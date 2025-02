Xổ số An Giang: Dấu hiệu thông thầu trong các gói thầu in vé số?

Mâu thuẫn và chưa rõ ràng

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, từ năm 2020 - 2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang (Xổ số An Giang) 9 lần tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu in vé số truyền thống cho các năm 2021-2025. Mỗi năm 2 gói thầu (Gói thầu số 1 và Gói thầu số 2), mỗi gói thầu in 26 kỳ vé số; riêng năm 2024 tổ chức 1 gói thầu in vé số cho 52 kỳ của năm 2025. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 129 tỷ đồng.

Tất cả các gói thầu trên đều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu hạn chế, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ; riêng gói thầu năm 2024 là một giai đoạn một túi hồ sơ.

Về vấn đề này, trong Văn bản số 1634/XSKT-KHKD do ông Võ Trung Dũng, Giám đốc Xổ số An Giang ký ngày 22/11/2024 phản hồi các nội dung cần trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, cho rằng “năm 2024 áp dụng phương thương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo Khoản 1 Điều 30 Luật Đấu thầu năm 2023: “1.Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật này”.

Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi chúng tôi, không rõ vì “vô tình” hay “hữu ý” mà Xổ số An Giang đã không viện dẫn Điểm b Khoản 1 Điều 30 của Luật Đấu thầu 2023. Điểm b Khoản 1 Điều 30 của Luật Đấu thầu 2023 quy định về phương thức áp dụng một giai đoạn hai túi hồ sơ như sau:

b)Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.

Theo quy định, phương thức lựa chọn nhà thầu phải phù hợp với hình thức lựa chọn nhà thầu. Theo Điều 22 Luật Đấu thầu 2023, thì “Đấu thầu hạn chế là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu được mời tham dự thầu, áp dụng trong các trường hợp sau đây: 1. Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”.

Đối với các gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu hạn chế vì lí do trên (Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”), thì áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu phải theo Điểm b Khoản 1 Điều 30 của Luật Đấu thầu 2023, đó là phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Quyết định số 98/QĐ-XSKT của bà Phan Thị Kim Hai, Chủ tịch Xổ số An Giang phê duyệt liên danh In An Giang - Phát Tài trúng Gói thầu In 52 kỳ vé số truyền thống An Giang (Công in) năm 2025. “Do vậy, tại phần trả lời Xổ số An Giang cho rằng vừa áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu hạn chế do đòi hỏi cao về kỹ thuật, nhưng lại áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ là có thể có dấu hiệu mâu thuẫn và chưa rõ ràng”, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định.

Dấu hiệu thông thầu?

Trở lại với gói thầu trên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 31/7/2024 của Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Công ty Cổ phần In số 7 bị đánh giá “không đạt” về năng lực và kinh nghiệm, lí do là Công ty Cổ phần In số 7 không thực hiện làm rõ E-HSDT. Trong E-HSDT của Công ty Cổ phần In số 7 không đính kèm các tài liệu như “Cam kết trong trong đơn dự thầu về thực hiện kê khai thuế và nộp thuế; báo cáo tài chính/tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế; báo cáo kiểm toán/tài liệu đính kèm khác”. Nên bên mời thầu có yêu cầu làm rõ, nhưng nhà thầu này không thực hiện làm rõ.

Do bị chấm “không đạt” về năng lực và kinh nghiệm, nên Công ty Cổ phần In số 7 không được xét đánh giá về kỹ thuật. Do đó, chỉ đánh giá về kỹ thuật đối với Liên danh In An Giang - Phát Tài và Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ.

Ở phần đánh giá về cung cấp thông tin liên quan kỹ thuật, Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ bị đánh giá là “không đạt”, lí do là nhà thầu này không thực hiện làm rõ E-HSDT. Trong E-HSDT, nhà thầu này không đính kèm CCCD/CMND của nhân sự chủ chốt, nên ngày 23/7/2024, bên mời thầu có thông báo yêu cầu làm rõ nhưng Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ không thực hiện làm rõ nên bị đánh giá là “không đạt”.

Do đó, chỉ còn liên danh In An Giang - Phát Tài có mặt ở phần đánh giá kỹ thuật mẫu vé chào hàng và được đánh giá là “đạt” và được phê duyệt trúng thầu.

Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 quy định 9 hành vi bị cấm trong đấu thầu kể từ ngày 1/1/2024, trong đó có hành vi thứ (3) Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:

- Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Cổ phần In số 7 và Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ có năng lực, kinh nghiệm vì tham gia trúng thầu in vé số cho một số tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, hai nhà thầu này lần lượt “không chịu” làm rõ E-HSDT theo đề nghị của bên mời thầu; hơn nữa, vấn đề mà bên mời thầu đề nghị làm rõ lại là những vấn đề hết sức sơ đẳng mà nhà thầu cần phải chuẩn bị để dự thầu hay làm rõ nếu được đề nghị làm rõ. Đây là dấu hiệu của sự thông thầu để liên danh In An Giang - Phát Tài trúng thầu.

Chúng tôi đã gửi đến những thông tin trên, đồng thời hỏi Xổ số An Giang rằng “Quý công ty có phát hiện ra vấn đề này để vào cuộc làm rõ hay chưa”? Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi của Xổ số An Giang, không trả lời nội dung này!

Trong khi đó, sau khi viện dẫn các quy định về pháp luật đấu thầu, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng đối với việc Công ty Cổ phần In số 7 và Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ “không chịu” làm rõ E-HSDT dù có năng lực, kinh nghiệm,.. có nằm trong nhóm 9 hành vi bị cấm theo Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 hay không, cần phải xem xét, đánh giá một cách toàn diện qua quá trình điều tra xác minh trong từng thời điểm, trường hợp cụ thể để xem có hành vi cố ý, hoặc dàn xếp hay không. Do đó, chưa thể xác định có thuộc nhóm 9 hành vi bị cấm theo Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 hay không.