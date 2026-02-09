Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lộ diện hình khắc 200.000 năm tuổi, thách thức lịch sử nhân loại

Giải mã

Lộ diện hình khắc 200.000 năm tuổi, thách thức lịch sử nhân loại

Một hình khắc cổ đại vừa được phát hiện ở Marbella khiến giới khoa học chấn động. Niên đại 200.000 năm có thể phá vỡ mọi kỷ lục trước đó về nghệ thuật tiền sử.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Các nhà khảo cổ học đến từ Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella đã phát hiện một phiến đá có khắc hình cổ ở Marbella. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Các nhà khảo cổ học đến từ Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella đã phát hiện một phiến đá có khắc hình cổ ở Marbella. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Được tìm thấy tại địa điểm Coto Correa ở khu phố Las Chapas thuộc Marbella, vùng Andalusia phía nam Tây Ban Nha, các chuyên gia ước tính hình khắc này có thể có niên đại hơn 200.000 năm tuổi, biến nó trở thành một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong khu vực. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Được tìm thấy tại địa điểm Coto Correa ở khu phố Las Chapas thuộc Marbella, vùng Andalusia phía nam Tây Ban Nha, các chuyên gia ước tính hình khắc này có thể có niên đại hơn 200.000 năm tuổi, biến nó trở thành một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong khu vực. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Tại hiện trường, các chuyên gia đã xác định một khối đá gabbro có khắc các đường thẳng kỳ lạ. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Tại hiện trường, các chuyên gia đã xác định một khối đá gabbro có khắc các đường thẳng kỳ lạ. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Phát hiện này cũng xác nhận sự hiện diện của con người ở Marbella trong Thời Kỳ Đồ Đá Cũ Sơ Kỳ, điều mà rất ít bằng chứng được ghi nhận ở Tây Ban Nha. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Phát hiện này cũng xác nhận sự hiện diện của con người ở Marbella trong Thời Kỳ Đồ Đá Cũ Sơ Kỳ, điều mà rất ít bằng chứng được ghi nhận ở Tây Ban Nha. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Phát hiện này cũng có thể làm sáng tỏ thêm về trí thông minh của loài người thời kỳ đầu, cung cấp thêm bằng chứng về tư duy biểu tượng từ rất lâu trước đây. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Phát hiện này cũng có thể làm sáng tỏ thêm về trí thông minh của loài người thời kỳ đầu, cung cấp thêm bằng chứng về tư duy biểu tượng từ rất lâu trước đây. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Đây cũng là khám phá đầu tiên thuộc loại này ở tỉnh Málaga, mở ra những hướng nghiên cứu mới về văn hóa và khả năng nhận thức của con người thời tiền sử. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Đây cũng là khám phá đầu tiên thuộc loại này ở tỉnh Málaga, mở ra những hướng nghiên cứu mới về văn hóa và khả năng nhận thức của con người thời tiền sử. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Ngoài ra, nghiên cứu này có thể thách thức những kiến ​​thức hiện có về nghệ thuật tiền sử ở Tây Ban Nha, có khả năng có niên đại trước cả nghệ thuật hang động cổ nhất từng được biết đến tới 100.000 năm tuổi. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Ngoài ra, nghiên cứu này có thể thách thức những kiến ​​thức hiện có về nghệ thuật tiền sử ở Tây Ban Nha, có khả năng có niên đại trước cả nghệ thuật hang động cổ nhất từng được biết đến tới 100.000 năm tuổi. Ảnh: @Hội Đồng Thành Phố Cổ Marbella.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Hình khắc #biểu tượng #đá #tàn tích #điêu khắc

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT