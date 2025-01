Sóc Trăng: Năng lực nhà thầu thi công đường giao thông nông thôn ở Cù Lao Dung

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình cho Liên danh thi công xây dựng công trình (Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh, Công ty TNHH thương mại xây dựng Minh An) tại quyết định KQ2400625770_2501201451 ngày 20/01/2025.

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường GTNT Si Đa được UBND huyện Cù Lao Dung phê duyệt tại quyết định 2687/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 với tổng mức đầu tư 2,99 tỷ đồng. Nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông giúp nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất sản xuất nông nghiệp và đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh, mở ra cơ hội tăng thu nhập từ các loại hình sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng được giao làm chủ đầu tư, phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2400625770_2412311458 ngày 31/12/2024 và đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày.

Quyết định KQ2400625770_2501201451 ngày 20/01/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Nguồn: MSC.

Có 2 nhà thầu tham gia gói thầu tại thời điểm hoàn thành đóng thầu ngày 08/01/2025: Liên danh thi công xây dựng công trình (Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh, Công ty TNHH thương mại xây dựng Minh An) với giá dự thầu 2,42 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng 9 với giá dự thầu 2,251 tỷ đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty CP Xây dựng 9 không đáp ứng về yêu cầu năng lực và kinh nghiệm do nhà thầu không có khả năng huy động nhân sự, thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu nêu trong E-HSMT tại thời điểm trả lời làm rõ để có cơ sở xem xét đánh giá.

Kết quả, Liên danh thi công xây dựng công trình (Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh, Công ty TNHH thương mại xây dựng Minh An) được phê duyệt trúng thầu với giá 2,376 tỷ đồng (giá gói thầu là 2,501 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày.

Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh (Công ty Khởi Nghiệp Xanh) địa chỉ tại Mỹ Tú, Sóc Trăng. Công ty được phê duyệt gói thầu đầu tiên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào tháng 8/2019, tính đến ngày 21/01/2025, Công ty này đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 4 gói, tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập và liên danh (bao gồm giá trị của các thành viên liên danh) là hơn 6,271 tỷ đồng (với 149,741 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 3,9 tỷ đồng, với vai trò liên danh 2,376 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Trong lịch sử mời thầu, Công ty Khởi Nghiệp Xanh thường tham gia và trúng các gói thầu tư vấn giám sát, đến tháng 7/2024, Công ty tham gia vào các gói thầu xây dựng nhưng đều bị loại.

Đến ngày 06/11/2024, vượt qua đối thủ là Công ty Công ty TNHH thương mại xây dựng Minh An thì Công ty Khởi Nghiệp Xanh đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề phê duyệt trúng Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa Trường THCS Tài Văn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tại quyết định 675/QĐXD-BQLDA với giá trúng thầu 935 triệu đồng.

Kể từ đó đến hết năm 2024, Công ty Khởi Nghiệp Xanh trúng tiếp 4 gói thầu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với vai trò độc lập, giá trị của các gói thầu đều dưới 1 tỷ đồng.

Công ty TNHH thương mại xây dựng Minh An (Công ty Minh An) có địa chỉ tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Công ty này được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào năm 2021 nhưng đến năm 2023 thì Công ty Minh An mới tham gia gói thầu đầu tiên, tính đến hiện tại đã tham gia 16 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 8 gói. tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập và liên danh (bao gồm giá trị của các thành viên liên danh) là hơn 14,945 tỷ đồng.

Theo thống kê, Công ty Minh An là nhà thầu “ruột” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Trị với 6/10 gói trúng, tổng giá trị khoảng 11,476 tỷ đồng. Giai đoạn tháng 3/2023-tháng 6/2024, Công ty Minh An chỉ tham gia các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Trị và trúng thầu tuyệt đối, hoàn toàn với vai trò liên danh.

Kể từ sau thời điểm đó, Công ty Minh An mở rộng tham gia các gói thầu tại các bên mời thầu khác nhưng liên tục bị loại.