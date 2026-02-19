Hà Nội

Kho tri thức

Kinh ngạc "Giáo sĩ phơi khô" nguyên vẹn cả da, mô sau 300 năm

Một hầm mộ ở Áo lưu giữ, bảo quản một xác ướp bí ẩn được gọi là "giáo sĩ phơi khô". Sau hơn 300 năm, thi hài được bảo quản khá tốt, còn nguyên vẹn cả da, mô.

Tâm Anh (theo Archaeologymag)
Trong năm 2025, các nhà khoa học đã có giải mã quan trọng về một xác ướp được bảo quản cực kỳ tốt trong hầm mộ của một nhà thờ ở Áo. Không chỉ tìm ra danh tính của xác ướp, họ còn xác định được phương pháp ướp xác chưa từng được biết đến trước đây. Ảnh: A. G. Nerlich et al., Frontiers in Medicine (2025).
Cụ thể, hầm mộ của nhà thờ St. Thomas am Blasenstein có lưu giữ một xác ướp bí ẩn từ những năm 1700. Thi hài này được người địa phương gọi là "giáo sĩ phơi khô". Ảnh: A. G. Nerlich et al., Frontiers in Medicine (2025).
Trải qua hàng trăm năm, xác ướp của "giáo sĩ phơi khô" vẫn trong tình trạng đặc biệt tốt tới mức da và mô còn nguyên vẹn. Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia cố gắng xác định danh tính và nguyên nhân cái chết của vị giáo sĩ vẫn còn là bí ẩn. Ảnh: A. G. Nerlich et al., Frontiers in Medicine (2025).
Trong nhiều năm, một số nhà nghiên cứu nghi ngờ "giáo sĩ phơi khô" là thi hài của St. Thomas am Blasenstein. Ảnh: A. G. Nerlich et al., Frontiers in Medicine (2025).
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu do giáo sư y học Andreas Nerlich tại Đại học Ludwig-Maximilians Munich và các đồng nghiệp công bố gần đây cho thấy danh tính của "giáo sĩ phơi khô" là linh mục Franz Xaver Sidler von Rosenegg. Vị quý tộc này làm linh mục quản xứ tại nhà thờ St. Thomas am Blasenstein sống vào giữa thế kỷ 18. Ông qua đời khi khoảng 35 - 45 tuổi. Ảnh: Andreas Nerlich.
Kết quả chụp CT, phân tích hóa học các mẫu xương và mô của xác ướp cho thấy linh mục Franz có chế độ ăn uống chất lượng cao bao gồm ngũ cốc Trung Âu, các sản phẩm động vật trên cạn và cá nước ngọt - phù hợp với cuộc sống một nhà quý tộc và giáo sĩ. Ảnh: Andreas Nerlich.
Thi hài của linh mục Franz không có dấu hiệu của việc phải lao động nặng nhọc, củng cố giả bằng chứng cho thấy ông có lối sống tương đối ít vận động. Các chuyên gia cũng phát hiện bằng chứng chỉ ra vị linh mục này có thói quen hút thuốc lâu năm và mắc bệnh lao mãn tính, có thể đã xuất huyết phổi cấp tính và qua đời. Ảnh: Shutterstock/Simon Reisinger.
Sau khi qua đời, linh mục Franz được ướp xác bằng phương pháp đặc biệt, chưa từng ghi nhận trước đây. Nhóm chuyên gia phát hiện khoang chậu và bụng xác ướp chứa đầy vật liệu như vụn gỗ từ cây linh sam và vân sam, vải lanh, vải gai dầu. Ảnh: Andreas Nerlich.
Đồng thời, nhóm nghiên cứu tìm thấy dấu vết của kẽm clorua và một số nguyên tố khác. Họ cho rằng những thứ này đã giúp bảo quản xác ướp của linh mục Franz ở trạng thái khô tự nhiên và gần như nguyên vẹn theo thời gian. Ảnh: Andreas Nerlich.
Mời độc giả xem video: Khai quật xác ướp hơn 800 tuổi ở Peru. Nguồn: THĐT1.
#xác ướp #phương pháp ướp xác #linh mục #thi hài vẹn nguyên

