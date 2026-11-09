Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 08-11/11/ 2026. Chiều tối 9/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Tại lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nhật Bản trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Nhật Bản.

Sau lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. Trải qua 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, từ cấp lãnh đạo đến người dân, thông qua nhiều kênh khác nhau như Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Điều đáng chú ý là cả hai nước đều dành sự coi trọng và ưu tiên cao cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Các cơ chế đối thoại được duy trì hiệu quả; những nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao cũng như giữa các ban, bộ, ngành hai nước được triển khai nghiêm túc, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt đội danh dự

Trên nền tảng tin cậy chính trị đó, đan xen lợi ích kinh tế ngày càng chặt chẽ với nhiều điểm sáng nổi bật. Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), quan tâm và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Cùng với hợp tác song phương, Việt Nam và Nhật Bản cũng ngày càng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Có thể nói quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, tin cậy chính trị rất cao. Nhật Bản rất tích cực ủng hộ Việt Nam về nhiều vấn đề trên các diễn đàn song phương và đa phương. Điều này thể hiện Nhật Bản coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên các lĩnh vực, cũng cho thấy vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta.

Thủ tướng Takaichi Sanae giới thiệu thành phần đoàn cấp cao Nhật Bản

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực. Qua đó, chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước, cũng như vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.