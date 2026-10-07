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Nhà Khoa học - Vusta News

Lào Cai ra mắt 'lá chắn số' CDSH E-learning bảo vệ thanh niên trên mạng

Lào Cai giới thiệu bộ công cụ tự học trực tuyến CDSH E-learning, nâng cao kỹ năng an toàn thông tin cho thanh thiếu niên trong môi trường số.

Theo Thu Hà/ Vusta

Sáng 6/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YENBAI CDSH) và Câu lạc bộ Trí thức trẻ tổ chức Sự kiện ra mắt Bộ công cụ tự học trực tuyến CDSH E-learning. Sự kiện thuộc khuôn khổ Dự án “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Chuyên gia hướng dẫn cài bộ công cụtự học trực tuyến CDSH E-learning

Bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning chính thức ra mắt sau quá trình nghiên cứu, tham vấn chuyên môn, thử nghiệm thực tế và hoàn thiện. Nền tảng được thiết kế chuyên biệt, cung cấp các bài giảng trực quan, bài kiểm tra tương tác nhằm trang bị kỹ năng nhận diện cạm bẫy, rủi ro, bảo vệ an toàn thông tin và hình thành lối ứng xử văn minh trên môi trường số cho giới trẻ. Cấu phần của bộ công cụ gồm 3 phần: Ứng dụng di động; Hệ thống quản trị và hệ thống máy chủ; Bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning có sẵn trên 2 nền tảng di động iOS và Android.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning được coi là “lá chắn số” hữu hiệu giúp thanh thiếu niên, đặc biệt là các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao khả năng tự nhận diện mã độc cũng như các hành vi thao túng tâm lý, lừa đảo tinh vi trên môi trường số.

Ra mắt bộ công cụ tự học trực tuyến CDSH E-learning.
Ra mắt bộ công cụ tự học trực tuyến CDSH E-learning.

Tại lễ ra mắt, Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực hướng dẫn đoàn viên, khai thác tối đa hiệu quả của bộ công cụ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Sự kiện ra mắt bộ công cụ CDSH E-learning tạo tiền đề quan trọng giúp nhân rộng mô hình tự học kỹ năng số trong trường học và cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay.

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#lá chắn số #an ninh mạng #Lào Cai #CDSH E-learning #thanh niên #an toàn mạng

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