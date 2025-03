TPHCM: Gói thầu gần 11 tỷ xây cống Rạch Cầu Ngang về tay ai?

Dự án đầu tư Xây dựng mới cống rạch Cầu Ngang được UBND TP Thủ Đức (TP HCM) phê duyệt tại Quyết định số 8594/QĐ-UBND ngày 30/6/2024; đến ngày 28/8/2024 cơ quan này có Quyết định số 11156/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên.

Tiếp đó, ngày 7/2/2025, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức có Quyết định số E2500035701_2502071240 phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Gói thầu số 8: Xây lắp (bao gồm chi phí Đảm bảo an toàn giao thông và dự phòng phí) thuộc dự án Xây dựng mới Cống Rạch Cầu Ngang, TP Thủ Đức.

Một phần Quyết định số KQ2500035701_2503061737. Nguồn MSC.

Đồng thời, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu trên tại Quyết định số KQ2500035701_2503061737 ngày 7/3/2025. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát); với giá trúng thầu 10,995 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 300 ngày.

Theo E-HSMT, gói thầu Gói thầu số 8 do Công ty TNHH Thiết kế Giám sát thi công XD An Thịnh lập, Công ty TNHH Minh Phạm thẩm định; Gói thầu được hoàn thành mở đóng thầu ngày 17/2/2025; giá dự toán gói thầu 11,416 tỷ đồng; theo Biên bản mở thầu, ngoài Công ty Thịnh Phát còn có Công ty TNHH XD Duy Bình tham dự nhưng trượt thầu do kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm không đáp ứng theo E-HSDT.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH TM DV thi công XD cầu đường Hồng An tham dự nhưng trượt thầu, do không đạt kết quả đánh giá về kỹ thuật. Cụ thể, phần bản vẽ biện pháp thi công tổng thể của nhà thầu chưa thể hiện đầy đủ theo yêu cầu, chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế, điều kiện thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng; Mục 1.2a. Biện pháp tổ chức thi công: Phần “tháo dỡ cầu cũ, cống cũ” nhà thầu chưa thuyết minh biện pháp thi công theo yêu cầu; Mục 5d. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: Nhà thầu chưa trình bày biện pháp tổ chức giao thông trong quá trình khai thác…

Nhà thầu “ruột” tại Củ Chi, Bình Chánh, Bình Tân…

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thịnh Phát được thành lập tháng 7/2009; có trụ sở đăng ký kinh doanh tại đường Dương Bá Cung, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM; do ông Trần Thanh Liêm là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2014, đã tham gia 67 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 7 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 3.174,183 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 2.301,884 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 872,298 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Theo tìm hiểu của PV, nhà thầu tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (trúng 10/11 gói thầu, tổng giá trị 363,214 tỷ đồng); Ban QLDA Đầu tư XD khu vực huyện Bình Chánh (do Công ty TNHH tư vấn đầu tư XD Hiệp Hòa đảm nhận vị trí mời thầu; trúng 5/9 gói thầu, tổng giá trị 241,908 tỷ đồng); Công ty CP tư vấn XD giao thông số 10 (trúng 6/6 gói thầu, tổng giá trị 76,750 tỷ đồng); Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (trúng 4/5 gói thầu, tổng giá trị 400,415 tỷ đồng).

Trụ sở Ban QLDA Đầu tư XD khu vực quận Bình Tân.

Ngoài ra, nhà thầu còn tham dự với vai trò liên danh và trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn tại: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông (trúng 3/3 gói thầu, tổng giá trị 146,269 tỷ đồng); Công ty CP đầu tư xây dựng đô thị Sài Gòn (trúng 2/2 gói thầu, tổng giá trị 130,274 tỷ đồng); Ban QLDA Đầu tư XD khu vực quận Bình Tân ( trúng 4/4 gói thầu, tổng giá trị hơn 829 tỷ đồng)…

Mới đây, ngày 14/2/2025, nhà thầu được ông Lê Đình Vũ Sơn – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư XD khu vực quận Bình Tân ký Quyết định số KQ2500011683_2502141240 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh trang các tuyến hẻm trên địa bàn 10 phường, quận Bình Tân; với giá trúng thầu 9,059 tỷ đồng.