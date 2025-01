Tiềm lực Tập đoàn Sơn Phúc làm khu đô thị 1.000 tỷ

Theo VietnamFinance, Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc được chấp nhận là nhà đầu tư dự án Khu dân cư Hồng Phong, quận An Dương, thành phố Hải Phòng. Theo Quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư tháng 3/2023, Ddự án có diện tích là 12,7ha nằm trên địa bàn phường Hồng Phong, quận An Dương, thành phố Hải Phòng (trước là xã Hồng Phong, huyện An Dương).

Dự án nằm ngay cạnh KCN An Dương với quy mô dân số là 2.652 người. Tổng mức vốn đầu tư là 1.030 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án.

Quy mô dự án gồm 73 căn liền kề kết hợp thương mại và 329 căn nhà ở liền kề. Cùng với đó là 5.247 m2 để xây dựng nhà ở xã hội với chiều cao 5 tầng; 2.832 m2 xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp với chiều cao 3 tầng và 2.310 m2 xây dựng trường mầm non cao 2 tầng, quy mô 125 cháu. Tiến độ thực hiện dự án là 60 tháng từ quý I/2025 - quý I/2030.

Về Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc, theo Chất lượng và Cuộc sống, tiền thân của doanh nghiệp là Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phúc, được thành lập năm 2010, có địa chỉ tại Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là ông Nguyễn Thế Hùng. Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Hùng còn đại diện pháp luật Công ty TNHH Khu đô thị Tân Mỹ.