quốc, nơi khí hậu mát mẻ và độ ẩm cao. Môi trường núi rừng đã hình thành cho loài cây này khả năng thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt, từ sườn núi đá đến các thung lũng rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Thuộc họ kim ngân nhưng mang vẻ ngoài khác biệt. Dù cùng họ Caprifoliaceae với cây kim ngân quen thuộc, cây kim ngân Himalaya lại có dáng bụi thẳng đứng, thân rỗng và mềm. Ảnh: Pinterest.
Hoa rủ độc đáo với màu sắc tương phản. Hoa của loài cây này mọc thành chùm rủ xuống, được bao bọc bởi các lá bắc màu tím sẫm hoặc đỏ rượu vang. Phần hoa bên trong thường có màu trắng pha tím, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ và rất thu hút ánh nhìn. Ảnh: Pinterest.
Tỏa hương nhẹ vào mùa nở rộ. Vào mùa hè, khi hoa nở nhiều, cây kim ngân Himalaya tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu. Mùi hương này không quá nồng nhưng đủ để thu hút côn trùng thụ phấn như ong và bướm, góp phần duy trì vòng đời tự nhiên của loài. Ảnh: Pinterest.
Quả mọng hấp dẫn chim chóc. Sau mùa hoa, cây cho ra những quả mọng nhỏ, chuyển dần từ xanh sang tím đen khi chín. Đây là nguồn thức ăn ưa thích của nhiều loài chim, giúp phát tán hạt giống đi xa và mở rộng phạm vi sinh trưởng. Ảnh: wildfooduk.com.
Dễ chăm sóc và chịu lạnh khá tốt. Cây kim ngân Himalaya có thể chịu được nhiệt độ thấp và thích hợp với khí hậu ôn đới mát mẻ. Nó phát triển tốt trên đất ẩm, thoát nước tốt và không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá phức tạp, phù hợp với người làm vườn bán chuyên. Ảnh: Pinterest.
Được trồng làm cây cảnh ở nhiều quốc gia. Nhờ hình dáng đẹp và khả năng sinh trưởng nhanh, Leycesteria formosa được trồng phổ biến trong vườn cảnh tại châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, ở một số nơi, nó còn bị xem là loài ngoại lai có khả năng lan rộng mạnh. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
